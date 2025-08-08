Đây mới là cách thiết kế sân vườn nhà biệt thự hiện đại, đẳng cấp
GĐXH - Sân vườn biệt thự phong cách hiện đại hiện nay đang được khá nhiều người quan tâm. Vậy làm sao để có thể thiết kế được những mẫu sân vườn biệt thự như mong muốn, bạn có thể tham khảo những thông tin dưới đây.
Phong cách và bố cục sân vườn
Nguyên tắc đầu tiên khi thiết kế sân vườn nhà biệt thự chính là xác định phong cách phù hợp. Một tổng thể đẹp cần có sự đồng điệu giữa phong cách sân vườn và khối kiến trúc.
Đồng thời bố cục sân vườn được tính toán hợp lý, liên kết chặt chẽ giữa các yếu tố đất, đá, gió, nước, cây xanh sẽ là tiền đề cho một không gian sống thư thái mỗi khi quay về.
Vị trí sân vườn
Sân vườn trước nhà: Đây là vị trí thường được ứng dụng với những căn biệt thự diện tích rộng rãi. Sân vườn trong trường hợp này sẽ đóng vai trò như một khoảng đệm ngăn cách khối công trình với môi trường bên ngoài, có tác dụng hạn chế âm thanh, khói bụi vào nhà, vừa giữ được không gian sống yên tĩnh vừa đem đến môi trường sống trong lành, tốt cho sức khỏe.
Sân vườn xung quanh nhà: Sân vườn bao quanh 4 mặt căn nhà thường được áp dụng cho những căn biệt thự đơn lập, biệt thự nghỉ dưỡng, dinh thự. Với vị trí này, khối công trình như được bao bọc hoàn toàn giữa thiên nhiên, tách biệt với cuộc sống ồn ào, hối hả bên ngoài, cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn nhất.
Sân vườn bên hông nhà: Ngoài khoảng sân rộng được thiết kế cảnh quan hoành tráng, gia chủ cũng đừng bỏ qua vị trí bên hông nhà. Khu vực này thường là không gian chuyển tiếp giữa sân trước và sân sau, là lối đi và khoảng thông giữa bên trong và ngoài nhà, bởi lẽ đó bạn nên thiết kế tiểu cảnh sân vườn để tăng thêm sự sinh động tại khu vực này.
Sân vườn trên sân thượng: Với loại hình biệt thự phố thường không có quá nhiều khoảng trống để làm cảnh quan sân vườn. Vậy nên, thiết kế sân vườn trên sân thượng chính là giải pháp tối ưu nhất, phù hợp với những ngôi nhà trong đô thị đông đúc ngày nay.
Sân vườn sau nhà: Nếu bạn cần sự riêng tư, yên tĩnh để hòa mình vào thiên nhiên, tìm lại sự cân bằng và thư thái trong tâm hồn thì sân vườn bố trí sau nhà sẽ là thích hợp hơn cả. Tại đây ngoài mảng xanh thiên nhiên, gia chủ có thể phối hợp thêm tiểu cảnh hòn non bộ, thác nước, hồ cá Koi và đừng quên đặt thêm một bộ bàn ghế ngồi thư giãn.
Vật liệu sử dụng
Do là không gian ngoài trời, tiếp xúc trực tiếp với nắng, gió, thời tiết thế nên vật liệu xây dựng sân vườn nhà biệt thự cần đảm bảo độ bền, thích hợp với điều kiện ngoài trời cũng như chống trơn trượt, đề cao giá trị tự nhiên.
Cây trồng sân vườn biệt thự
Với cây trồng, gia chủ cần chọn loại phù hợp theo phong cách sân vườn cũng như điều kiện thổ nhưỡng, hướng nắng để có sự bố trí hợp lý, giúp cây phát triển tốt nhất. Bên cạnh đó, cây trồng còn liên quan đến vấn đề phong thủy nên gia chủ cần cân nhắc chọn lựa loại cây thích hợp theo bản mệnh của mình, cũng như ý nghĩa của cây.
Ánh sáng và chế độ tưới tiêu
Ánh sáng là yếu tố vô cùng quan trọng khi thiết kế sân vườn nhà biệt thự. Ánh sáng tự nhiên có tác dụng trong việc quang hợp của cây, giúp cây phát triển. Có những loại cây ưa sáng nhiều, nhưng cũng có những loại cây ưa bóng râm. Bởi lẽ đó, khi thiết kế sân vườn nhà biệt thự bạn cần nghiên cứu đặc tính cây xanh để có bố cục cũng như vị trí trồng phù hợp.
Bên cạnh đó, gia chủ cũng cần quan tâm đến chế độ tưới tiêu phù hợp theo từng loại cây trồng. Bởi đặc tính sinh trưởng, phát triển, độ chịu hạn của mỗi cây là khác nhau, vậy nên, một chế độ tưới phù hợp sẽ cung cấp vừa đủ lượng nước cho cây phát triển tốt, tránh trường hợp khô hạn hay ngập úng bộ rễ cây.
Yếu tố phong thủy
Phong thủy là yếu tố gắn liền với đời sống tinh thần của đa số người Á Đông và vô cùng quan trọng trong thiết kế cảnh quan sân vườn nhà ở. Để thu hút tài lộc, vận khí cũng như may mắn cho gia chủ và các thành viên trong gia đình, bạn nên cân nhắc đến phương hướng, các bố trí, quy luật ngũ hành cũng như đặt thêm một số vật phẩm phong thủy để gia tăng năng lượng.
