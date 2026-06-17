Tịch thu số lượng lớn quần áo nữ không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp
GĐXH - Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện và xử lý một hộ kinh doanh trên địa bàn xã Hoàng Văn Thụ vì kinh doanh số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu.
Ngày 17/6, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh quần áo N.T.Đ tại xã Hoàng Văn Thụ và phát hiện cơ sở này đang bày bán 7.200 áo lót nữ trên sản phẩm có in chữ nước ngoài, nghi là hàng hóa nhập lậu.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên theo quy định.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tiến hành các thủ tục xử lý đối với lô hàng vi phạm.
Tổng giá trị số hàng hóa bị phát hiện được xác định là 21,6 triệu đồng. Căn cứ tính chất và mức độ vi phạm, Đội trưởng Đội QLTT số 6 đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với hộ kinh doanh N.T.Đ số tiền 8 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm.
Trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.
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