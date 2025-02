Bắt tạm giam đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Ngăn chặn 'dòng chảy ma túy' ở Sơn La (P1): Khu vực 'nóng' về ma tuý GĐXH - Sơn La vẫn luôn được nhắc đến là điểm nóng về tội phạm ma túy bởi tần suất triệt phá các đường dây, mua bán vận chuyển trái phép cũng như quy mô, mức độ về số lượng chất ma túy bị thu giữ. Là lực lượng chủ trì ở khu vực biên giới, BĐBP Sơn La mang trọng trách rất lớn trong nỗ lực ngăn chặn dòng "chảy cái chết trắng".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu (An Giang) đã bắt tạm giam Trần Ngọc Vinh (SN 1983, trú tại phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, An Giang) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đối tượng Vinh tại cơ quan công an (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang).

Khoảng 17 giờ ngày 12/2/2025, qua công tác quản lý địa bàn, Công an TX Tân Châu phát hiện một đối tượng điều khiển xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính.

Đối tượng khai tên Trần Ngọc Vinh, kiểm tra trên người đối tượng, cảnh sát phát hiện 2 bọc nylon trong suốt chứa ma túy đá (Methamphetamine) bên trong. Tiến hành khám nơi ở hiện tại của Vinh tại xã Hòa Lạc (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), lực lượng Công an tiếp tục thu giữ thêm 2 bọc nylon chứa ma túy đá bên trong và nhiều tang vật khác có liên quan. Tổng trọng lượng ma túy đá mà lực lượng Công an thu giữ là 6,7659 gam.

Tại cơ quan Công an, Trần Ngọc Vinh khai nhận số ma túy trên được Vinh mua của một đối tượng lạ mặt ở thành phố Châu Đốc đem về nơi ở nhằm bán lại cho các con nghiện kiếm lời.