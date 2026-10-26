Mẹ mất để lại 20 chỉ vàng, em chồng bối rối không biết có nên chia cho chị dâu đã chăm bà suốt nhiều năm

Chị dâu âm thầm gánh hết việc chăm mẹ già

Bố Nga mất cách đây nhiều năm. Chưa nguôi nỗi đau mất chồng, mẹ cô lại đổ bệnh, sức khỏe suy kiệt rồi nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều cần người giúp đỡ. Từ đó, căn nhà của anh trai trở thành nơi mẹ dưỡng bệnh. Người ở bên bà nhiều nhất không phải Nga hay em gái, mà là Hoàn, chị dâu cô.

Hoàn vốn ít nói, tính tình hiền lành, làm việc gì cũng lặng lẽ. Từ chuyện nấu cơm, thay quần áo, lau người cho mẹ đến những đêm thức trắng khi bà trở bệnh, chị đều tự tay làm. Có những hôm mẹ đau nhức, khó ngủ, chị phải ngồi bên giường xoa bóp, dỗ dành đến gần sáng.

Còn Nga và em gái, mỗi người đều có gia đình, công việc riêng. Hai chị em chỉ tranh thủ về nhà vào ngày chủ nhật, thay chị chăm mẹ được một ngày rồi lại tất bật trở về với cuộc sống của mình.

Biết chị vất vả, Nga và em gái thường biếu mẹ một khoản tiền để bà thích ăn gì thì nhờ chị dâu mua giúp. Có lần, Nga áy náy nói với chị: "Chị chăm mẹ thế này, chúng em chẳng biết bao giờ mới trả hết công ơn của chị. Hay để em thuê người phụ chị một thời gian nhé!".

Hoàn chỉ cười, đáp nhẹ tênh: "Thuê người lạ thì cũng được, nhưng mẹ quen có người nhà bên cạnh rồi. Các em cứ lo công việc đi, ở đây có chị".

Nghe chị nói, Nga vừa biết ơn vừa thấy mình có lỗi. Nhưng rồi cuộc sống cuốn đi, những lời hứa về thăm mẹ thường xuyên hơn vẫn nhiều lần bị trì hoãn.

Trong mắt Nga và em gái, Hoàn chẳng khác nào chị cả trong nhà. Chị không chỉ chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo mà còn luôn đối xử tử tế với các em. Chưa bao giờ Nga nghe chị than phiền chuyện phải chăm mẹ, cũng chưa từng thấy chị đòi hỏi các em phải đền đáp điều gì.

Chiếc gối cũ hé lộ bí mật của mẹ

Mẹ Nga cuối cùng cũng không chống chọi được với bệnh tật. Ngày bà mất, Hoàn gần như không có phút nào được nghỉ ngơi. Chị lo liệu tang lễ, tiếp khách, cơm nước, hương khói và đủ thứ việc không tên.

Ba ngày tang lễ trôi qua, nhìn gương mặt hốc hác cùng đôi mắt đỏ hoe của chị dâu, Nga mới thực sự hiểu những năm qua chị đã kiệt sức đến nhường nào.

Sau khi mọi việc cúng bái tạm ổn, Hoàn gọi Nga và em gái vào bảo: "Các em giúp chị thu dọn đồ đạc của mẹ nhé. Chị dọn ngoài nhà nghỉ một lát rồi vào"

Nga bước đến chiếc giường quen thuộc, nơi mẹ đã nằm suốt những năm cuối đời. Mọi thứ vẫn còn nguyên, từ chiếc chăn mỏng đến chiếc gối bà thường ôm mỗi đêm.

Nhìn những vật dụng cũ kỹ ấy, Nga không kìm được nước mắt. Cô ôm chiếc gối của mẹ vào lòng, khóc nức nở như một đứa trẻ. Bất chợt, tay Nga chạm phải một vật cứng nằm bên trong vỏ gối.

Ban đầu, cô nghĩ có lẽ mẹ cất ít tiền lẻ để tiện sử dụng. Nhưng khi tháo vỏ gối, Nga sững sờ nhìn thấy một chiếc túi vải nhỏ đã ngả màu, bên trong là những chiếc nhẫn vàng được xếp ngay ngắn.

Nga đếm đi đếm lại, tổng cộng có 20 chiếc, mỗi chiếc một chỉ. Cô bàng hoàng đến mức gọi em gái vào xem. Hai chị em nhìn nhau, chẳng ai nói nên lời.

Sau một hồi bình tĩnh, Nga mới nhớ ra số tiền hai chị em vẫn biếu mẹ hằng tháng. Hóa ra mẹ không tiêu hết mà âm thầm nhờ người quen mua vàng rồi cất giữ. Có lẽ bà muốn dành dụm chút tài sản cho con cháu, nhưng chưa kịp nói ra điều gì thì đã qua đời.

Cầm chiếc túi vàng trên tay, Nga vừa thương mẹ vừa xót xa. Bà đã sống tiết kiệm đến mức nào mới tích góp được từng ấy vàng trong những năm tháng bệnh tật? Nhưng điều khiến Nga bối rối hơn cả là câu hỏi: Mẹ muốn số vàng này thuộc về ai?

Nga đặt chiếc túi vàng trước bàn thờ mẹ, ngồi rất lâu mà vẫn chưa tìm được câu trả lời. Ảnh minh họa

20 chỉ vàng khiến Nga khó xử với chị dâu

Nga mang chuyện kể với em gái. Em cũng bất ngờ không kém, rồi thở dài: "Chắc mẹ muốn để dành cho các con. Nhưng chị nghĩ xem, bao nhiêu năm nay chị Hoàn chăm mẹ, còn chúng ta chỉ về được mỗi tuần một lần. Nếu chia đều số vàng, liệu có công bằng với chị ấy không?".

Câu nói ấy khiến Nga im lặng.

Xét về tình cảm, Nga thực sự muốn đưa toàn bộ số vàng cho vợ chồng anh trai. Hoàn đã dành bao nhiêu năm tháng chăm sóc mẹ, từ những việc nhỏ nhặt nhất đến những lúc bệnh tình nguy kịch. Không có chị, các em khó lòng yên tâm làm việc và chăm lo gia đình riêng.

Thế nhưng, 20 chỉ vàng cũng không phải tài sản nhỏ. Đó là số tiền mẹ tích góp từ những khoản con cái biếu bà. Nga và em gái đều có đóng góp, dù không thể phủ nhận phần lớn công sức chăm sóc mẹ thuộc về chị dâu.

Nga càng nghĩ càng thấy khó xử. Nếu tự ý trao hết cho anh trai và chị dâu, liệu cô có đang quyết định thay mẹ? Còn nếu đề nghị họp gia đình để chia đều, Nga lại sợ chị Hoàn nghĩ rằng các em chỉ biết tính toán quyền lợi sau khi mẹ mất, trong khi những năm tháng bà đau ốm, chị mới là người hy sinh nhiều nhất.

Nga cũng không muốn vì số vàng ấy mà tình cảm anh chị em rạn nứt. Một khi đã nhắc đến chuyện chia tài sản, những điều tưởng như nhỏ nhặt trong quá khứ có thể bị đem ra cân đong, đo đếm.

Tối hôm ấy, Nga đặt chiếc túi vàng trước bàn thờ mẹ, ngồi rất lâu mà vẫn chưa tìm được câu trả lời. Cô nghĩ đến những đêm Hoàn thức trắng bên giường mẹ, nghĩ đến dáng chị tất bật trong tang lễ, rồi lại nhớ đến những đồng tiền mẹ đã chắt chiu để dành.

Có lẽ, điều Nga cần làm không phải là âm thầm quyết định số vàng thuộc về ai, mà là nói chuyện thẳng thắn với anh trai và chị dâu, để mọi người cùng hiểu nguồn gốc số vàng, công sức của từng người và những điều mẹ có thể mong muốn.

Nhưng liệu một cuộc họp gia đình có thể giải quyết được tất cả? Hay chính lúc này, khi mẹ đã không còn, 20 chỉ vàng sẽ trở thành phép thử cho tình nghĩa của những người ở lại?

Nga vẫn chưa biết phải làm thế nào. Cô chỉ mong quyết định cuối cùng không khiến người chị dâu đã hết lòng vì mẹ phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào.