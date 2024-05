Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn trên mái nhà dân

Đi bộ không đúng quy định, người dân bị phạt thế nào? GĐXH - Theo quy định pháp luật, khi người đi bộ thực hiện nhiều hành vi như: Không đi đúng phần đường quy định, vượt qua dải phân cách, đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không bảo đảm an toàn... sẽ bị phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng.

Công an thành phố Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Ngô Văn Đô (SN 1969, trú tại phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang). Đây là đối tượng bị truy nã theo quyết định truy nã số 17 ngày 04/5/2006 của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an thành phố Bắc Giang phát hiện một người đàn ông ở tại một ngôi nhà trên địa bàn có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khẩn trương xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Đối tượng Đô bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: ANTĐ

Khoảng 13h30 ngày 18/5, tổ công tác của Công an thành phố Bắc Giang và Công an thành phố Hà Nội phối hợp tiếp cận ngôi nhà đối tượng đang ở.

Phát hiện thấy lực lượng công an, đối tượng Đô đã lẩn trốn, trèo lên mái nhà hòng tẩu thoát.

Bằng việc áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khẩn trương khống chế, bắt giữ Ngô Văn Đô thành công.

Hiện Công an thành phố Bắc Giang đã hoàn thiện các thủ tục chuyển đối tượng Ngô Văn Đô cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội xử lý theo thẩm quyền.