Bắt đối tượng đổ xăng lên người chủ nợ

Nữ thợ may trở thành kẻ giết người sau các cuộc nhậu triền miên của chồng Thấy chồng gục xuống, máu tuôn xối xả, Nhung hoảng loạn tri hô, gọi các con dậy đưa cha đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam Bùi Hữu Vũ (SN 1980, trú tại xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) về tội "Giết người".

Công an tỉnh An Giang thi hành Lệnh bắt tạm giam Vũ (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang)

Theo điều tra, ngày 23/3/2022, Vũ mượn sổ đỏ của ông Hồ Văn Đ (SN 1962, là chú vợ của Vũ) nhằm thế chấp vay của bà Nguyễn Thị T (SN 1966, ở xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) số tiền 500 triệu đồng.

Do Vũ còn thiếu bà T 100 triệu tiền gốc và 200 triệu tiền lãi nên người này không trả lại sổ đỏ cho Vũ. Ngày 20/7/2024, ông Đ qua nhà Vũ đòi lại sổ đỏ. Bị chú đòi, Vũ tỏ ra bực tức, điều khiển xe máy mang theo 1 can xăng và 1 hộp quẹt gas đến nhà bà T. Tại đây, hai bên lời qua tiếng lại, bất ngờ Vũ lấy can xăng đổ lên người. Hoảng sợ nên bà T bỏ chạy thì Vũ đuổi theo và tạt can xăng vào người chủ nợ.

Lúc này, con trai Vũ chạy vào can ngăn thì Vũ vẫn cố tình lấy quẹt gas ra bật lửa nhưng do hộp quẹt gas vẫn còn nguyên trong bọc nên không cháy. Người dân xung quanh đã lao vào giật lấy can xăng trên tay Vũ.

Được mọi người can ngăn, Vũ lên xe máy về nhà và sau đó đến Công an xã Vĩnh Khánh đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.