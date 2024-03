Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Hưng (Long An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Nhật Tâm (20 tuổi, thường trú xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Đối tượng Trần Nhật Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng đầu tháng 3/2024, Trần Nhật Tâm lên mạng xã hội và làm quen với một bé gái 13 tuổi ở địa bàn huyện Vĩnh Hưng.

Sau những ngày nói chuyện qua lại trên mạng, Tâm biết nhà bé gái này ở cùng huyện nên đến nhà chơi.

Trong lúc người thân đi vắng, chỉ có bé gái ở nhà, Tâm đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé gái.

Sự việc sau đó bị gia đình bé gái phát hiện, trình báo cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Tâm đã khai nhận hành vi.

Trước đó, ngày 18/3, Công an huyện Tân Trụ tiếp nhận tin báo của một người dân ở huyện này về việc con gái ruột 14 tuổi bị đối tượng nam giới không rõ lai lịch dùng vũ lực, bóp cổ ngất xỉu để hiếp dâm và cướp tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Trụ đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành truy xét đối tượng.

Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 14h45 ngày 19/3, lực lượng công an bắt giữ đối tượng Thạch Ngọc Bảo (19 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) khi đang ở một tiệm game tại phường 2, TP. Tân An.

Tại cơ quan công an, Bảo khai nhận kết bạn với bị hại qua mạng xã hội rồi được mời về nhà chơi. Khoảng hơn 12h ngày 18/3, cả hai gặp nhau, Bảo đòi quan hệ tình dục nhưng bị bé gái từ chối.

Bảo đã dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái và cướp tài sản. Bảo bán 2 điện thoại được 750 nghìn đồng, bán xe máy cho tiệm ve chai được 720 nghìn đồng, rồi đi chơi game thì bị bắt giữ.

Qua những vụ việc trên, ngành chức năng tỉnh Long An cảnh báo các gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em mình cẩn trọng với mối quan hệ trên mạng, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.