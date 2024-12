Bắt đối tượng trốn truy nã về tội giết người

Theo đó, Công an huyện Văn Bàn phát hiện La Văn Tam là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định truy nã số 3153/QĐTN-CSHS ngày 14/12/2024 với tội danh “Giết người”.

Qua trao đổi cùng Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Văn Bàn xác định La Văn Tam là đối tượng tuy nhỏ tuổi nhưng rất manh động, liều lĩnh. Tam đã chuẩn bị phương tiện, vũ khí, hung khí gây án. Sau khi gây án, đối tượng đã tẩu thoát khỏi hiện trường và lẩn trốn tại các địa phương lân cận. Công an tỉnh Bắc Ninh nhiều lần xác minh truy bắt đối tượng nhưng bất thành.

Đối tượng Tam bị bắt giữ (ảnh tư liệu).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày xác minh, dựng các mối quan hệ của La Văn Tam từ đó tìm cách xác minh để vận động và truy bắt đối tượng. Ngày 26/12, trinh sát của đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện đã xác định đối tượng La Văn Tam đang lang thang, tìm việc làm ở khu vực quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Khoảng 23h ngày 27/12, tổ công tác đã xác minh qua nhiều địa bàn, những mối quan hệ khác nhau của đối tượng và phát hiện Tam có mặt tại khu quán ăn thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Đến khoảng 23h30' cùng ngày, tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng La Văn Tam.

Tổ công tác của Công an huyện Văn Bàn đã bàn giao đối tượng La Văn Tam cho Cơ quan CSĐT tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục đấu tranh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật