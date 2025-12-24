Bắt đầu vớt kho báu vàng, ngọc từ "chiến hạm ma" trị giá 17 tỉ USD
Hơn 300 năm trước, "chiến hạm ma" San José đã chìm xuống biển Caribe khi đang chở nặng vàng, bạc và ngọc lục bảo.
Theo CNN, Colombia thông báo đã trục vớt thành công những hiện vật đầu tiên từ "chiến hạm ma" San José, một tàu chiến Tây Ban Nha bị Hải quân Hoàng gia Anh đánh chìm ở vùng biển Caribe hơn 300 năm trước.
Vào thời điểm bị chìm, tàu San José đang chở một lượng lớn vàng, bạc và ngọc lục bảo từ các thuộc địa ở Mỹ Latin trở về cho vua Tây Ban Nha. Tổng giá trị của kho báu dưới nước này ước tính lên đến 17 tỉ USD.
Những hiện vật đầu tiên được Colombia trục vớt từ "chiến hạm ma" bao gồm các đồng tiền bằng vàng và đồng, cũng như một khẩu pháo.
Chính phủ Colombia cho biết việc tìm thấy kho báu là một phần của một dự án nghiên cứu lớn hơn, với hy vọng đem lại các manh mối về tình hình kinh tế, xã hội và chính trị của châu Âu vào đầu thế kỷ 18.
Các khẩu pháo của chiến hạm cổ đại nằm vương vãi dưới đáy biển (ảnh trái) và một số hiện vật vừa được trục với - Ảnh: BỘ VĂN HÓA COLOMBIA
Bộ trưởng Văn hóa Colombia Yannai Kadamani Fonrodona mô tả hoạt động phục hồi này là một "sự kiện lịch sử" chứng minh năng lực bảo vệ di sản văn hóa dưới nước của đất nước.
Các hiện vật được thu hồi bằng robot dưới nước, sẽ được phục hồi tại phòng thí nghiệm và phục vụ cho mục đích nghiên cứu.
Tuy nhiên, chiến hạm ma này cũng đang là trung tâm của một cuộc tranh chấp pháp lý gay gắt giữa chính phủ Colombia và một công ty cứu hộ hàng hải có trụ sở tại Mỹ tên là Sea Search-Armada (SSA).
Colombia khẳng định rằng họ đã phát hiện ra tàu San José vào năm 2015 với sự giúp đỡ của các nhà khoa học quốc tế, nhưng SSA (trước đây là Glocca Morra) tuyên bố đã tìm thấy xác tàu đắm vào đầu những năm 1980 và đã khởi kiện tại Tòa án Trọng tài thường trực, tuyên bố họ có quyền được hưởng khoảng 10 tỉ USD kho báu.
Chuẩn bị hệ thống thoát nước, các công nhân bất ngờ phát hiện kho báu bí ẩn nằm dưới bức tượng Phật 1.300 năm tuổiChuyện đó đây - 14 giờ trước
Các nhà khảo cổ Thái Lan vừa có một phát hiện đặc biệt khi khai quật kho báu ẩn sâu dưới tượng Phật nằm có tuổi đời khoảng 1.300 năm.
Núi lửa lần đầu tiên phun trào sau 12.000 năm, nhân chứng mô tả 'nổ như bom'Chuyện đó đây - 1 ngày trước
Một ngọn núi lửa ở Ethiopia đã bất ngờ phun trào lần đầu tiên sau 12.000 năm, tạo ra những cột khói và tro bụi dày đặc, ảnh hưởng đến giao thông hàng không ở Ấn Độ cách đó hàng nghìn dặm.
Mở cỗ quan tài còn nguyên vẹn sau 1.700 năm, chuyên gia sốc khi nhìn vào bên trongChuyện đó đây - 1 ngày trước
Các nhà khảo cổ tại Budapest vừa khai quật một quan tài còn nguyên vẹn sau 1.700 năm, chứa bộ hài cốt cùng nhiều hiện vật quý hiếm.
"Nghiền nát" vàng dưới áp suất gấp 10 triệu lần Trái Đất, nhà khoa học kinh ngạc với "thứ chưa từng thấy"Chuyện đó đây - 1 ngày trước
Họ đang làm gì vậy?
Nếu Google biến mất một tuần: Internet sẽ hỗn loạn thế nào?Chuyện đó đây - 2 ngày trước
Nếu Google biến mất một tuần, Internet chắc chắn sẽ hỗn loạn.
Câu được con cá màu trắng, người đàn ông sợ hãi thả lại sôngChuyện đó đây - 3 ngày trước
Vô tình bắt được con cá tầm, người đàn ông sợ hãi, nhanh chóng thả nó về tự nhiên và thậm chí còn quay video để chứng minh mình vô tội.
Gấu mèo thành phố đang tự thuần hóa và tiến hóa thành thú cưng!Chuyện đó đây - 3 ngày trước
Các nhà nghiên cứu cho biết loài gấu mèo Bắc Mỹ sống ở thành phố đang bắt đầu có ngoại hình và hành vi khác biệt so với những loài sống ở nông thôn.
Loài chim bay liền 11 ngày không ăn uống, vượt 13.560 km và sống sót nhờ ăn nội tạng của chính mìnhChuyện đó đây - 4 ngày trước
Trong thế giới động vật, những câu chuyện về khả năng sinh tồn phi thường luôn tạo nên sức hút đặc biệt.
Dấu vết sự sống ngoài Trái Đất với độ chắc chắn 99,7%: Con số gây chấn động này được tính như thế nào?Chuyện đó đây - 5 ngày trước
Dù phát hiện tại K2-18b đã thắp lên niềm hy vọng mới, con đường đến câu trả lời cuối cùng về sự sống ngoài Trái Đất vẫn rất dài và đầy thách thức.
Một sai lầm ngớ ngẩn đã khiến tàu Titanic chìm, hơn 1.500 người thiệt mạng: Con số 37 oan nghiệtChuyện đó đây - 6 ngày trước
Chiếc chìa khóa bị bỏ quên của một sĩ quan dự bị đã phần nào định đoạt số phận của con tàu "không thể chìm".
Loài chim bay liền 11 ngày không ăn uống, vượt 13.560 km và sống sót nhờ ăn nội tạng của chính mìnhChuyện đó đây
Trong thế giới động vật, những câu chuyện về khả năng sinh tồn phi thường luôn tạo nên sức hút đặc biệt.