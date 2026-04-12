Bật mí cách nhận biết nhà đất có bị dính quy hoạch năm 2026 không?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Làm thế nào nhận biết nhà đất bị dính quy hoạch 2026?

Theo khoản 2 Điều 75 Luật Đất đai 2024, kế hoạch sử dụng đất quốc gia; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (hiện nay cấp huyện được chuyển về tăng cường cho cấp xã, phường), kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công khai.

Tại khoản 3 Điều 75 Luật Đất đai 2024 thì trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện như sau:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường);

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện (nay là cấp xã, phường) có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hằng năm tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường và công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp xã, phường, kế hoạch sử dụng đất hằng năm có liên quan đến xã, phường tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm công bố công khai đến người dân, người sử dụng đất tại địa bàn xã.

Để biết đất có nằm trong diện quy hoạch không người dân nên tra cứu tại các trang web uy tín hoặc tham khảo thông tin tại UBND phường, xã. Ảnh minh họa: TL

Đất quy hoạch là diện tích đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất của địa phương (xây dựng dự án, giao thông, công trình công cộng) theo từng kỳ, được cơ quan nhà nước xác định nhằm phát triển kinh tế - xã hội.

Theo quy định nêu trên, người mua đất ở từng địa phương có thể kiểm tra đất bị dính quy hoạch thông qua:

- Xem quy hoạch sử dụng đất trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã, tỉnh nơi có đất.

- Xem trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp xã, tỉnh từng địa phương.

- Hỏi ý kiến công chức địa chính cấp xã hoặc người dân tại khu vực có thửa đất để có thêm thông tin.

- Xin thông tin tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Cách tra cứu đất quy hoạch online

Sử dụng công cụ của Nhà nước

Truy cập vào trang web của UBND xã, tỉnh nơi có đất để xem quy hoạch sử dụng đất.

Tìm kiếm mục "Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất".

Chọn mục "Tra cứu thông tin quy hoạch" hoặc biểu tượng kính lúp để tìm kiếm thông tin.

Trang web tra cứu quy hoạch

Sử dụng website https://quyhoach.hanoi.vn hoặc các trang quy hoạch của tỉnh thành khác.

Nhập thông tin theo tỉnh thành và chọn loại quy hoạch để kiểm tra.

Tra cứu đất quy hoạch trực tiếp tại cơ quan chức năng

Người dân đến văn phòng đăng ký đất đai nơi chuyên trách quản lý hồ sơ đất đai để biết thông tin chi tiết nhất.

Kiểm tra bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại trụ sở UBND cấp xã, phường.

Liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường để được cung cấp thông tin quy hoạch của địa phương.

Xin thông tin quy hoạch bằng văn bản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã phường để có văn bản xác nhận chính thức.

Top trang web/ứng dụng tra cứu quy hoạch đất online

Tải và cài đặt các ứng dụng tra cứu quy hoạch trên điện thoại di động như Remaps, Meey Map, Guland.vn, Thongtin.land, Thông tin quy hoạch TPHCM, Quy hoạch đất Hà Nội, DNAILIS.

Cách xem quy hoạch trên các trang web:

Truy cập website/ứng dụng và tạo tài khoản (nếu cần).

Sử dụng tính năng tìm kiếm theo địa danh, tọa độ, số tờ/thửa đất.

Bật lớp bản đồ quy hoạch để xem thông tin chi tiết (đất ở, đất công viên, quy hoạch giao thông...).

Ngoài trang web, người dân có thể xem thông tin quy hoạch tại UBND cấp xã/phường hoặc Sở NN&MT.

Đăng ký tài khoản nếu cần thiết hoặc sử dụng trực tiếp bằng cách nhập thông tin tọa độ, số tờ, số thửa để xem thông tin.

Lưu ý khi tra cứu thông tin đất quy hoạch

Cần có thông tin đầy đủ về thửa đất, như tọa độ hoặc số tờ, số thửa để có kết quả chính xác.

Thông tin quy hoạch sử dụng đất có thể thay đổi theo thời gian. Do đó, người dân nên tra cứu thông tin mới nhất trước khi mua bán, chuyển nhượng... bất động sản.

Thông tin quy hoạch chỉ mang tính chất tham khảo. Người dân cần liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được giải đáp chính xác về quy hoạch sử dụng đất của thửa đất.

Hà Nội: Loạt công trình xây dựng sai phép 'mọc' trên khu đất quy hoạch cơ quan, viện nghiên cứu ở Long Biên GĐXH - Dù được cơ quan chức năng xác định "không phù hợp quy hoạch làm đất ở", thế nhưng trên khu đất có diện tích hơn 330m² tại tổ 23, phường Bồ Đề, quận Long Biên (TP Hà Nội) lại xuất hiện hàng loạt công trình có dấu hiệu xây dựng trái phép, không đúng mục đích sử dụng, gây ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân, khiến dư luận không khỏi bức xúc.