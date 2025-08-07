Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Lợi ích tuyệt vời của việc đặt cây trong văn phòng

Thứ năm, 11:16 07/08/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Việc bày trí cây xanh văn phòng là một cách cực kỳ hiệu quả để giúp các nhân viên công sở nâng cao tinh thần và cải thiện năng suất làm việc rất đáng kể. Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu lợi ích của việc trồng cây xanh trong văn phòng.

Tăng tính thẩm mỹ, tạo điểm nhấn

Lợi ích đầu tiên và dễ thấy nhất của việc trang trí cây trong văn phòng đó là nó mang lại điểm nhấn trong thiết kế văn phòng.

Bí quyết trồng cây kim tiền ra hoa, tài lộc ùn ùn kéo đếnBí quyết trồng cây kim tiền ra hoa, tài lộc ùn ùn kéo đến

GĐXH - Cây kim tiền được coi là loại cây mang lại may mắn, tài lộc cũng như mang nhiều ý nghĩa phong thủy cho gia chủ. Vì vậy, loại cây này thường được trang trí trong nhà, phòng ngủ hoặc đặt trên bàn làm việc.

Cây xanh trong nhà mang lại nét tự nhiên và thẩm mỹ cho nơi làm việc, tạo ra bầu không khí hấp dẫn và ấn tượng hơn. Điều này có thể góp phần tạo nên một nền văn hóa doanh nghiệp tích cực.

Tăng năng suất làm việc

Theo nghiên cứu của tiến sĩ Chris Knight và các nhà tâm lý học đồng nghiệp của ông tại Đại học Exeter (Anh) thì nhân viên văn phòng có năng suất làm việc tốt hơn khi không gian làm việc của họ được bày trí thêm các loại cây xanh.

Lợi ích tuyệt vời của việc đặt cây trong văn phòng - Ảnh 2.

Cây xanh trong nhà mang lại nét tự nhiên và thẩm mỹ cho nơi làm việc, tạo ra bầu không khí hấp dẫn và ấn tượng hơn.

Sau khi nghiên cứu khái niệm này trong 10 năm, nhóm nghiên cứu kết luận rằng nhân viên làm việc năng suất cao hơn 15% và khả năng tập trung cũng tăng đáng kể khi có cây trồng và đồ vật trang trí xung quanh.

Giảm căng thẳng, mệt mỏi

Không gian xanh mát giúp nhân viên cảm thấy thư thái và dễ chịu hơn, từ đó giảm căng thẳng, mệt mỏi và cải thiện tâm trạng.

Cây xanh có thể giảm căng thẳng thông qua nhiều cơ chế khác nhau và tác động tích cực của chúng đối với sức khỏe tinh thần đã được nghiên cứu chứng minh như là giảm hormone căng thẳng, tăng cảm xúc tích cực, và thậm chí nhờ cả sự kết nối sinh học với chúng.

Cải thiện chất lượng không khí

Cây xanh có khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm trong không khí, chẳng hạn như khói bụi, benzen và formaldehyde từ môi trường bên ngoài, đặc biệt tại các thành phố lớn.

Lợi ích tuyệt vời của việc đặt cây trong văn phòng - Ảnh 3.

Văn phòng có cây xanh sẽ giúp giảm bớt các loại không khí không tốt có thể thể gây hại cho sức khỏe, bao gồm các bệnh hô hấp, tim mạch và ung thư.

Văn phòng làm việc sử dụng nhiều thiết bị như máy in, máy tính, và các loại máy móc khác, các thiết bị này cũng thải ra nhiều chất gây hại cho sức khỏe. Văn phòng có cây xanh sẽ giúp giảm bớt các loại không khí không tốt có thể thể gây hại cho sức khỏe, bao gồm các bệnh hô hấp, tim mạch và ung thư.

Tăng độ ẩm, giảm nhiệt độ môi trường

Cây văn phòng trong văn phòng giải phóng hơi nước trong một quá trình gọi là thoát hơi nước vừa đủ giúp làm bù lại độ ẩm trong các văn phòng sử dụng hệ thống máy lạnh hoặc ở trên tầng cao.

Điều này đặc biệt có lợi trong môi trường có không khí khô, vì nó giúp ngăn ngừa các vấn đề như khô da và kích ứng mắt.

Cây xanh có thể giúp giảm nhiệt độ trong nhà bằng cách cung cấp bóng râm và bốc hơi nước. Điều này có thể giúp cải thiện sự thoải mái và giảm nhu cầu sử dụng điều hòa không khí.

Giúp ngăn chặn ô nhiễm do khói thuốc

Việc hút thuốc của nam giới tại văn phòng bị hạn chế, thường họ sẽ hút thuốc tại ban công hoặc sân thượng. Tuy nhiên, khả năng gây ô nhiễm không khí trong không gian sống vẫn rất cao.

Lợi ích tuyệt vời của việc đặt cây trong văn phòng - Ảnh 4.

Việc đặt đúng các loại cây theo mệnh sẽ giúp vượng tài khí của công ty, gặp nhiều tài lộc và thuận lợi trong các dự án công việc.

Nên bố trí thêm nhiều loại cây trồng xung quanh trụ sở có tác dụng hấp thu nicotin hoặc có khả năng loại bỏ độc tố gây ung thư bên trong khói thuốc để bảo vệ hoàn toàn bầu không khí cũng như không gian sinh hoạt của mọi người.

Đáp ứng đời sống phong thủy tâm linh

Nhiều người có đời sống tâm linh rất phong phú và đặt cây trong văn phòng là một trong những cách đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của họ. Ngoài việc phù hợp cho trang trí nội thất đẹp, mỗi một loại cây trong văn phòng cũng mang một ý nghĩa tâm linh khác nhau. Việc đặt đúng các loại cây theo mệnh sẽ giúp vượng tài khí của công ty, gặp nhiều tài lộc và thuận lợi trong các dự án công việc.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bí quyết trồng cây kim tiền ra hoa, tài lộc ùn ùn kéo đến

Bí quyết trồng cây kim tiền ra hoa, tài lộc ùn ùn kéo đến

Người tuổi này nếu sở hữu cây đại tướng quân sẽ luôn hạnh phúc, tài lộc và bình an

Người tuổi này nếu sở hữu cây đại tướng quân sẽ luôn hạnh phúc, tài lộc và bình an

Tác dụng của cây bồ quân trong cuộc sống nhất định bạn phải biết

Tác dụng của cây bồ quân trong cuộc sống nhất định bạn phải biết

Sai lầm bạn cần tránh khi trồng cà chua để cây ra nhiều quả

Sai lầm bạn cần tránh khi trồng cà chua để cây ra nhiều quả

Loại cây “tuy đẹp mà độc” cần tránh trồng trong nhà kẻo ảnh hưởng sức khỏe

Loại cây “tuy đẹp mà độc” cần tránh trồng trong nhà kẻo ảnh hưởng sức khỏe

Cùng chuyên mục

Lập Thu 2025 ngày nào? Đây là điều cần làm ngay để đón vận may không phải ai cũng biết

Lập Thu 2025 ngày nào? Đây là điều cần làm ngay để đón vận may không phải ai cũng biết

- 2 giờ trước

GĐXH – Lập Thu là một trong 24 tiết khí trong năm. Theo chuyên gia, trong ngày Lập Thu, mọi người hãy tranh thủ làm những điều này để đón vận may cho 6 tháng cuối năm.

Tháng 7 âm lịch năm 2025 âm thịnh, dương suy khác hẳn năm trước - những lưu ý ai cũng cần biết, đặc biệt về sức khỏe

Tháng 7 âm lịch năm 2025 âm thịnh, dương suy khác hẳn năm trước - những lưu ý ai cũng cần biết, đặc biệt về sức khỏe

- 5 giờ trước

GĐXH - Năm nay có tới 2 tháng 6 nhuận âm lịch, nên tháng 7 âm lịch năm 2025 âm thịnh, dương suy khác hẳn các tháng 7 âm mọi năm - bởi bị đẩy lùi hẳn 1 tháng. Người dân tham khảo bài viết sau để giữ sức khỏe, tinh thần thật tốt đón tháng 7 âm.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây tranh cãi khi khoe sở thích 'chữa lành' trong căn nhà bạc tỷ

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây tranh cãi khi khoe sở thích 'chữa lành' trong căn nhà bạc tỷ

- 22 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng clip tự tay cắm hoa tại nhà và viết: “Tự thưởng một điều mà bản thân yêu thích là cách chữa lành nhẹ nhàng nhất”.

Cách ngừa và khắc phục chuột gặm đứt dây điện cửa tự động

Cách ngừa và khắc phục chuột gặm đứt dây điện cửa tự động

- 22 giờ trước

GĐXH - Chuột gặm đứt dây điện cửa tự động sẽ làm cửa ngừng hoạt động, hư hỏng hệ thống điện và thậm chí dẫn đến chập cháy. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra các cách hiệu quả để khắc phục tình trạng này.

Hãy từ bỏ thói quen xấu này nếu không tiền tài, sự nghiệp không có cơ hội phất lên được

Hãy từ bỏ thói quen xấu này nếu không tiền tài, sự nghiệp không có cơ hội phất lên được

- 1 ngày trước

GĐXH - Người có thói quen nhăn mặt, trợn mắt thường làm việc dễ cực đoan, suy nghĩ không thông suốt. Nếu không nhanh chóng từ bỏ thói quen xấu này, e rằng tiền tài, sự nghiệp hay tình yêu của bạn sẽ không có cơ hội phất lên được.

Đúng Rằm tháng 6 nhuận 2025, đặt 3 thứ này lên ban thờ để rước tài lộc, gia đạo an yên

Đúng Rằm tháng 6 nhuận 2025, đặt 3 thứ này lên ban thờ để rước tài lộc, gia đạo an yên

- 1 ngày trước

GĐXH – Ngày 8/8 tới là Rằm tháng 6 nhuận 2025 - ngày Rằm đặc biệt với chu kỳ 11 năm mới xuất hiện một lần. Đúng ngày Rằm, nếu gia chủ thành tâm đặt những vật phẩm cát lành này lên bàn thờ sẽ giúp rước tài lộc, gia đạo an yên.

Tác dụng của cây bồ quân trong cuộc sống nhất định bạn phải biết

Tác dụng của cây bồ quân trong cuộc sống nhất định bạn phải biết

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong phong thủy, cây bồ quân không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn góp phần điều hòa năng lượng tích cực trong ngôi nhà, giúp gia chủ đạt được sự thịnh vượng, bình an và hạnh phúc.

Kiểu nhà vượng dương khí mang lại sự thịnh vượng, càng ở càng giàu có

Kiểu nhà vượng dương khí mang lại sự thịnh vượng, càng ở càng giàu có

- 1 ngày trước

GĐXH - Ngôi nhà có dương khí dồi dào sẽ "nuôi dưỡng" mọi thành viên, giúp họ phát triển mạnh mẽ và gặt hái thành công. Ngược lại, những ngôi nhà thiếu dương khí, âm khí nặng nề thường kéo theo bệnh tật, bất hòa và hao tổn tài lộc.

Trồng cây to trước nhà lo ảnh hưởng tiêu cực đến phong thủy, đừng lo, hãy đọc cách hóa giải sau

Trồng cây to trước nhà lo ảnh hưởng tiêu cực đến phong thủy, đừng lo, hãy đọc cách hóa giải sau

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong phong thủy, cây cối có vai trò quan trọng giúp cân bằng năng lượng cho ngôi nhà nhưng không phải có cây to trước cửa nhà sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến phong thủy. Hãy đọc bài viết dưới đây về cách hóa giải đơn giản mà hiệu quả.

Rằm đặc biệt trong tháng 6 nhuận năm 2025: 11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành

Rằm đặc biệt trong tháng 6 nhuận năm 2025: 11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành

- 1 ngày trước

GĐXH – Theo chuyên gia, Rằm tháng 6 nhuận là ngày đặc biệt, chỉ xuất hiện 11 năm một lần. Các gia chủ nên lưu ý điều dưới đây trong việc thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành.

Xem nhiều

Rằm đặc biệt trong tháng 6 nhuận năm 2025: 11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành

Rằm đặc biệt trong tháng 6 nhuận năm 2025: 11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành

GĐXH – Theo chuyên gia, Rằm tháng 6 nhuận là ngày đặc biệt, chỉ xuất hiện 11 năm một lần. Các gia chủ nên lưu ý điều dưới đây trong việc thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành.

Bí quyết trồng cây kim tiền ra hoa, tài lộc ùn ùn kéo đến

Bí quyết trồng cây kim tiền ra hoa, tài lộc ùn ùn kéo đến

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây tranh cãi khi khoe sở thích 'chữa lành' trong căn nhà bạc tỷ

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây tranh cãi khi khoe sở thích 'chữa lành' trong căn nhà bạc tỷ

Đúng Rằm tháng 6 nhuận 2025, đặt 3 thứ này lên ban thờ để rước tài lộc, gia đạo an yên

Đúng Rằm tháng 6 nhuận 2025, đặt 3 thứ này lên ban thờ để rước tài lộc, gia đạo an yên

Không phải đệm ngủ 213 triệu hay bộ rèm thông tầng siêu đẹp, góc nhỏ này trong nhà MC Ngô Mai Phương mới khiến 'dân tình' tranh cãi

Không phải đệm ngủ 213 triệu hay bộ rèm thông tầng siêu đẹp, góc nhỏ này trong nhà MC Ngô Mai Phương mới khiến 'dân tình' tranh cãi

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top