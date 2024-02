Bé gái sơ sinh nặng 550 gram sống sót kỳ diệu

Ngày 23/2, các bác sĩ khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, cho biết bé gái sinh cực non ở tuần thai thứ 24. Đây là trường hợp trẻ sơ sinh non tháng, nhẹ cân nhất được cứu sống tại Phú Thọ.

Bé tiến triển tốt sau 60 ngày điều trị, được cai máy thở, chuyển sang thở oxy

Bé gái là con sản phụ N.T.H. (trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ). Ngày 20/11/2023, ở tuần thai thứ 24, chị H. bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ và sinh thường bé gái chỉ nặng 550 gram.

Sau sinh, trẻ không khóc, toàn thân tím tái, phản xạ rất kém. Các bác sĩ khoa Sơ sinh đặt ống nội khí quản cấp cứu tại phòng sinh, hỗ trợ thông khí, ủ ấm và tiếp tục điều trị cho bé.

Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp sơ sinh rất non tháng, nhẹ cân, tình trạng suy hô hấp nặng. Mỗi phút trôi qua đều làm trẻ tăng nguy cơ tử vong.

BSCKII Nguyễn Đức Hậu - Trưởng khoa Sơ sinh cho biết: "Đối với các bệnh nhi sinh cực non tháng và cân nặng thấp như vậy, cuộc chiến giành lại sự sống cho các bé là vô cùng khó khăn với tiên lượng rất dè dặt... Các bác sĩ phải cân nhắc từng loại thuốc đưa vào, không thừa hay thiếu từng mililit dịch nuôi dưỡng, đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm để tránh tình trạng hạ thân nhiệt và mất nước, luôn sát sao về vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn".

Những ngày đầu sau sinh, tình trạng suy hô hấp của trẻ tăng, xuất hiện những cơn tím tái, nhịp tim chậm, rối loạn toan kiềm… và được các bác sĩ phát hiện, hội chẩn toàn khoa kể cả đêm muộn, áp dụng phác đồ điều trị tích cực.

Sau 7 ngày điều trị thở máy với chỉ số cao, tình trạng của trẻ tiến triển tốt, được giảm dần chỉ số máy thở.

Đến ngày điều trị thứ 17, trẻ được rút ống nội khí quản, thở máy không xâm nhập và bắt đầu tập cho ăn, mỗi bữa chỉ 1 ml. Ngày điều trị thứ 35, cân nặng của trẻ đạt 1000 gram, ăn sữa qua sonde (khoảng 18ml/bữa), được cắt dịch nuôi dưỡng tĩnh mạch, thở CPAP (phương pháp hỗ trợ hô hấp cho trẻ có khả năng tự thở). Kết quả tầm soát các bệnh lý của trẻ trong giới hạn bình thường, các phản xạ sơ sinh đều tốt, võng mạc trưởng thành.

Bé gái đạt 2,5 kg sau 3 ngày điều trị

Sau 60 ngày điều trị, trẻ được cai thở CPAP, chuyển sang thở oxy, lúc này cân nặng của trẻ đạt 1500 gram. Xét nghiệm đánh giá chức năng gan, thận trong giới hạn bình thường, kết quả sàng lọc các cơ quan mắt, não, tim và đánh giá phản xạ sơ sinh tốt.

Với những tiến triển tích cực đó, trẻ được ra ghép mẹ, thực hiện phương pháp Kangaroo (đặt trẻ nằm tiếp xúc da kề da trên ngực người mẹ). Phương pháp này nhằm giúp trẻ tránh được những cơn ngừng thở sinh lý, giúp điều hòa nhịp tim, hỗ trợ sự phát triển của não bộ, tránh được tình trạng nhiễm khuẩn sơ sinh, trào ngược dạ dày - thực quản.

Đến ngày điều trị thứ 80, trẻ đã hoàn toàn có khả năng tự thở, ăn sữa tốt (khoảng 50ml/bữa), các phản xạ đều tốt và cân nặng đạt 2200 gram. Tới ngày 23/2/2024, sau 93 ngày nỗ lực điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, cân nặng trẻ đạt 2500gram, tự bú tốt, sức khỏe trẻ ổn định và được cho xuất viện.

BSCKII Nguyễn Đức Hậu khuyến cáo: Để giảm thiểu nguy cơ sinh non và những rủi ro do sinh non, các bác sĩ khuyến cáo các bà mẹ cần được chăm sóc thai kỳ cẩn thận, xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng, hợp lý, khám thai định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ để kịp thời phát hiện, kiểm soát tình trạng nhiễm trùng, huyết áp và các bệnh lý khác, tránh để ảnh hưởng tới thai nhi.