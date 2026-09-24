Con gái 14 tuổi lấy tiền mẹ dành cho ca mổ, gia đình bàng hoàng khi biết số tiền đã đi đâu

Vợ chồng bà Jia và ông Li ở Bảo Định, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), đã phải tìm đến cảnh sát sau khi phát hiện khoản tiền lớn dành cho ca phẫu thuật của bà bỗng dưng biến mất. Theo trình báo, gia đình đã dành dụm khoảng 120.000 NDT, tương đương gần 464 triệu đồng, để chuẩn bị chi phí điều trị cho bà Jia. Thế nhưng, người lấy số tiền này lại chính là cô con gái 14 tuổi, theo VTC News.

Lén liên kết tài khoản ngân hàng của mẹ với WeChat

Theo cảnh sát địa phương, nữ sinh đã tìm cách liên kết tài khoản ngân hàng của mẹ với tài khoản WeChat cá nhân. Từ đó, em có thể sử dụng tiền trong tài khoản để thanh toán các giao dịch trực tuyến.

Một cảnh sát họ Vương cho biết nữ sinh đã chi khoảng 30.000 NDT, tương đương hơn 116 triệu đồng, để nạp tiền chơi game.

Khoản tiền khác khoảng 15.000 NDT, tương đương gần 58 triệu đồng, được dùng để mua 3 chiếc điện thoại di động.

Phần tiền còn lại tiếp tục được cô bé sử dụng cho nhiều khoản mua sắm khác như quần áo, đồ ăn và các vật dụng cá nhân.

Đến khi gia đình phát hiện khoản tiền dành cho ca phẫu thuật bị hao hụt nghiêm trọng, sự việc mới được đưa ra ánh sáng.

Nữ sinh Trung Quốc trộm gần nửa tỷ đồng tiền phẫu thuật của mẹ để mua sắm online. Ảnh minh họa

Một phần tiền được hoàn trả, nhưng nhiều khoản đã "mất" trong game

Sau khi tiếp nhận vụ việc, cảnh sát liên hệ với các nền tảng mua sắm có liên quan, đề nghị hỗ trợ hoàn lại số tiền đã được sử dụng để mua hàng.

Phía người bán đồng ý hoàn trả khoảng 60.000 NDT, tương đương hơn 232 triệu đồng, do người thực hiện giao dịch vẫn chưa đủ 16 tuổi.

Tuy nhiên, số tiền đã dùng để mua 3 chiếc điện thoại và khoản tiền nạp vào trò chơi điện tử không được hoàn lại.

Điều này đồng nghĩa với việc gia đình vẫn phải đối mặt với khoản thiếu hụt rất lớn so với số tiền ban đầu dành cho ca phẫu thuật.

Cảnh sát cũng cho biết chưa rõ cuối cùng bà Jia có thể tiến hành phẫu thuật hay không, bởi gia đình vẫn thiếu khoảng một nửa chi phí viện phí dự kiến.

Cha mẹ ly hôn, con gái sống cùng mẹ và bố dượng

Theo thông tin từ cảnh sát, bà Jia và ông Li đã ly hôn. Cô con gái 14 tuổi hiện sống cùng mẹ và bố dượng.

Cảnh sát họ Vương cho rằng nữ sinh đang ở độ tuổi vị thành niên, tâm lý có nhiều thay đổi và có thể đang trải qua giai đoạn nổi loạn. Tuy nhiên, cách nhìn của nhiều cư dân mạng Trung Quốc lại khác.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, không ít người bày tỏ sự bất bình trước việc cô bé sử dụng số tiền vốn được dành cho ca phẫu thuật của mẹ vào những nhu cầu cá nhân.

Một số ý kiến cho rằng ở tuổi 14, dù chưa thể hoàn toàn kiểm soát hành vi như người trưởng thành, một đứa trẻ cũng cần từng bước hình thành ý thức về giá trị của tiền bạc và hoàn cảnh gia đình.

"Đứa trẻ vô lương tâm", một tài khoản trên Weibo bình luận.

Một người khác viết rằng nữ sinh đã học lớp 8 nên đáng lẽ phải có nhận thức nhất định về tiền bạc, đồng thời cho rằng những bên kinh doanh liên quan cũng rơi vào tình huống khó xử khi giao dịch với một khách hàng chưa đủ tuổi.

Câu chuyện vì thế không chỉ gây tranh luận về việc trẻ vị thành niên sử dụng tiền trực tuyến mà còn đặt ra câu hỏi về cách cha mẹ quản lý tài khoản ngân hàng, thanh toán điện tử và hướng dẫn con cái nhận thức về giá trị của đồng tiền.

5 dấu hiệu cho thấy trẻ có khả năng trở nên hư hỏng trong tương lai

Việc trẻ không tôn trọng người khác có thể được xem là dấu hiệu tiềm tàng của sự "báo đời" trong tương lai, bởi hành vi này thường phản ánh sự thiếu hụt về giáo dục nhân cách và kỹ năng sống. Ảnh minh họa

1. Trẻ thường xuyên nói dối

Những đứa trẻ có xu hướng nói dối là biểu hiện của sự tránh né trách nhiệm và không sẵn lòng đối mặt với hành động của mình. Điều này phản ánh sự thiếu sót trong khả năng phân biệt đúng sai và thiếu sự rèn luyện về đạo đức của trẻ, theo Đời sống Pháp luật.

Nếu không được sửa chữa kịp thời, thói quen nói dối có thể trở nên ăn sâu và ảnh hưởng đến khả năng của trẻ trong việc xây dựng mối quan hệ lành mạnh, cũng như tiềm năng phát triển xã hội và nghề nghiệp về lâu dài.

2. Trẻ không tôn trọng người khác

Việc trẻ không tôn trọng người khác có thể được xem là dấu hiệu tiềm tàng của sự "báo đời" trong tương lai, bởi hành vi này thường phản ánh sự thiếu hụt về giáo dục nhân cách và kỹ năng sống.

Khi trẻ không học được cách tôn trọng người khác, chúng dễ phát triển thói ích kỷ, coi thường giá trị của các mối quan hệ và thiếu khả năng đồng cảm. Điều này có thể dẫn đến rất nhiều hệ lụy.

3. Trẻ không chịu trách nhiệm cho hành động của mình

Khi trẻ không học cách chịu trách nhiệm, chúng sẽ không hiểu được tầm quan trọng của việc đối diện với sai lầm và học hỏi từ nó, thay vào đó lúc nào trẻ cũng dễ dàng đổ lỗi cho người khác hoặc hoàn cảnh.

Điều này không chỉ khiến trẻ thiếu kỹ năng giải quyết vấn đề, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách và khả năng làm chủ bản thân trong các tình huống khó khăn.

4. Trẻ thường xuyên có hành vi thách thức, chống đối

Hành vi này có thể xuất phát từ sự phản kháng với quyền lực hoặc mong muốn khẳng định sự độc lập của bản thân ở trẻ. Nhưng nếu không được điều chỉnh kịp thời, nó có thể dẫn đến việc trẻ không biết cách tôn trọng người khác, không coi trọng trách nhiệm của bản thân và thường xuyên tạo ra xung đột.

Hành vi này nếu không được can thiệp sẽ dễ dàng phát triển thành sự nổi loạn và thiếu kỷ luật, khiến trẻ dễ dàng thất bại trong việc đạt được mục tiêu.

5. Trẻ thể hiện sự ích kỷ và không quan tâm đến cảm xúc của người khác

Khi trẻ chỉ quan tâm đến nhu cầu và mong muốn của bản thân mà không nhận thức được hoặc bỏ qua cảm xúc của người khác, điều này cho thấy trẻ chưa hiểu được giá trị của sự chia sẻ và tôn trọng trong các mối quan hệ.

Hành vi này có thể xuất phát từ việc thiếu sự hướng dẫn và giáo dục về cách đối xử với người xung quanh.

Nếu không được điều chỉnh, sự ích kỷ có thể dẫn đến khó khăn trong việc xây dựng mối quan hệ, thiếu khả năng hợp tác và làm việc nhóm, cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển nhân cách và thành công trong cuộc sống sau này.