Lợi ích tuyệt vời của việc đặt cây trong văn phòng

Tăng tính thẩm mỹ, tạo điểm nhấn

Lợi ích đầu tiên và dễ thấy nhất của việc trang trí cây trong văn phòng đó là nó mang lại điểm nhấn trong thiết kế văn phòng.

Cây xanh trong nhà mang lại nét tự nhiên và thẩm mỹ cho nơi làm việc, tạo ra bầu không khí hấp dẫn và ấn tượng hơn. Điều này có thể góp phần tạo nên một nền văn hóa doanh nghiệp tích cực.

Tăng năng suất làm việc

Theo nghiên cứu của tiến sĩ Chris Knight và các nhà tâm lý học đồng nghiệp của ông tại Đại học Exeter (Anh) thì nhân viên văn phòng có năng suất làm việc tốt hơn khi không gian làm việc của họ được bày trí thêm các loại cây xanh.

Sau khi nghiên cứu khái niệm này trong 10 năm, nhóm nghiên cứu kết luận rằng nhân viên làm việc năng suất cao hơn 15% và khả năng tập trung cũng tăng đáng kể khi có cây trồng và đồ vật trang trí xung quanh.

Giảm căng thẳng, mệt mỏi

Không gian xanh mát giúp nhân viên cảm thấy thư thái và dễ chịu hơn, từ đó giảm căng thẳng, mệt mỏi và cải thiện tâm trạng.

Cây xanh có thể giảm căng thẳng thông qua nhiều cơ chế khác nhau và tác động tích cực của chúng đối với sức khỏe tinh thần đã được nghiên cứu chứng minh như là giảm hormone căng thẳng, tăng cảm xúc tích cực, và thậm chí nhờ cả sự kết nối sinh học với chúng.

Cải thiện chất lượng không khí

Cây xanh có khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm trong không khí, chẳng hạn như khói bụi, benzen và formaldehyde từ môi trường bên ngoài, đặc biệt tại các thành phố lớn.

Văn phòng có cây xanh sẽ giúp giảm bớt các loại không khí không tốt có thể thể gây hại cho sức khỏe, bao gồm các bệnh hô hấp, tim mạch và ung thư.

Văn phòng làm việc sử dụng nhiều thiết bị như máy in, máy tính, và các loại máy móc khác, các thiết bị này cũng thải ra nhiều chất gây hại cho sức khỏe.

Tăng độ ẩm, giảm nhiệt độ môi trường

Cây văn phòng trong văn phòng giải phóng hơi nước trong một quá trình gọi là thoát hơi nước vừa đủ giúp làm bù lại độ ẩm trong các văn phòng sử dụng hệ thống máy lạnh hoặc ở trên tầng cao.

Điều này đặc biệt có lợi trong môi trường có không khí khô, vì nó giúp ngăn ngừa các vấn đề như khô da và kích ứng mắt.

Cây xanh có thể giúp giảm nhiệt độ trong nhà bằng cách cung cấp bóng râm và bốc hơi nước. Điều này có thể giúp cải thiện sự thoải mái và giảm nhu cầu sử dụng điều hòa không khí.

Giúp ngăn chặn ô nhiễm do khói thuốc

Việc hút thuốc của nam giới tại văn phòng bị hạn chế, thường họ sẽ hút thuốc tại ban công hoặc sân thượng. Tuy nhiên, khả năng gây ô nhiễm không khí trong không gian sống vẫn rất cao.

Việc đặt đúng các loại cây theo mệnh sẽ giúp vượng tài khí của công ty, gặp nhiều tài lộc và thuận lợi trong các dự án công việc.

Nên bố trí thêm nhiều loại cây trồng xung quanh trụ sở có tác dụng hấp thu nicotin hoặc có khả năng loại bỏ độc tố gây ung thư bên trong khói thuốc để bảo vệ hoàn toàn bầu không khí cũng như không gian sinh hoạt của mọi người.

Đáp ứng đời sống phong thủy tâm linh

Nhiều người có đời sống tâm linh rất phong phú và đặt cây trong văn phòng là một trong những cách đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của họ. Ngoài việc phù hợp cho trang trí nội thất đẹp, mỗi một loại cây trong văn phòng cũng mang một ý nghĩa tâm linh khác nhau. Việc đặt đúng các loại cây theo mệnh sẽ giúp vượng tài khí của công ty, gặp nhiều tài lộc và thuận lợi trong các dự án công việc.

