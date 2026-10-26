Vô tình nghe được bố chồng dạy con trai cách trị vợ, từ hôm đó con dâu không còn muốn nhẫn nhịn

Bố chồng khắt khe khiến con dâu sống trong áp lực

Ngày mới kết hôn, Phương tự nhủ phải cố gắng hòa hợp với gia đình chồng. Cô chủ động dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, tranh thủ dọn dẹp nhà cửa sau giờ làm, lễ Tết cũng chưa từng quên quà cáp, thăm hỏi bố mẹ hai bên. Thế nhưng, mọi nỗ lực của cô dường như chẳng bao giờ đủ.

Bố chồng Phương là người sống theo những nguyên tắc cũ. Trong suy nghĩ của ông, đàn ông phải có tiếng nói quyết định trong gia đình, còn phụ nữ lấy chồng rồi thì nên đặt chồng con lên trên mọi sở thích cá nhân.

Ông thường xuyên soi xét từ chuyện nhỏ nhặt đến những vấn đề riêng tư của vợ chồng Phương.

Có hôm, cô tan làm lúc 17h30 nhưng gặp mưa lớn, đường tắc cứng. Khi về đến nhà, đồng hồ đã chỉ 18h. Phương vội vàng thay quần áo, lao vào bếp nấu cơm. Vậy mà vừa ngồi xuống bàn ăn, cô đã nghe bố chồng buông lời trách móc.

"Đàn bà mà không biết thu xếp việc nhà thì còn làm được gì? Nhà này trước giờ ăn tối trước 18h30, có ai bắt cả nhà phải chờ đâu".

Phương cúi đầu, cố nuốt cục nghẹn xuống cổ họng. Cô đi làm cả ngày, cũng mệt mỏi, cũng muốn có người hỏi han một câu. Nhưng ở căn nhà này, dường như chỉ có những quy tắc của bố chồng mới đáng được tôn trọng.

Ngay cả cách cô dạy con, trò chuyện với chồng hay chi tiêu trong gia đình cũng thường xuyên trở thành chủ đề để ông góp ý. Mỗi lần như vậy, chồng Phương đều chọn cách im lặng.

Cô từng tự an ủi rằng anh vốn hiền lành, không muốn làm mất lòng bố. Chỉ cần hai vợ chồng yêu thương nhau, những chuyện khác rồi sẽ ổn, cho đến một buổi tối cuối tuần.

Phương đã cố gắng làm một nàng dâu tốt, nhưng người trong nhà chưa bao giờ thực sự coi trọng cảm xúc của cô. Ảnh minh họa

Cuộc trò chuyện sau cánh cửa

Hôm ấy, Phương hẹn mấy người bạn đại học đi cà phê. Trước khi ra ngoài, cô còn hỏi chồng có muốn đi cùng không, nhưng anh cười bảo cứ để cô gặp bạn bè cho thoải mái.

Buổi gặp mặt kéo dài hơn dự định. Về đến nhà, Phương đã chủ động xin lỗi vì sợ bố chồng không hài lòng. Ông chỉ nhìn cô một cái rồi quay đi, không nói gì.

Tưởng chuyện đã qua, Phương lên phòng lấy đồ. Khi đi ngang qua phòng khách, cô bất ngờ nghe tiếng bố chồng nói với chồng mình.

"Con phải dạy lại vợ. Phụ nữ phải biết giới hạn của mình. Có chồng con rồi mà còn đi chơi với bạn đến tối muộn mới về, ra thể thống gì nữa? Con cứ chiều nó như thế, sau này nó còn coi con ra gì?".

Phương khựng lại. Cô đứng sau cánh cửa, bàn tay siết chặt chiếc áo đang cầm. Điều khiến cô tức giận không chỉ là những lời quy chụp vô lý, mà còn là câu trả lời của chồng.

"Vâng ạ. Con biết rồi".

Chỉ có vậy. Không một lời giải thích rằng chính anh đã đồng ý để vợ đi chơi. Không một câu nói rằng Phương cũng có bạn bè, công việc và cuộc sống riêng.

Trong khoảnh khắc ấy, Phương bỗng thấy tất cả sự nhẫn nhịn của mình trở nên nực cười. Cô đã cố gắng làm một nàng dâu tốt, nhưng người trong nhà chưa bao giờ thực sự coi trọng cảm xúc của cô.

Chồng nói yêu vợ nhưng không dám bảo vệ vợ

Tối hôm sau, khi hai vợ chồng đã nằm trên giường, Phương chủ động nhắc lại chuyện hôm trước. Cô nhìn thẳng vào chồng, hỏi: "Hôm qua bố nói em như vậy, anh nghĩ em sai ở đâu?".

Chồng cô thoáng lúng túng rồi đáp rằng bố đã lớn tuổi, tư tưởng khó thay đổi. Anh khuyên cô đừng để bụng, bởi quan trọng nhất vẫn là anh yêu cô.

Phương nghe xong chỉ biết cười nhạt: "Anh yêu em, nhưng mỗi lần bố nói em, anh đều im lặng. Vậy tình yêu của anh giúp em được gì?".

Chồng cô không trả lời.

Cô tiếp tục nói rằng nếu sống chung mãi thế này, cả hai sẽ khó tránh khỏi mâu thuẫn. Phương đề nghị vợ chồng ra ở riêng để có không gian sống độc lập.

Anh lập tức xoa dịu cô, hứa rằng chỉ cần thêm hai, ba tháng nữa, anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện với bố.

Phương muốn tin chồng thêm một lần. Cô tự nhủ rằng có lẽ anh cần thời gian để thuyết phục gia đình nhưng hai tháng rồi ba tháng trôi qua, lời hứa ấy vẫn nằm nguyên trên đầu môi.

Mỗi lần Phương nhắc đến chuyện chuyển ra ngoài, chồng lại tìm một lý do khác. Khi thì anh nói công việc đang bận, lúc lại bảo bố chưa vui vẻ, chưa phải thời điểm thích hợp. Cuối cùng, câu trả lời vẫn là anh chưa xin được ý kiến của bố.

Phương bắt đầu nhận ra, điều cô chờ đợi không phải một căn nhà mới, mà là quyết tâm của chồng trong việc xây dựng gia đình nhỏ của chính mình.

Ba tháng chờ đợi, Phương quyết định thay đổi

Một buổi tối, sau khi bố chồng tiếp tục phàn nàn vì cô mua món đồ cho con mà chưa hỏi ý kiến ông, Phương không còn cố gắng giải thích như trước. Cô vào phòng, đặt trước mặt chồng một tờ giấy ghi những khoản chi phí dự kiến nếu hai người thuê nhà riêng.

Anh nhìn tờ giấy, ngạc nhiên hỏi cô định làm gì.

"Em đã chờ ba tháng. Anh nói cần thêm thời gian, em cũng chờ. Nhưng em không thể cứ sống thế này mãi. Em muốn chúng ta tự quyết định cuộc sống của mình, thay vì chuyện gì cũng phải đợi bố đồng ý".

Chồng cô cau mày, cho rằng cô đang làm mọi chuyện nghiêm trọng hóa. Anh nhắc rằng bố mẹ đã có tuổi, vợ chồng ra riêng sẽ khiến ông bà buồn lòng.

Phương bình tĩnh đáp: "Em không bắt anh bỏ mặc bố mẹ. Chúng ta vẫn có thể thăm nom, chăm sóc ông bà. Nhưng hiếu thảo không có nghĩa là vợ chồng phải từ bỏ mọi quyền riêng tư. Em cũng là người trong gia đình này, không phải người đến đây để làm vừa lòng tất cả mọi người".

Lần đầu tiên, chồng Phương không thể dùng vài câu dỗ dành để kết thúc cuộc nói chuyện. Cô không biết anh có thực sự thay đổi hay không. Cô chỉ biết mình không muốn tiếp tục đánh đổi sự bình yên để đổi lấy hai chữ 'hòa thuận' bề ngoài.

Phương từng tin rằng nhẫn nhịn đủ lâu sẽ nhận được sự cảm thông. Giờ đây, cô hiểu rằng nhẫn nhịn chỉ có ý nghĩa khi cả hai phía đều biết tôn trọng nhau.

Một cuộc hôn nhân không thể bền vững nếu một người cứ phải lùi bước, còn người kia chỉ đứng nhìn. Và sau ba tháng chờ đợi, điều Phương cần không còn là một lời hứa mới, mà là hành động thực sự từ người chồng của mình.