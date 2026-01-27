Phát hiện vàng và hàng trăm đồng xu trên đất sau cơn mưa lớn, chính quyền lập tức phong tỏa khu vực, giá trị lớn đến không ngờ
Đây là 1 trong những phát hiện khảo cổ lớn nhất tại quốc gia này trong nhiều năm.
Theo trang Network 964, Iraq đã phát hiện hàng trăm hiện vật cổ bao gồm các mảnh vàng và tiền xu gần Babylon sau một trận mưa lớn.
Cơ quan chức năng Iraq đã tiến hành một cuộc tìm kiếm quy mô lớn tại di tích lịch sử gần Babylon vào ngày 22/12 sau khi những trận mưa lớn làm lộ ra các hiện vật khảo cổ trên bề mặt đất.
Các hiện vật được tìm thấy bao gồm 350 đồng xu các loại, 10 mảnh kim loại đồng, 2 mảnh vàng, đồ gốm và đồ tạo tác bằng đá gồm bình, tượng người và động vật, trục quay bằng đá, hạt cườm và các hiện vật có ý nghĩa lịch sử khác.
Đánh giá ban đầu của các chuyên gia khảo cổ cho thấy các hiện vật trên bề mặt có niên đại từ kỷ nguyên Islamic (thế kỷ 8 – 14). Một số vật khác thuộc về thời kỳ Seleucid có niên đại hơn 331 trước công nguyên, và một số khác thuộc về thời kỳ Abbasid khoảng năm 800 sau công nguyên.
Giới chức Iraq mô tả những hiện vật được tìm thấy là di sản quốc gia và bằng chứng về nền văn minh sâu sắc của Iraq.
Đầu tháng 11, các nhà khảo cổ học Kuwait và Ba Lan đã công bố phát hiện hơn 20 lò nung có niên đại khoảng 7.700 năm, cùng với một bộ sưu tập hiện vật tại địa điểm Bahra 1 ở khu vực Subiya phía bắc Kuwait, gần biên giới hiện tại với Iraq.
Khu vực ngày nay được gọi là Kuwait và Iraq từng là nơi sinh sống của nền văn hóa Ubaid – một nền văn minh Lưỡng Hà thời tiền sử trải dài từ miền nam Iraq đến một phần phía đông bán đảo Ả Rập. Người ta chưa biết nhiều về các nền văn minh cổ đại trong khu vực nghiên cứu của Kuwait. Với dự án nghiên cứu chung với Ba Lan, chương trình đang khám phá ra những phát hiện mới và thú vị.
Vào tháng 5/2024, các nhà khảo cổ học Nga đã tiến hành cuộc khảo sát thực địa đầu tiên tại tỉnh Maysan (Iraq) sau nhiều thập kỷ, đánh dấu sự hợp tác ngày càng tăng giữa Baghdad và Moscow.
Lần đầu tiên, các cuộc khai quật được tiến hành tại khu định cư Tell Wajef, nằm cách biên giới Iran 5 km và cách dãy núi Zagros khoảng 10 km. Khu vực này cũng từng là chiến trường ác liệt trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq.
Vào năm 2008, Trung Quốc đã phát hiện mỏ rubidi độc lập quy mô lớn tại Quảng Đông.
Các nhà khoa học thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố phát hiện một ngoại hành tinh đặc biệt hiếm gặp.
Một loài mèo rừng cực kỳ hiếm, từng bị liệt vào danh sách "có thể đã tuyệt chủng" tại Thái Lan, vừa được ghi nhận xuất hiện trở lại sau gần ba thập kỷ vắng bóng.
Không phải ảnh AI, bàn tay khổng lồ, đầy gân guốc trồi lên giữa rừng cây như thể một người khổng lồ đang cố gắng kêu cứu từ lòng đất.
Tại sao lại là 5 ngón? Tại sao không phải là 4 để cầm nắm gọn hơn, hay 6 để thao tác linh hoạt hơn? Câu trả lời cho cấu trúc cơ thể tưởng chừng như hiển nhiên này lại ẩn chứa một hành trình tiến hóa kéo dài hàng trăm triệu năm, bắt đầu từ những sinh vật bơi lội dưới đáy đại dương.
Trong khi khảo sát một vùng đầm lầy ở Thụy Sĩ, hai nhà khảo cổ học tình nguyện đã phát hiện ra hai trong số những đồng tiền Celtic cổ nhất từng được tìm thấy ở nước này.
Cho đến nay, câu chuyện về người thầy Trung Quốc này vẫn được lưu truyền như một minh chứng về sức mạnh của trách nhiệm và sự tận hiến trong giáo dục.
Gần ba thập kỷ mất tích không dấu vết giữa vùng núi băng giá, người đàn ông được tìm thấy trong tình trạng khiến cả người phát hiện lẫn gia đình sững sờ.
Các nhà khoa học vừa có phát hiện gây sốc khi nghiên cứu "thuyền ma" Hjortspring nổi tiếng.
Theo các nhà thiên văn, đây là tín hiệu kỳ lạ nhất từng được con người ghi nhận, đến mức không phù hợp với bất kỳ mô hình lý thuyết nào hiện có.
