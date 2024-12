Bắt giữ đối tượng bị truy nã về tội giết người

Theo đó, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội “Giết người” sau gần 8 năm lẩn trốn.



Cụ thể, Đào Thế Anh (SN: 1993, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) là đối tượng bị Công an quận Tây Hồ truy nã đặc biệt từ ngày 02/6/2017 về tội “Giết người”. Ngay sau khi cùng đồng bọn gây án trên địa bàn quận Tây Hồ, Đào Thế Anh đã bỏ trốn ra nước ngoài (Trung Quốc, Campuchia…).

Đối tượng Anh (Ảnh tư liệu).

Sau một thời gian tập trung xác minh, Công an quận Tây Hồ xác định đối tượng đã trở lại Việt Nam. Sáng 15/12/2024, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ đã phối hợp Công an phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương bắt giữ thành công đối tượng.

Hiện Công an quận Tây Hồ đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.