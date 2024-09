Bắt đối tượng có lệnh truy nã quốc tế về tội giết người

Trước đó, ngày 3/5, đối tượng Kim Hyeong Gwon (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc) cùng 2 nghi phạm khác giết người tại Pattaya - Thái Lan, sau đó giấu xác vào thùng nhựa phi tang xuống hồ.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn từ Thái Lan sang Lào, rồi từ Lào nhập cảnh trái phép theo đường bộ vào Việt Nam tại TP Đà Nẵng.Tiếp đó, đối tượng di chuyển ra Hà Nội, trên đường di chuyển có nghỉ tại một số khách sạn không nhớ tên.

Đối tượng Hyeong Gwon được trao trả cho phía Hàn Quốc (ảnh tư liệu).

Đến ngày 12/9, đối tượng bị Công an quận Đống Đa bắt giữ tại địa bàn. Sau khi bắt giữ đối tượng, Công an quận Đống Đa đã báo cáo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đối với Kim Hyeong Gwon về hành vi nhập cảnh trái phép.

Ngày 23/9, Công an quận Đống Đa đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc theo quy định.