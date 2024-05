Quảng Ninh: Mức hỗ trợ hàng tháng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở có thể nhận được

Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tại một huyện có thể nhận mức hỗ trợ gần 5,5 triệu đồng/tháng GĐXH - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến mức hỗ trợ hằng tháng cho thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn từ 3,6 - 4,2 triệu đồng/tháng. Riêng tại huyện Côn Đảo, lực lượng này được hưởng hỗ trợ thêm gần 1,3 triệu đồng/người/tháng.

Tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Theo dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Ninh, căn cứ vào Quyết định của UBND tỉnh về phân loại thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh trong từng thời điểm cụ thể, mỗi thôn, bản, khu phố thành lập 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng

Mức phụ cấp hàng tháng đối với Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bằng 1,0 mức lương cơ sở/người. Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bằng 0,9 mức lương cơ sở/người. Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bằng 0,8 mức lương cơ sở/người.

Quảng Ninh dự thảo chế độ chính sách đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở để lấy ý kiến đóng góp từ tổ chức, cá nhân. Ảnh minh họa





Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyên, bảo hiểm y tế

Ngoài mức tiền hỗ trợ hàng tháng, người tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất (165.000 đồng/tháng) và 100% mức đóng bảo hiểm y tế phải đóng theo quy định pháp luật về bảo hiểm y tế (4,5% thu nhập).

Mức hỗ trợ khi bị ốm đau, tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ

Mức tiền hỗ trợ đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ.

Trường hợp bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ

Được hỗ trợ chi phí y tế trong quá trình sơ cứu, cấp cứu, điều trị nội trú đến khi ổn định, xuất viện tại các cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định. Mức hỗ trợ như mức hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân. Tối đa không quá 15 ngày/đợt điều trị; nếu hết 15 ngày mà bệnh vẫn chưa ổn định thì điều trị đến khi ổn định và được hỗ trợ theo hóa đơn thực tế khám, chữa bệnh nhưng tối đa không quá 2.000.000đ/đợt, một năm được hỗ trợ không quá 02 lần.

Mức hỗ trợ tiền ăn hàng ngày trong thời gian điều trị, kể cả vết thương tái phát cho đến khi ổn định sức khỏe ra việc bằng mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên trong Công an nhân dân là 70.000 đồng/người/ngày.

Trường hợp bị chết khi thực hiện nhiệm vụ

Trường hợp bị chết, kể cả trong thời gian điều trị lần đầu, thì thân nhân được trợ cấp tiền tuất bằng 36 lần mức lương cơ sở (tại thời điểm hiện tại tương đương 64.800.000đ); người lo mai táng được nhận tiền mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở (tại thời điểm hiện tại tương đương 18.000.000đ).

Hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định số 40/2024/NĐ-CP.

Ngoài ra, thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ được hỗ trợ về trang phục, huy hiệu, phù hiệu; bồi dưỡng khi làm nhiệm vụ tại những nơi thuộc khu vực biên giới, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc tại đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng; mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị…