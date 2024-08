Bất ngờ về gia thế khủng của 'Anh trai say Hi' Quân A.P: Sở hữu cơ ngơi bạc tỷ

Quân A.P hiện là nam nghệ sĩ trẻ được yêu thích với lượng fan hâm mộ đông đảo. Ít tháng trước anh vừa có cú hích cho MV thứ 2 đạt 100 triệu lượt xem. Lần trở lại này của Quân A.P được giới chuyên môn khẳng định là thời điểm hợp lý để anh làm rõ và nét hơn định hướng nghệ sĩ trong sự nghiệp Quân A.P. Từ The Heroes (Thần tượng đối Thần tượng) đến 'Anh trai say Hi', có thể thấy Quân A.P nổi lên như một hiện tượng khi sở hữu giọng hát đẹp và nam tính.