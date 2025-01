Bất ngờ công dụng của quả vả, ăn theo cách này còn tốt hơn thuốc bổ

Quả vả là gì?

Quả vả có tên khoa học là Ficus auriculata, là một loài cây thuộc họ dâu tằm, có nguồn gốc từ các quốc gia ở khu vực châu Á như phía nam Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Campuchia và cả Việt Nam.

Đặc điểm nhận dạng của cây vả là thân gỗ nhỏ, tán rộng, chiều cao trung bình từ 4 - 10m. Vỏ cây xù xì, màu nâu xám, cành non mọc ra có lông tơ. Lá cây vả có hình trái tim, kích thước to dày và mọc so le nhau, chiều dài của lá từ 15 - 55cm, trong khi đó chiều rộng là từ 15 - 27cm. Bề mặt lá vả thường nhẵn và mép lá có răng cưa đều.

Quả vả mọc ra từ gốc thân cây, cũng có khi là mọc trên cành ngắn ở những cây thân già. Kích thước quả to, có hình con quay hoặc hình quả lê với đường kính trung bình là từ 3 - 5cm. Khi non quả thường mềm, có màu trắng, bên ngoài vỏ phủ lông tơ, khi quả chín chuyển thành màu nâu đỏ và rụng lớp lông phủ.

Thời điểm ra hoa của cây vả trải dài từ tháng 8 đến tháng 3 năm sau, quả mọc từ tháng 5 đến tháng 8 trong năm.

Cây vả được tìm thấy chủ yếu tại các vùng núi thấp, trong rừng nhiệt đới mưa ẩm. Ngoài quả vả người ta có thể tận thu các bộ phận khác của cây quanh năm, dùng tươi được mà không cần trải qua giai đoạn sơ chế nào.

Quả vả chứa đựng một loạt các thành phần dinh dưỡng đa dạng rất tốt cho sức khỏe.

Dinh dưỡng có trong quả vả

Quả vả chứa đựng một loạt các thành phần dinh dưỡng đa dạng, trong khoảng 100g quả vả trung bình bao gồm:

- 1,3g protein;

- 0,3g chất béo;

- Vitamin nhóm B như 0,085mg vitamin B1, 0,082mg vitamin B2, 0,619mg vitamin B3, 0,434mg vitamin B5, 0,106mg vitamin B6;

- 1,2g vitamin C;

- 162mg canxi;

- 68mg magiê;

- Các khoáng chất khác bao gồm phốt pho, sắt, kẽm, đồng, mangan.

Quả vả còn cung cấp nhiều hợp chất quý như flavonoid, polyphenol và pectin, mà nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những lợi ích sức khỏe đáng kể từ chúng. Điều này cho thấy rằng quả vả không chỉ là một nguồn cung cấp dinh dưỡng đa dạng mà còn có khả năng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người.

Công dụng từ quả vả

Theo nhiều nghiên cứu trong y học hiện đại, tác dụng của quả vả mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe:

Ngăn ngừa ung thư: Chất coumarin trong quả vả giúp giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến. Việc ăn vả thường xuyên còn được liên kết với việc ngăn ngừa ung thư vú và một số loại ung thư khác như ung thư ruột kết.

Giảm cholesterol: Chất pectin hay chất xơ hòa tan trong quả vả giúp giảm cholesterol và lượng triglyceride trong máu, bảo vệ sức khỏe tim mạch và phòng bệnh béo phì.

Phòng ngừa bệnh tim mạch và huyết áp cao: Hàm lượng kali, omega 3 và omega 6 trong vả giúp duy trì huyết áp ổn định và bảo vệ tim mạch.

Tăng cường xương chắc khỏe: Vả chứa vitamin K2, canxi và magiê, bảo vệ và làm chắc khỏe khung xương, ngăn ngừa loãng xương.

Ngừa thiếu máu: Sắt trong quả vả giúp tạo tế bào máu, đặc biệt tốt cho bà bầu.

Hỗ trợ giảm cân: Chất xơ và ít năng lượng trong quả vả thích hợp cho người ăn kiêng và béo phì.

Chống oxy hóa: Hàm lượng chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nguy hiểm và cải thiện tình trạng mắt.

Chữa trị tiểu đường: Kali trong quả vả giúp kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa tiểu đường.

Ngừa mụn trứng cá: Tính kiềm của quả vả cân bằng độ pH da, ngăn ngừa mụn trứng cá.

Quả vả giúp nhuận tràng, giảm ho, thanh nhiệt, ổn định hệ tiêu hóa, giảm đau, kích thích ăn uống và tăng cường lưu thông máu.

Do có nhiều chất xơ, quả vả giúp cải thiện chứng táo bón, khó tiêu và bệnh trĩ.

Giảm cân: Với hàm lượng chất xơ dồi dào như calo thấp trong trái vả rất phù hợp với những người đang giảm cân, người có thể trạng béo phì.

Cải thiện giấc ngủ: Tryptophan do quả vả tiết ra sẽ giúp bạn tránh được những rối loạn về giấc ngủ, cải thiện tâm trạng mang đến cho bạn một giấc ngủ êm ái hơn.

Một số bài thuốc trị bệnh hiệu quả từ cây vả

Dưới đây là một số bài thuốc làm từ các bộ phận của cây vả để điều trị bệnh được bác sĩ của Bệnh viện Medlatec tham vấn:

Bài thuốc lợi tiểu, tiêu độc: Dùng lá và rễ vả sắc lấy nước, uống thành nhiều lần và dùng hết trong ngày.

Chữa cảm hoặc ngộ độc: Lấy 200g quả sung, 200g quả vả, 50g rễ canh châu, 50g lá móc mèo đem thái nhỏ, phơi khô rồi tẩm rượu, cuối cùng là sao vàng sắc uống 2 lần/ngày, mỗi ngày 1 thang;

Chữa khản tiếng: Sắc 150g quả vả với nước, thêm đường đủ ngọt uống 3 lần/ngày, mỗi lần uống 5g;

Chữa tiêu chảy, tiêu hóa kém: Phơi khô trái vả, thái hạt lựu, tiếp theo đem sao vàng, cho vả và nước sôi cùng một ít đường trắng hãm làm trà uống thay nước hàng ngày;

Làm thuốc khai vị: Phơi nắng hoặc đem sấy khô 500g trái vả vừa chín tới, thái nhỏ ngâm cùng 1 lít rượu trắng (loại 40 độ), ngâm trong khoảng 10 - 20 ngày, uống từ 2 - 3 lần/ngày, 20 - 30ml/lần trước khi ăn trưa và tối, dùng cả trước khi ngủ;

Chữa sưng đau họng: 50g lá chó đẻ, 100g quả vả non, 30g búp tre. Rửa sạch nguyên liệu, giã nát, sao nóng hỗn hợp rồi đắp lên phần cổ đang bị đau rát. Dùng băng gạc giữ lại, duy trì thực hiện 2 lần/ngày, làm trong vài ngày sẽ thấy hiệu quả;

Điều trị bệnh trĩ, đại tiện phân khô: Lấy 1 khúc ruột già lợn và 20 quả vả cho vào nồi, đổ thêm nước nấu nhừ, nêm nếm gia vị và ăn hết trong ngày. Ngoài ra, có thể dùng lá vả đem giã nát đắp vào búi trĩ, thực hiện từ 2 - 3 lần/ngày cho đến khi bệnh thuyên giảm.

Bài thuốc lợi sữa: Sấy giòn, tán bột trái vả. Mỗi lần uống dùng 12 gram vả, uống khoảng 2 lần/ngày duy trì từ 3 - 5 ngày;

Ngăn ngừa táo bón: Dùng 3 trái vả mỗi ngày tương đương với 5 gram chất xơ sẽ có tác dụng phòng ngừa bệnh táo bón, nhất là ở người cao tuổi.

Điều trị viêm loét dạ dày tá tràng: Quả vải sấy khô tán bột, pha nước uống 3 lần/ngày, dùng 5g/lần.

Cần lưu ý gì khi dùng quả vả?

Dù quả vả rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên loại quả này cũng gây bất lợi cho sức khỏe.

- Hàm lượng đường cao trong quả vả có thể khiến trẻ dễ bị tiêu chảy tiêu chảy hay sâu răng.

- Không nên ăn quá nhiều quả vả 1 lúc sẽ rất dễ bị đầy bụng.

- Quả vả có tác dụng hạ đường huyết, do đó người bình thường nếu sử dụng không đúng cách có thể dẫn tới tình trạng hạ đường huyết.

Quả vả đã trở thành một loại trái cây phổ biến nhờ hương vị hấp dẫn, hỗ trợ tốt cho quá trình tiêu hóa nên được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, cần sử dụng liều lượng hợp lý để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu muốn dùng quả vả để làm thuốc trị bệnh thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ, không nên tự chế thuốc để sử dụng.