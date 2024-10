Bắt hai thanh niên gây ra 7 vụ cướp manh động

Công an huyện Tiền Hải vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đức Lương (SN 2008, trú tại xã Nam Chính, huyện Tiền Hải); Phạm Ngọc Hoan (SN 2005, trú tại xã Nam Hà, huyện Tiền Hải) về tội “Cướp tài sản”.



Theo tài liệu điều tra, ngày 27/9, Công an huyện Tiền Hải nhận được đơn trình báo của công dân về vụ việc cướp tài sản.

Cụ thể, khoảng 7h20’ ngày 25/9, khi đang điều khiển xe mô tô đến đoạn đường Đ221A thuộc địa phận thôn Cát Già, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, một công dân bị 2 nam thanh niên lạ mặt áp sát, đạp xe làm bị hại ngã ra vệ đường. Sau đó, một thanh niên dùng dao uy hiếp đe dọa, cướp số tiền khoảng 500.000 đồng rồi lên xe bỏ chạy.





Hai đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu).

Xác định vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, các đối tượng có hành vi manh động, nguy hiểm, gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân, Công an huyện Tiền Hải đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án.

Đến khoảng 15h ngày 28/9, Công an huyện Tiền Hải đã bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Trần Đức Lương và Phạm Ngọc Hoan, thu giữ nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 7 vụ cướp giật trên địa bàn huyện Đông Hưng, Hưng Hà, thành phố Thái Bình và thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.