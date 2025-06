Tạm giữ hình sự tài xế taxi vụ 'chặt chém' 2 người đồng bào dân tộc ở Hà Nội

Chiều 17/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự Thái Ngọc Anh (sinh năm 1993, trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), là lái xe trong vụ 2 người đồng bào dân tộc bị "chặt chém" gần 4,2 triệu đồng tiền taxi, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, trưa 13/6 anh Giàng Hồ (sinh năm 2000, trú tại Lào Cai) cùng thím là chị Cư Mùa (sinh năm 1993, trú tại Lào Cai) đến bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) để bắt xe khách về quê.

Đối tượng Thái Ngọc Anh tại trụ sở công an. Ảnh: Công an cung cấp

Tại bến xe, 2 người được T.T.T. (sinh năm 1998 - nhân viên một nhà xe tại bến Mỹ Đình) đến hỏi chuyện rồi gọi 2 người xe ôm là N.T.A. (sinh năm 1993) và P.V.T. (sinh năm 1991) chở 2 người để đuổi theo xe khách về Lào Cai.

Đi được một đoạn, lái xe ôm nói sẽ gọi ô tô trung chuyển đưa 2 người đuổi theo xe khách, vì xe khách vào cao tốc nên xe máy không đuổi được.

Tài xế xe ôm báo giá 700.000 đồng (gồm tiền xe ôm và tiền xe khách).

Khi 2 người đồng ý, N.T.A. đã gọi Thái Ngọc Anh đi ô tô đến đón và được trả 700.000 đồng. Số tiền này N.T.A. chia cho P.V.T. 250.000 đồng và T.T.T. 150.000 đồng.

Sau khi sự việc xảy ra 2 nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo ngày 16/6.

Quá trình xe chạy, 2 người thấy đi lâu mà không thấy xe khách nên yêu cầu dừng xe.

Thái Ngọc Anh dừng ô tô tại khu vực gần lối vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai rồi báo giá cước 4,2 triệu đồng. Anh Giàng Hồ nói với Ngọc Anh đã trả tiền cho người lái xe ôm và xin số điện thoại của người lái xe ôm, nhưng tài xế taxi này trả lời không có.

Khi hai người không đồng ý trả tiền, Ngọc Anh nói nếu không trả tiền thì sẽ không cho xuống xe và chở quay ngược lại bến xe Mỹ Đình.

Do lo sợ, anh Giàng Hồ đã nhắn tin cho người thân chuyển khoản 4 triệu đồng cho Ngọc Anh và đưa thêm 200.000 đồng tiền mặt. Sau đó 2 người được Ngọc Anh cho xuống xe.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã phối hợp Công an phường Mỹ Đình 2 xác minh, làm rõ nghi can gây ra vụ việc là Thái Ngọc Anh và 3 người nêu trên có liên quan.