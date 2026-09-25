Bắt gặp chồng 5 năm không vào bếp đứng tập nấu ăn bên mẹ đẻ, cô gái bật khóc

Mới đây, một bức ảnh kèm câu chuyện nhỏ nhưng ấm lòng được cô gái tên Tiểu Linh (25 tuổi, sống tại Tân Cương, Trung Quốc) chia sẻ trên Weibo đã nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận. Nhiều người thừa nhận họ cũng bật cười xen lẫn xúc động khi đọc, theo Thanh niên Việt.

Khi mang thai chỉ ăn được cơm mẹ nấu

Theo đó, Tiểu Linh, 25 tuổi, sống tại Tân Cương (Trung Quốc), từng không nghĩ rằng một ngày mình sẽ bắt gặp chồng đứng trong bếp nhà mẹ đẻ, đeo tạp dề và chăm chú học nấu ăn. Bởi trong 5 năm yêu và kết hôn, số lần A Hào vào bếp có thể đếm trên đầu ngón tay.

Tiểu Linh cho biết cô và chồng yêu nhau 3 năm trước khi kết hôn. Hai năm chung sống, A Hào vốn không phải người đảm việc nhà. Anh chỉ đôi lần nấu những món đơn giản như rau luộc, mì hoặc cháo.

Gia đình khá giả, lại có người giúp việc nên trước đây hai vợ chồng gần như không gặp khó khăn về chuyện ăn uống. Khi vợ ốm, họ có thể gọi đồ ăn bên ngoài hoặc mẹ chồng nấu rồi mang sang, nhưng mọi chuyện thay đổi từ khi Tiểu Linh mang thai.

Những tháng đầu thai kỳ, cô nghén nặng, sức khỏe yếu và gần như chỉ ăn được những món do mẹ ruột nấu. Đồ ăn bên ngoài thường khiến cô khó chịu vì nhiều dầu mỡ và gia vị.

Mẹ Tiểu Linh thương con nên thường xuyên nấu rồi mang sang. Tuy nhiên, bà cũng đi làm và còn phải chăm cháu nội nên không thể ngày nào cũng lo cơm nước cho con gái. Tiểu Linh bắt đầu lo lắng, cô không có sức nấu ăn, còn chồng lại gần như không biết nấu.

Những tháng đầu thai kỳ, Tiểu Linh nghén nặng, sức khỏe yếu và gần như chỉ ăn được những món do mẹ ruột nấu. Ảnh minh họa



Hình ảnh khiến vợ bất ngờ

Một ngày Chủ nhật, Tiểu Linh rủ chồng về nhà mẹ đẻ, vừa thăm gia đình vừa mang chút quà biếu. Sau khi đến nơi, cô cùng chị dâu đi chợ. Khi trở về, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững lại.

A Hào, người trước đây hiếm khi bước vào bếp, đang mặc tạp dề và đứng cạnh mẹ vợ và chăm chú nghe bà hướng dẫn từng bước nấu ăn. Tiểu Linh cho biết đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy chồng vào bếp nhà mẹ đẻ sau hai năm kết hôn.

Hỏi ra cô mới biết, A Hào đang nhờ mẹ vợ dạy cách nấu cháo gà và sườn xào, hai món mà vợ đặc biệt yêu thích. Anh vụng về, làm gì cũng chậm nhưng lại rất chăm chú, mỗi bước đều hỏi mẹ vợ phải làm thế nào, nêm nếm ra sao.

Chứng kiến cảnh ấy, Tiểu Linh vừa buồn cười vừa xúc động đến rơi nước mắt. Hóa ra, sau khi nhận thấy vợ nghén nặng nhưng mẹ vợ cũng quá bận rộn, A Hào đã chủ động tìm cách học nấu ăn. Anh không nói những lời quá ngọt ngào, cũng chẳng hứa hẹn điều gì lớn lao.

Anh chỉ lặng lẽ học cách nấu vài món mà vợ có thể ăn được.

Với Tiểu Linh, khoảnh khắc nhìn chồng đeo tạp dề đứng bên mẹ mình có ý nghĩa đặc biệt. Ảnh minh họa

Mẹ vợ bất ngờ vì con rể

Mẹ Tiểu Linh cũng không ngờ con rể lại chủ động nhờ mình dạy nấu ăn. Thấy A Hào chăm chỉ học hỏi, bà vui vẻ khen ngợi và còn đùa rằng sau khi con gái sinh em bé, gia đình có thể sẽ có thêm một "vua đầu bếp".

Còn với Tiểu Linh, khoảnh khắc nhìn chồng đeo tạp dề đứng bên mẹ mình có ý nghĩa đặc biệt.

Cô nhận ra rằng tình cảm đôi khi không nằm ở những món quà đắt tiền hay lời nói hoa mỹ. Một người vốn không biết nấu ăn nhưng sẵn sàng học vì vợ cũng là một cách thể hiện sự quan tâm.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên Weibo nhận nhiều bình luận. Không ít người cho rằng điều khiến họ xúc động không phải tài nấu ăn của A Hào, mà là việc anh đã nhìn thấy sự khó khăn của vợ và chủ động tìm cách giúp đỡ.

Khi một người phụ nữ mang thai, những thay đổi trong cơ thể và cuộc sống có thể khiến cô trở nên nhạy cảm, mệt mỏi hơn. Trong giai đoạn ấy, đôi khi sự quan tâm thiết thực từ người chồng lại có giá trị hơn rất nhiều lời yêu thương.

Và với Tiểu Linh, có lẽ bức ảnh chồng đứng bên mẹ vợ trong căn bếp hôm ấy chính là một trong những kỷ niệm cô sẽ nhớ rất lâu.

Đàn ông và phẩm chất cần trong hôn nhân hiện đại

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, những chuẩn mực truyền thống về vai trò của người đàn ông như trụ cột kinh tế, có quyền quyết định mọi việc... đã không còn phù hợp. Ngày nay, phụ nữ nói riêng và xã hội nói chung đặt ra nhiều yêu cầu cho người đàn ông trong gia đình, theo Lao Động.

Ảnh minh họa

Theo The Marriage, tiến sĩ Loes Meeussen thuộc Trung tâm Tâm lý Văn hóa và Xã hội, Đại học Leuven (Bỉ) từng tiến hành một khảo sát năm 2018 với 200 cặp vợ chồng trong độ tuổi 22-59, nhằm tìm hiểu những giá trị mà họ coi là quan trọng trong cuộc sống.

Kết quả cho thấy, phụ nữ ở mọi nhóm tuổi cảm thấy hài lòng hơn khi người bạn đời dành nhiều thời gian cho gia đình. Khi người đàn ông có xu hướng ưu tiên tổ ấm, phụ nữ sẽ giảm bớt tình trạng "giằng co" giữa công việc và đời sống gia đình.

Tiến sĩ Meeussen cũng nêu bật một số phẩm chất đặc trưng của hình mẫu "người đàn ông của gia đình".

Theo đó, người đàn ông của gia đình luôn ý thức rõ sức nặng trong mỗi quyết định và hành động của mình đối với tổ ấm. Họ không né tránh trách nhiệm, từ tài chính đến tình cảm, và sự đáng tin cậy của họ trở thành điểm tựa giúp gia đình cảm thấy an toàn. Đó cũng là người luôn có mặt khi cần, sẵn sàng hỗ trợ về tinh thần lẫn những việc cụ thể trong đời sống.

Bên cạnh trách nhiệm, họ còn sở hữu khả năng thấu cảm sâu sắc với niềm vui, nỗi buồn của từng thành viên. Sự đồng cảm này thể hiện qua cách lắng nghe, động viên và cùng sẻ chia bằng cả lời nói lẫn hành động. Nhờ đó, họ trở thành điểm tựa vững vàng trong những lúc khó khăn và là sự hiện diện ấm áp trong mọi khoảnh khắc vui vẻ.

Một người đàn ông hướng về gia đình biết giao tiếp chân thành, cởi mở, khuyến khích các thành viên bày tỏ cảm xúc và cùng nhau giải quyết vấn đề theo hướng tích cực, góp phần nuôi dưỡng một bầu không khí gắn kết và lành mạnh.

Lòng trung thành và sự chung thủy cũng là phẩm chất quan trọng. Họ luôn giữ vững những cam kết với người thân, dù hoàn cảnh thuận lợi hay thử thách, qua đó xây dựng được sự tin tưởng bền vững và mối gắn kết lâu dài trong gia đình.

Kiên nhẫn là đức tính được bồi đắp qua quá trình đồng hành với những người mình yêu thương. Hiểu rằng mỗi gia đình đều có những phức tạp riêng, họ chọn cách xử lý vấn đề với sự bình tĩnh và bao dung, từ đó giữ cho không gian chung luôn hài hòa.

Trên hết, người đàn ông hướng về gia đình đối xử với mọi thành viên bằng sự tôn trọng và công bằng. Chính thái độ trân trọng này tạo nên một môi trường tích cực, nơi mọi người cảm thấy được lắng nghe, được nâng niu và có chỗ đứng trong tổ ấm.