Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Ngày 16/4, Công an Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đinh Văn Tuân (SN 2001, trú tại xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái); Nguyễn Trọng Chiến (SN 2000, ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản; Lê Văn Nam (SN 2001, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đáng chú ý, Đinh Văn Tuân là em trai Đinh Văn Giáp, 1 trong 2 đối tượng giết người, cướp tài sản từng bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình.

Tấm gương của anh trai là thế, nhưng Tuân không sợ mà vẫn chọn con đường phạm pháp. Năm 2019, Đinh Văn Tuân bị TAND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái xử 12 tháng tù giam tội Trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ cướp, ngày 31/3, Công an Bắc Từ Liêm tiếp nhận trình báo của 2 người phụ nữ ở xã Liên Trung (huyện Đan Phượng, Hà Nội) về việc bị một đối tượng cướp giật tài sản vào khoảng 20h06 cùng ngày tại đường Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm.

Quá trình điều tra, công an đã làm rõ đối tượng gây án là Đinh Văn Tuân.





Tuân, Chiến (ảnh tư liệu)

Theo đó, khoảng 19h ngày 31/3, Tuân điều khiển xe máy đi lang thang ở khu vực phường Thượng Cát với mục đích tìm người sơ hở để cướp giật tài sản. Khi đi đến khu vực đường Kỳ Vũ, đối tượng Tuân phát hiện có 2 người phụ nữ cùng đi trên 1 chiếc xe máy. Người phụ nữ ngồi sau đang sử dụng điện thoại di động. Thấy vậy Tuân đã tăng ga áp sát bên trái và giật chiếc điện thoại, nhanh chóng phóng xe bỏ chạy về nhà Nguyễn Trọng Chiến.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã làm rõ Đinh Văn Tuân và đồng phạm Nguyễn Trọng Chiến còn gây ra 5 vụ án khác trong đó có 4 vụ cướp giật tài và 1 vụ trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do quen biết từ trước nên Tuân đã từ Yên Bái đến nhà Chiến ở, rủ Chiến sử dụng xe máy đi cướp giật tài sản. Phần lớn tài sản trộm cắp được, các đối tượng đều bán cho Lê Văn Nam.

Trước khi bán, Tuân và Chiến đều nói với Nam đây là hàng do trộm cắp mà có. Tuy nhiên, do tham rẻ nên Nam đã đồng ý mua, sau đó phá khóa máy, khôi phục cài đặt gốc của nhà sản xuất rồi bán lại cho khách có nhu cầu.