Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Manh mối gây sốc về sự sống ngoài Trái Đất trên Ceres khiến giới khoa học NASA phải xem lại

Thứ hai, 12:37 02/02/2026 | Chuyện đó đây

Nghiên cứu mới của NASA cho thấy hành tinh lùn Ceres từng sở hữu nguồn năng lượng hóa học, nước mặn và các phân tử hữu cơ.

Trong nhiều thập kỷ, việc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất thường tập trung vào Sao Hỏa hoặc các vệ tinh băng giá của những hành tinh khổng lồ. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới của NASA đang khiến giới khoa học phải mở rộng góc nhìn, khi chỉ ra rằng Ceres, hành tinh lùn nằm giữa Sao Hỏa và Sao Mộc, từng sở hữu những điều kiện then chốt cho sự sống.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advances cho thấy Ceres từng có một nguồn năng lượng hóa học, yếu tố được xem là thiết yếu đối với các dạng sống sơ khai. Dù chưa có bằng chứng trực tiếp cho thấy sinh vật từng tồn tại ở đây, các nhà khoa học cho rằng những điều kiện trong quá khứ của Ceres đủ để xếp nó vào nhóm các thiên thể có khả năng sinh sống.

Manh mối gây sốc về sự sống ngoài Trái Đất trên Ceres khiến giới khoa học NASA phải xem lại - Ảnh 1.

 

Ngày nay, Ceres hiện lên như một thế giới lạnh lẽo và hoang vắng, với bề mặt phủ đầy muối và băng. Tuy nhiên, dữ liệu thu thập từ tàu thăm dò Dawn của NASA trong giai đoạn 2015 đến 2018 đã hé lộ một lịch sử hoàn toàn khác. Dawn phát hiện các mảng sáng bất thường trên bề mặt, được xác định là muối do nước mặn cổ đại bốc hơi để lại. Bên dưới lớp vỏ, các phép đo cho thấy sự tồn tại của một đại dương đóng băng giàu nước mặn và các phân tử hữu cơ.

Những phát hiện này khiến Ceres chuyển mình từ một vật thể thiên văn ít được chú ý thành một ứng viên nghiêm túc trong cuộc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất. Theo các nhà nghiên cứu, sự hiện diện đồng thời của nước, các hợp chất hữu cơ và năng lượng là tổ hợp hiếm hoi nhưng mang ý nghĩa quyết định.

Nhóm nghiên cứu do Sam Courville, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học bang Arizona, dẫn đầu đã sử dụng các mô hình mô phỏng để tái dựng quá trình tiến hóa nhiệt và hóa học bên trong Ceres. Kết quả cho thấy trong khoảng từ 2,5 đến 4 tỷ năm trước, quá trình phân rã phóng xạ trong lõi đá đã tạo ra đủ nhiệt để duy trì các dòng thủy nhiệt.

Các dòng nước nóng giàu khoáng chất này được cho là đã di chuyển lên đại dương dưới bề mặt. Trên Trái Đất, những môi trường tương tự, như các miệng phun thủy nhiệt dưới đáy đại dương, là nơi sinh sống của nhiều vi sinh vật, sử dụng năng lượng hóa học thay vì ánh sáng để tồn tại.

Sự tương đồng này khiến giới khoa học đặc biệt chú ý. Theo Courville, khi nước nóng từ sâu trong lòng thiên thể hòa trộn với đại dương, nó tạo ra một nguồn năng lượng hóa học phong phú, đủ để nuôi dưỡng các dạng sống vi sinh. Nếu quá trình này từng diễn ra trên Ceres, khả năng tồn tại sự sống trong quá khứ là điều không thể loại trừ.

Tuy nhiên, Ceres cũng có những khác biệt quan trọng so với các thế giới băng giá khác như Europa hay Enceladus. Không chịu tác động thủy triều từ một hành tinh khổng lồ gần kề, Ceres dần mất đi nguồn nhiệt bên trong khi quá trình phân rã phóng xạ suy yếu. Ngày nay, chỉ còn những túi nước mặn nhỏ bị mắc kẹt dưới lớp băng dày, trong khi nhiệt độ bề mặt xuống rất thấp.

Manh mối gây sốc về sự sống ngoài Trái Đất trên Ceres khiến giới khoa học NASA phải xem lại - Ảnh 2.

 

Điều này khiến khả năng tồn tại sự sống hiện tại trên Ceres gần như không còn. Dù vậy, ý nghĩa của phát hiện không nằm ở hiện tại, mà ở bức tranh tổng thể về quá khứ của hệ Mặt Trời. Ceres có thể đại diện cho một lớp thiên thể từng rất phổ biến, những thế giới nhỏ, băng giá nhưng giàu tiềm năng sinh học trong giai đoạn đầu hình thành hệ hành tinh.

Nhóm nghiên cứu cho rằng nhiều mặt trăng, hành tinh lùn và tiểu hành tinh khác có thể đã từng trải qua giai đoạn tương tự. Nếu đúng như vậy, sự sống ngoài Trái Đất có thể đã xuất hiện ở nhiều nơi hơn chúng ta từng nghĩ, không phải ở những vùng xa xôi, mà ngay trong khu vực lân cận của Trái Đất.

Dù chưa mang lại câu trả lời cuối cùng, nghiên cứu về Ceres đã mở rộng đáng kể cách con người nhìn nhận về những nơi sự sống có thể tồn tại. Trong tương lai, các sứ mệnh thăm dò tiếp theo có thể tìm kiếm những dấu tích còn sót lại, nhằm làm sáng tỏ liệu Ceres từng là một thế giới sống động, trước khi trở thành hành tinh lùn lạnh lẽo như ngày nay.

Đức Khương

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Hài cốt bí ẩn này có thể là tổ tiên sớm nhất của loài người

Hài cốt bí ẩn này có thể là tổ tiên sớm nhất của loài người

Chuyện đó đây - 18 giờ trước

Một nghiên cứu mới vừa củng cố vị thế của "vị tổ tiên gây tranh cãi" Sahelanthropus tchadensis trên cây gia phả loài người.

Cô gái câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 344kg trên biển

Cô gái câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 344kg trên biển

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sau hơn 1 giờ vật lộn, cô gái trẻ đã bắt được con cá ngừ vây xanh khổng lồ nặng 344kg, dài 2,7 mét.

Tín hiệu lạ đánh động 3 đài thiên văn Âu - Mỹ, tiết lộ điều chưa từng thấy

Tín hiệu lạ đánh động 3 đài thiên văn Âu - Mỹ, tiết lộ điều chưa từng thấy

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Đài quan sát sóng hấp dẫn giao thoa kế laser (LIGO) ở Mỹ và máy dò Virgo ở châu Âu cùng thu được một tín hiệu sóng hấp dẫn kỳ lạ.

Đọc truyện trinh thám quá nhiều, học sinh dùng bụi phấn để bẻ khóa két sắt điện thoại trong lớp

Đọc truyện trinh thám quá nhiều, học sinh dùng bụi phấn để bẻ khóa két sắt điện thoại trong lớp

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Các học sinh đã bôi bụi phấn lên bề mặt bảng quay mật mã của tủ để lần tìm dấu vân tay và giải mã mật khẩu,

Thái Lan đào được sinh vật cổ đại kỳ lạ, có thể dài tới 8 m

Thái Lan đào được sinh vật cổ đại kỳ lạ, có thể dài tới 8 m

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Các nhà khoa học Thái Lan đã tái hiện thành công sinh vật được tìm thấy nhiều năm trước ở di chỉ Sam Ran, tỉnh Khon Kaen.

Phát hiện vàng và hàng trăm đồng xu trên đất sau cơn mưa lớn, chính quyền lập tức phong tỏa khu vực, giá trị lớn đến không ngờ

Phát hiện vàng và hàng trăm đồng xu trên đất sau cơn mưa lớn, chính quyền lập tức phong tỏa khu vực, giá trị lớn đến không ngờ

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Đây là 1 trong những phát hiện khảo cổ lớn nhất tại quốc gia này trong nhiều năm.

“Kho báu” 175.000 tấn dưới lòng đất, giá trị gấp 200 lần vàng, đáp ứng nhu cầu của nhân loại trong hơn 1.200 năm

“Kho báu” 175.000 tấn dưới lòng đất, giá trị gấp 200 lần vàng, đáp ứng nhu cầu của nhân loại trong hơn 1.200 năm

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Vào năm 2008, Trung Quốc đã phát hiện mỏ rubidi độc lập quy mô lớn tại Quảng Đông.

Phát hiện ngoại hành tinh bí ẩn chứa đầy kim cương

Phát hiện ngoại hành tinh bí ẩn chứa đầy kim cương

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Các nhà khoa học thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố phát hiện một ngoại hành tinh đặc biệt hiếm gặp.

Tưởng biến mất vĩnh viễn, loài mèo này bất ngờ lộ diện sau gần 30 năm

Tưởng biến mất vĩnh viễn, loài mèo này bất ngờ lộ diện sau gần 30 năm

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Một loài mèo rừng cực kỳ hiếm, từng bị liệt vào danh sách “có thể đã tuyệt chủng” tại Thái Lan, vừa được ghi nhận xuất hiện trở lại sau gần ba thập kỷ vắng bóng.

Bàn tay khổng lồ mọc lên giữa rừng cây gây kinh hãi: Sự thật sốc đằng sau

Bàn tay khổng lồ mọc lên giữa rừng cây gây kinh hãi: Sự thật sốc đằng sau

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Không phải ảnh AI, bàn tay khổng lồ, đầy gân guốc trồi lên giữa rừng cây như thể một người khổng lồ đang cố gắng kêu cứu từ lòng đất.

Xem nhiều

Mất tích giữa núi băng suốt 28 năm, người đàn ông bất ngờ được "nhả" lại theo cách không ai ngờ

Mất tích giữa núi băng suốt 28 năm, người đàn ông bất ngờ được "nhả" lại theo cách không ai ngờ

Chuyện đó đây

Gần ba thập kỷ mất tích không dấu vết giữa vùng núi băng giá, người đàn ông được tìm thấy trong tình trạng khiến cả người phát hiện lẫn gia đình sững sờ.

Phát hiện ngoại hành tinh bí ẩn chứa đầy kim cương

Phát hiện ngoại hành tinh bí ẩn chứa đầy kim cương

Chuyện đó đây
Bàn tay khổng lồ mọc lên giữa rừng cây gây kinh hãi: Sự thật sốc đằng sau

Bàn tay khổng lồ mọc lên giữa rừng cây gây kinh hãi: Sự thật sốc đằng sau

Chuyện đó đây
Thầy hiệu trưởng vừa nhậm chức đã đưa ra quyết định gây tranh cãi, 13 năm sau tất cả mọi người đều phải thừa nhận và nể phục

Thầy hiệu trưởng vừa nhậm chức đã đưa ra quyết định gây tranh cãi, 13 năm sau tất cả mọi người đều phải thừa nhận và nể phục

Chuyện đó đây
Tại sao con người lại có năm ngón tay và năm ngón chân?

Tại sao con người lại có năm ngón tay và năm ngón chân?

Chuyện đó đây

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top