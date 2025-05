Bắt đối tượng say sỉn lái xe gây tai nạn chết người

Ngày 30/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Minh (sinh năm 2001, ở xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn) về hành vi điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, không có Giấy phép lái xe, sử dụng rượu bia gây tai nạn chết người.

Trước đó, khoảng 22h15 ngày 1/4/2025, tại đường Tỉnh lộ 514, phố Tô Vĩnh Diện, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, Trịnh Đình Minh đã điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát, chở theo một người ngồi phía sau theo hướng từ thị trấn Triệu Sơn đi xã Dân Lý.

Đối tượng Trịnh Đình Minh và chiếc xe gây tai nạn

Do trong người có men rượu nên Minh đã điều khiển phương tiện với tốc độ cao, đi không đúng phần đường và đã đâm vào một xe ô tô đang chạy theo chiều ngược lại, sau đó lao sang bên trái đâm tiếp vào một xe ô tô khác đang dừng đỗ bên phải đường.

Hậu quả người ngồi phía sau xe mô tô do Trịnh Đình Minh điều khiển tử vong.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo, khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện giao thông phải luôn nêu cao ý thức tự giác trong việc chấp hành pháp luật và trật tự an toàn giao thông, tuyệt đối không được sử dụng rượu, bia, chất kích thích.