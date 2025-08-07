Bật mí chọn cây xanh để phòng lãnh đạo được bình an, nhiều năng lượng, công việc may mắn
GĐXH - Đặt cây cảnh trong phòng làm việc của lãnh đạo không chỉ giúp không gian thêm xanh mát, dễ chịu mà còn mang ý nghĩa phong thủy cực kỳ tốt, giúp lãnh đạo có nhiều thuận lợi và hanh thông trong công việc.
Cây xanh phù hợp với sếp nam
Với phòng riêng của sếp nam, bạn có thể lựa chọn cây theo một số tiêu chí như sau: Cây có gốc to, bề thế, lá vươn thẳng, tán cây rộng.
Các cây có thể dùng là: Đại lộc, thiết mộc lan gốc cổ thụ, kim phát tài (kim tiền), kim ngân gốc cổ thụ… những cây này thể thiện sự lịch lãm, uy quyền, tài trí, sự thăng tiến trong công việc cũng như cuộc sống. Đây là nhóm cây cao, nên đặt phía tay trái bàn làm việc chính, đặt giáp tường hoặc vách kính.
Ngoài nhóm cây cao, cổ thụ nêu trên, bạn có thể đặt điểm thêm chậu cây dáng thấp như: Bạch mã, đại phú gia, đế vương… cây này nên đặt phía tay phải hướng bàn làm việc, hoặc bàn tiếp khách.
Cây xanh phù hợp với sếp nữ
Phòng riêng của các sếp nữ có thể chọn những cây có bộ lá mềm mại, xanh rủ… Các cây có thể lựa chọn là: Hạnh phúc gốc cổ thụ, kim ngân gốc cổ thụ, tài lộc đuôi sam… Các cây có hoa hoặc lá màu sắc như: Sơn hồng môn, lan hồ điệp, lan ý, chậu cây ghép kết hợp.
Việc bố trí cây trong phòng cũng cần chú ý để cây cao cổ thụ giáp tường hoặc vách ngăn (thông thường là bên tay trái hướng bàn làm việc), chậu cây thấp đặt phía ngoài (thông thường là bên tay phải hướng bàn làm việc).
Cây phù hợp với ngũ hành tương sinh
Ngoài việc lựa chọn cây theo đặc tính hình dáng thì bạn cũng có thể dựa vào tuổi của các lãnh đạo để có sự lựa chọn cây cho phù hợp với ngũ hành tương sinh.
Theo quan niệm phong thủy, trên mỗi chậu cây đã hội tụ đầy đủ 5 ngũ hành tương sinh. Thân, cành cây là biểu trưng cho hành Mộc; nước tưới cho cây là Thủy; đất trồng là Thổ; chậu, lá cây là biểu tượng của hành Kim; mầm non mới mọc của cây nhìn như ngọn lửa bùng cháy biểu tượng cho hành Hỏa.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
