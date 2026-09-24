Nuôi con lớn khôn, cha mẹ sợ nhất là phải nghe 9 câu này

Thứ năm, 13:56 24/09/2026 | Nuôi dạy con
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GĐXH - Dưới đây là 9 câu nói mà nếu con cái thường xuyên nói có thể cho thấy chúng có khả năng trở nên không hiếu thảo trong tương lai.

Nuôi một đứa trẻ trưởng thành chưa bao giờ chỉ là chuyện cho con ăn no, mặc đẹp hay học hành đầy đủ. Điều khiến nhiều cha mẹ trăn trở hơn cả là khi con lớn lên, liệu con có biết yêu thương, biết trân trọng gia đình và sẵn lòng sẻ chia khi cha mẹ cần?

Trong quá trình trưởng thành, trẻ có thể có những lúc bướng bỉnh, phản kháng hoặc nói ra những lời khiến cha mẹ tổn thương. Một câu nói chưa thể quyết định một đứa trẻ có trở thành người bất hiếu hay không. Tuy nhiên, nếu những lời dưới đây xuất hiện thường xuyên, cha mẹ nên bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân thay vì bỏ qua.

Nuôi con lớn khôn, cha mẹ sợ nhất là phải nghe 9 câu này - Ảnh 1.
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