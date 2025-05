Tin sáng 19/5: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa lớn trước khi bước vào đợt nắng nóng; Cục An toàn thực phẩm phối hợp với Công an Hà Nội xác minh, làm rõ các sản phẩm thực phẩm chức năng giả

Bắc Bộ và Trung Bộ chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng

Dự báo thời tiết từ đêm 18/5 đến ngày 20/5: Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm 18/5 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa rào và dông rải rác; từ ngày 20/5 có mưa rào và dông vài nơi. Bắc và Trung Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, ngày 20/5 khả năng có nắng nóng diện rộng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nghệ An đêm 18/5 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối ngày 20/5 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng.

Nhận định thời tiết từ đêm 20/5 đến ngày 28/5: Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày 22/5 có mưa rào và dông rải rác, từ khoảng đêm 22-25/5 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi rất to; từ ngày 26/5 có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng ngày 21-22/5 có khả năng có nắng nóng diện rộng. Từ ngày 22-28/5 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trung và Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng từ khoảng ngày 21-22/5 phía Bắc có khả năng có nắng nóng diện rộng. Từ ngày 22-24/5, khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Bắc Bộ và Trung Bộ nhiều nơi có mưa lớn trong những ngày tới. Ảnh TL

Cục An toàn thực phẩm phối hợp với Công an Hà Nội xác minh, làm rõ các sản phẩm thực phẩm chức năng giả

Theo SK&ĐS, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 18/5 cho biết, liên quan đến thông tin đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả vừa được phát hiện, Cục đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố Hà Nội cung cấp thông tin các sản phẩm công bố là thực phẩm bảo vệ sức khỏe của các công ty nói trên để phục vụ công tác điều tra nhằm xác minh, làm rõ các sản phẩm bị thu giữ.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không mua hoặc sử dụng các sản phẩm liên quan như hình ảnh sản phẩm thông tin báo chí đã đăng nhằm tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và thiệt hại về kinh tế. Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội, Cục An toàn thực phẩm sẽ cập nhật thông tin trên website các sản phẩm thực phẩm chức năng giả để người tiêu dùng biết và không sử dụng.

Cơ quan chức năng khám xét trụ sở một công ty. Ảnh: Công an Hà Nội

Bắc Kạn: Mưa lũ khiến 4 người chết, 3 người bị thương

Theo báo Bắc Kạn, báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, đến 17h chiều ngày 18/5, công tác khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đang được các địa phương tập trung thực hiện, nhằm sớm ổn định đời sống của Nhân dân. Trận mưa dông xảy ra trên địa bàn tỉnh đêm 17, rạng sáng ngày 18/5, trong đó tập trung tại 03 huyện Ba Bể, Pác Nặm, Chợ Đồn đã gây lũ quét làm 04 người chết, 03 người bị thương (nạn nhân đều tại huyện Ba Bể).

Theo báo cáo, thiệt hại về nhà ở là 23 nhà bị sạt lở, nứt tường, lún nền (18 nhà tại xã Xuân Lạc, 02 nhà tại xã Nam Cường (Chợ Đồn); 03 nhà tại xã An Thắng (Pác Nặm), trong đó có 02 nhà có nguy cơ sạt lở cao. Tại huyện Ba Bể, nhiều nhà ở của người dân bị hư hỏng, sạt lở hiện tại chưa thống kê được. Thiệt hại về nông nghiệp có 40,13ha ngô và lúa bị ngập tại huyện Chợ Đồn; 0,13ha cây thuốc lá bị lũ cuốn trôi tại huyện Ngân Sơn; sạt lở 50m2 bờ ruộng tại huyện Pác Nặm… Thiệt hại về giao thông, nhiều tuyến đường bị sạt lở, tắc tràn.

Đường giao thông tại huyện Ba Bể bị ách tắc do đất đá, cây cối đổ xuống đường. Ảnh: BBK

Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán khí cười quy mô lớn

Theo Báo GD&TĐ, ngày 18/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam, tạm giữ hình sự đối với 11 người có liên quan để điều tra, làm rõ về các tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý", "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Sản xuất, buôn bán hàng cấm".

Theo đó, 5 tổ công tác của Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Hà Nội, Hải Phòng và Công an các xã, phường có liên quan tổ chức bao vây, khám xét khẩn cấp đồng loạt tại 3 nhà xưởng các đối tượng thuê và đặt máy móc để sản xuất khí N2O tại huyện Thanh Oai, huyện Thạch Thất và huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, thu giữ lượng lớn thiết bị máy móc và hàng chục tấn nguyên liệu để sản xuất khí cười. Chỉ tính từ tháng 3/2025 đến nay, các đối tượng đã sản xuất được khoảng 65 tấn khí N2O, bán ra thị trường nhiều tỉnh, thành phố và thu lợi ước tính 6,5 tỷ đồng.

Toàn bộ dây chuyền sản xuất khí cười được các đối tượng trang bị và vận hành như nhà máy. Ảnh CATH

Hiệp hội Gia cầm Việt Nam lên tiếng về thông tin "trứng gà giả"

Báo Người lao động đưa tin, Hiệp hội Gia cầm Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ Công an, cùng một số bộ ngành, đơn vị liên quan khác về thông tin "trứng gà giả". Thời gian qua, một số trang mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật về "trứng gà giả", "trứng gà 2 lòng đỏ". Điều này gây hoang mang, lo lắng cho người tiêu dùng và ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh trứng gia cầm trong nước.

Theo Hiệp hội Gia cầm Việt Nam, giá thu mua trứng gà tại trại vốn đang ở mức thấp hơn giá thành ở mức 1.400 - 1.500 đồng/quả, nay đã rớt xuống chỉ còn 1.200 - 1.300 đồng/quả. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm. Nhiều doanh nghiệp và hộ chăn nuôi gà trứng đang bị thua lỗ nặng, nguy cơ bị phá sản. Thực tế ở Việt Nam, trước đây cũng như hiện nay chưa phát hiện trứng giả lưu thông trên thị trường.

Mạng xã hội lan truyền thông tin thất thiệt về trứng gà giả.

Vì vậy, Hiệp hội Gia cầm Việt Nam khẳng định rằng những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về sản xuất trứng gà giả ở trong nước là hoàn toàn bịa đặt. Hiệp hội Gia cầm Việt Nam kiến nghị các cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng đưa tin sai sự thật về trứng gà giả, không những gây hoang mang, lo lắng cho người tiêu dùng mà còn gây thiệt hại lớn đối với ngành chăn nuôi.

Miền Bắc, miền Trung có mưa lớn, những nơi nào sẽ đón trận 'mưa khủng'? GĐXH - Theo dự báo, nhiều nơi trên phạm vi cả nước có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.