Phát hiện vàng và hàng trăm đồng xu trên đất sau cơn mưa lớn, chính quyền lập tức phong tỏa khu vực, giá trị lớn đến không ngờ

Thứ ba, 06:27 27/01/2026 | Chuyện đó đây
K.N (th)
K.N (th)
Đây là 1 trong những phát hiện khảo cổ lớn nhất tại quốc gia này trong nhiều năm.

Theo trang Network 964, Iraq đã phát hiện hàng trăm hiện vật cổ bao gồm các mảnh vàng và tiền xu gần Babylon sau một trận mưa lớn.

Cơ quan chức năng Iraq đã tiến hành một cuộc tìm kiếm quy mô lớn tại di tích lịch sử gần Babylon vào ngày 22/12 sau khi những trận mưa lớn làm lộ ra các hiện vật khảo cổ trên bề mặt đất.

Các hiện vật được tìm thấy bao gồm 350 đồng xu các loại, 10 mảnh kim loại đồng, 2 mảnh vàng, đồ gốm và đồ tạo tác bằng đá gồm bình, tượng người và động vật, trục quay bằng đá, hạt cườm và các hiện vật có ý nghĩa lịch sử khác.

Đánh giá ban đầu của các chuyên gia khảo cổ cho thấy các hiện vật trên bề mặt có niên đại từ kỷ nguyên Islamic (thế kỷ 8 – 14). Một số vật khác thuộc về thời kỳ Seleucid có niên đại hơn 331 trước công nguyên, và một số khác thuộc về thời kỳ Abbasid khoảng năm 800 sau công nguyên.

Giới chức Iraq mô tả những hiện vật được tìm thấy là di sản quốc gia và bằng chứng về nền văn minh sâu sắc của Iraq.

Đầu tháng 11, các nhà khảo cổ học Kuwait và Ba Lan đã công bố phát hiện hơn 20 lò nung có niên đại khoảng 7.700 năm, cùng với một bộ sưu tập hiện vật tại địa điểm Bahra 1 ở khu vực Subiya phía bắc Kuwait, gần biên giới hiện tại với Iraq.

Khu vực ngày nay được gọi là Kuwait và Iraq từng là nơi sinh sống của nền văn hóa Ubaid – một nền văn minh Lưỡng Hà thời tiền sử trải dài từ miền nam Iraq đến một phần phía đông bán đảo Ả Rập. Người ta chưa biết nhiều về các nền văn minh cổ đại trong khu vực nghiên cứu của Kuwait. Với dự án nghiên cứu chung với Ba Lan, chương trình đang khám phá ra những phát hiện mới và thú vị.

Vào tháng 5/2024, các nhà khảo cổ học Nga đã tiến hành cuộc khảo sát thực địa đầu tiên tại tỉnh Maysan (Iraq) sau nhiều thập kỷ, đánh dấu sự hợp tác ngày càng tăng giữa Baghdad và Moscow.

Lần đầu tiên, các cuộc khai quật được tiến hành tại khu định cư Tell Wajef, nằm cách biên giới Iran 5 km và cách dãy núi Zagros khoảng 10 km. Khu vực này cũng từng là chiến trường ác liệt trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq.

