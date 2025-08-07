Lợi ích tuyệt vời của việc đặt cây trong văn phòng
GĐXH - Việc bày trí cây xanh văn phòng là một cách cực kỳ hiệu quả để giúp các nhân viên công sở nâng cao tinh thần và cải thiện năng suất làm việc rất đáng kể. Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu lợi ích của việc trồng cây xanh trong văn phòng.
Tăng tính thẩm mỹ, tạo điểm nhấn
Lợi ích đầu tiên và dễ thấy nhất của việc trang trí cây trong văn phòng đó là nó mang lại điểm nhấn trong thiết kế văn phòng.
Cây xanh trong nhà mang lại nét tự nhiên và thẩm mỹ cho nơi làm việc, tạo ra bầu không khí hấp dẫn và ấn tượng hơn. Điều này có thể góp phần tạo nên một nền văn hóa doanh nghiệp tích cực.
Tăng năng suất làm việc
Theo nghiên cứu của tiến sĩ Chris Knight và các nhà tâm lý học đồng nghiệp của ông tại Đại học Exeter (Anh) thì nhân viên văn phòng có năng suất làm việc tốt hơn khi không gian làm việc của họ được bày trí thêm các loại cây xanh.
Sau khi nghiên cứu khái niệm này trong 10 năm, nhóm nghiên cứu kết luận rằng nhân viên làm việc năng suất cao hơn 15% và khả năng tập trung cũng tăng đáng kể khi có cây trồng và đồ vật trang trí xung quanh.
Giảm căng thẳng, mệt mỏi
Không gian xanh mát giúp nhân viên cảm thấy thư thái và dễ chịu hơn, từ đó giảm căng thẳng, mệt mỏi và cải thiện tâm trạng.
Cây xanh có thể giảm căng thẳng thông qua nhiều cơ chế khác nhau và tác động tích cực của chúng đối với sức khỏe tinh thần đã được nghiên cứu chứng minh như là giảm hormone căng thẳng, tăng cảm xúc tích cực, và thậm chí nhờ cả sự kết nối sinh học với chúng.
Cải thiện chất lượng không khí
Cây xanh có khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm trong không khí, chẳng hạn như khói bụi, benzen và formaldehyde từ môi trường bên ngoài, đặc biệt tại các thành phố lớn.
Văn phòng làm việc sử dụng nhiều thiết bị như máy in, máy tính, và các loại máy móc khác, các thiết bị này cũng thải ra nhiều chất gây hại cho sức khỏe. Văn phòng có cây xanh sẽ giúp giảm bớt các loại không khí không tốt có thể thể gây hại cho sức khỏe, bao gồm các bệnh hô hấp, tim mạch và ung thư.
Tăng độ ẩm, giảm nhiệt độ môi trường
Cây văn phòng trong văn phòng giải phóng hơi nước trong một quá trình gọi là thoát hơi nước vừa đủ giúp làm bù lại độ ẩm trong các văn phòng sử dụng hệ thống máy lạnh hoặc ở trên tầng cao.
Điều này đặc biệt có lợi trong môi trường có không khí khô, vì nó giúp ngăn ngừa các vấn đề như khô da và kích ứng mắt.
Cây xanh có thể giúp giảm nhiệt độ trong nhà bằng cách cung cấp bóng râm và bốc hơi nước. Điều này có thể giúp cải thiện sự thoải mái và giảm nhu cầu sử dụng điều hòa không khí.
Giúp ngăn chặn ô nhiễm do khói thuốc
Việc hút thuốc của nam giới tại văn phòng bị hạn chế, thường họ sẽ hút thuốc tại ban công hoặc sân thượng. Tuy nhiên, khả năng gây ô nhiễm không khí trong không gian sống vẫn rất cao.
Nên bố trí thêm nhiều loại cây trồng xung quanh trụ sở có tác dụng hấp thu nicotin hoặc có khả năng loại bỏ độc tố gây ung thư bên trong khói thuốc để bảo vệ hoàn toàn bầu không khí cũng như không gian sinh hoạt của mọi người.
Đáp ứng đời sống phong thủy tâm linh
Nhiều người có đời sống tâm linh rất phong phú và đặt cây trong văn phòng là một trong những cách đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của họ. Ngoài việc phù hợp cho trang trí nội thất đẹp, mỗi một loại cây trong văn phòng cũng mang một ý nghĩa tâm linh khác nhau. Việc đặt đúng các loại cây theo mệnh sẽ giúp vượng tài khí của công ty, gặp nhiều tài lộc và thuận lợi trong các dự án công việc.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Lập Thu 2025 ngày nào? Đây là điều cần làm ngay để đón vận may không phải ai cũng biếtỞ - 2 giờ trước
GĐXH – Lập Thu là một trong 24 tiết khí trong năm. Theo chuyên gia, trong ngày Lập Thu, mọi người hãy tranh thủ làm những điều này để đón vận may cho 6 tháng cuối năm.
Tháng 7 âm lịch năm 2025 âm thịnh, dương suy khác hẳn năm trước - những lưu ý ai cũng cần biết, đặc biệt về sức khỏeỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Năm nay có tới 2 tháng 6 nhuận âm lịch, nên tháng 7 âm lịch năm 2025 âm thịnh, dương suy khác hẳn các tháng 7 âm mọi năm - bởi bị đẩy lùi hẳn 1 tháng. Người dân tham khảo bài viết sau để giữ sức khỏe, tinh thần thật tốt đón tháng 7 âm.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây tranh cãi khi khoe sở thích 'chữa lành' trong căn nhà bạc tỷỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng clip tự tay cắm hoa tại nhà và viết: “Tự thưởng một điều mà bản thân yêu thích là cách chữa lành nhẹ nhàng nhất”.
Cách ngừa và khắc phục chuột gặm đứt dây điện cửa tự độngỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Chuột gặm đứt dây điện cửa tự động sẽ làm cửa ngừng hoạt động, hư hỏng hệ thống điện và thậm chí dẫn đến chập cháy. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra các cách hiệu quả để khắc phục tình trạng này.
Hãy từ bỏ thói quen xấu này nếu không tiền tài, sự nghiệp không có cơ hội phất lên đượcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Người có thói quen nhăn mặt, trợn mắt thường làm việc dễ cực đoan, suy nghĩ không thông suốt. Nếu không nhanh chóng từ bỏ thói quen xấu này, e rằng tiền tài, sự nghiệp hay tình yêu của bạn sẽ không có cơ hội phất lên được.
Đúng Rằm tháng 6 nhuận 2025, đặt 3 thứ này lên ban thờ để rước tài lộc, gia đạo an yênỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Ngày 8/8 tới là Rằm tháng 6 nhuận 2025 - ngày Rằm đặc biệt với chu kỳ 11 năm mới xuất hiện một lần. Đúng ngày Rằm, nếu gia chủ thành tâm đặt những vật phẩm cát lành này lên bàn thờ sẽ giúp rước tài lộc, gia đạo an yên.
Tác dụng của cây bồ quân trong cuộc sống nhất định bạn phải biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy, cây bồ quân không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn góp phần điều hòa năng lượng tích cực trong ngôi nhà, giúp gia chủ đạt được sự thịnh vượng, bình an và hạnh phúc.
Kiểu nhà vượng dương khí mang lại sự thịnh vượng, càng ở càng giàu cóỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ngôi nhà có dương khí dồi dào sẽ "nuôi dưỡng" mọi thành viên, giúp họ phát triển mạnh mẽ và gặt hái thành công. Ngược lại, những ngôi nhà thiếu dương khí, âm khí nặng nề thường kéo theo bệnh tật, bất hòa và hao tổn tài lộc.
Trồng cây to trước nhà lo ảnh hưởng tiêu cực đến phong thủy, đừng lo, hãy đọc cách hóa giải sauỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy, cây cối có vai trò quan trọng giúp cân bằng năng lượng cho ngôi nhà nhưng không phải có cây to trước cửa nhà sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến phong thủy. Hãy đọc bài viết dưới đây về cách hóa giải đơn giản mà hiệu quả.
Rằm đặc biệt trong tháng 6 nhuận năm 2025: 11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lànhỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Theo chuyên gia, Rằm tháng 6 nhuận là ngày đặc biệt, chỉ xuất hiện 11 năm một lần. Các gia chủ nên lưu ý điều dưới đây trong việc thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành.
Rằm đặc biệt trong tháng 6 nhuận năm 2025: 11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lànhỞ
GĐXH – Theo chuyên gia, Rằm tháng 6 nhuận là ngày đặc biệt, chỉ xuất hiện 11 năm một lần. Các gia chủ nên lưu ý điều dưới đây trong việc thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành.