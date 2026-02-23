Bé trai đánh mẹ giữa đường vì chiếc điện thoại: Bi kịch lớn nhất của cha mẹ là nuôi dạy nên một đứa trẻ vô ơn

Nỗi đau lớn nhất của cha mẹ: Nuôi dạy một đứa con vô ơn

Vụ việc gây phẫn nộ vừa xảy ra tại thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc),

Theo thông tin ban đầu, cậu bé đang bị ốm nên được mẹ đưa tới một phòng khám gần nhà để truyền dịch. Tuy nhiên, thay vì nghỉ ngơi theo lời bác sĩ dặn, em liên tục chơi game trên điện thoại.

Sau nhiều lần nhắc nhở không thành, người mẹ buộc phải với tay tịch thu điện thoại. Không ngờ, phản ứng của đứa trẻ lại vượt ngoài kiểm soát.

Cậu bé tự rút kim truyền, chạy ra khỏi phòng khám, rồi quay sang chửi bới và đấm đá mẹ tới tấp ngay trên đường phố. Thậm chí, em còn la hét đòi tự tử trước khi bỏ chạy.

Do địa điểm xảy ra sự việc gần đồn cảnh sát, người dân đã nhanh chóng báo tin. Cảnh sát sau đó tìm thấy cậu bé và tiến hành giáo dục, phê bình.

Sau khi được nhắc nhở, em đã hứa không tái diễn hành vi tương tự.

Dù vụ việc kết thúc mà không gây hậu quả nghiêm trọng về thể chất, nó lại để lại dư âm lớn trong dư luận.

Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân sâu xa có thể bắt nguồn từ việc cha mẹ nuông chiều con cái quá mức, khiến trẻ không hiểu ranh giới đúng – sai và thiếu lòng biết ơn đối với người sinh thành.

Bị mẹ tịch thu điện thoại do chơi game, bé trai đánh mẹ ngay giữa đường. Ảnh minh họa

Từ yêu thương đến vô ơn: Sai lầm bắt đầu từ cách nuôi dạy

Theo nhà văn Trung Quốc Vương Nhĩ Đóa, một trong những nguyên nhân khiến trẻ thiếu lòng biết ơn là sự hy sinh vô điều kiện của cha mẹ.

Khi mọi nhu cầu đều được đáp ứng, trẻ dễ hình thành suy nghĩ rằng việc cha mẹ phục vụ con cái là điều đương nhiên.

Một câu chuyện khác từng gây tranh cãi tại ga tàu điện ngầm Kim Ngân Đàm (Vũ Hán) cho thấy thực trạng đáng suy ngẫm.

Một phụ nữ trung niên tay xách hai túi đồ nặng bị cô con gái khoảng 14 tuổi đi phía sau liên tục đá và mắng là "đồ ăn hại".

Điều khiến nhiều người bất ngờ là người mẹ không trách con mà còn vội vàng bênh vực khi có người định báo cảnh sát, cho rằng con chỉ "hơi bướng bỉnh".

Những hình ảnh như vậy không còn hiếm gặp. Nhiều đứa trẻ lớn lên trong môi trường được chăm sóc quá mức, cha mẹ xách cặp hộ, làm thay mọi việc nhà, đáp ứng đầy đủ vật chất, sớm cho sử dụng điện thoại đắt tiền và luôn đứng ra bảo vệ con dù con sai.

Khi sự hy sinh trở thành thói quen, lòng biết ơn dần biến mất. Đứa trẻ không còn thấy đó là tình yêu, mà là trách nhiệm bắt buộc của cha mẹ.

Hình ảnh cô bé 12 tuổi đạp mẹ do bà lên nhầm tàu điện ngầm từng gây bức xúc tại Trung Quốc. Ảnh: sina.

"Cha mẹ nợ con": Quan niệm nguy hiểm đang lan rộng

Trong một chương trình truyền hình về mối quan hệ gia đình và thành công cá nhân, một thanh niên làm việc tại Thâm Quyến với thu nhập cao đã thẳng thắn cho rằng thành quả của mình chủ yếu nhờ nỗ lực cá nhân, còn cha mẹ "chỉ làm điều mà ai làm cha mẹ cũng phải làm".

Thậm chí, khi được hỏi về việc mua nhà hay lập gia đình, anh cho rằng việc nhờ cha mẹ hỗ trợ là hoàn toàn bình thường vì "ai cũng như vậy".

Quan điểm này được gọi là "nguyên quyền" — tư duy cho rằng con cái sinh ra đã có quyền yêu cầu cha mẹ đáp ứng mọi nhu cầu cuộc đời, từ học tập đến sự nghiệp và tài sản.

Nhà văn Trương Giai Vệ từng phản bác quan niệm ấy bằng một câu trả lời giản dị nhưng sâu sắc, đó là chỉ cần cha mẹ không bỏ mặc con bệnh tật, cho con một mái nhà và những bữa ăn đủ đầy, chừng đó đã đủ để biết ơn suốt đời.

Ông cho rằng bi kịch lớn nhất của người làm cha mẹ không phải nghèo khó, mà là nuôi dưỡng một đứa trẻ không biết ơn.

Nuông chiều quá mức: Mảnh đất nuôi lớn sự vô ơn ở trẻ

Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc đau lòng đều bắt nguồn từ sự lệch lạc trong giáo dục gia đình.

Tại Nam Kinh, một người cha bỏ hàng triệu tệ cho con du học nhưng khi trở về, người con không chịu đi làm, sống phụ thuộc.

Khi bị bán chiếc xe mới mua, anh ta đã đập phá tài sản của cha, thậm chí hai cha con lao vào đánh nhau và con trai còn dọa giết bố.

Ở Hồ Nam, một thiếu niên 12 tuổi sau khi bị mẹ trách vì lấy trộm tiền mua thuốc lá đã dùng dao đâm mẹ trong cơn tức giận.

Điều khiến nhiều người rùng mình là câu nói sau khi bị bắt: "Người tôi đâm chính là mẹ tôi".

Thế nhưng, người mẹ vẫn vay nặng lãi thuê luật sư để giảm nhẹ tội cho con.

Những câu chuyện ấy cho thấy một nghịch lý đó là cha mẹ càng hy sinh mù quáng, con cái đôi khi càng xa rời lòng trắc ẩn.

Nhiều đứa trẻ mải sống trong thế giới tiện nghi vượt quá khả năng gia đình mà quên nhìn lại phía sau, nơi cha mẹ đang cúi lưng lao động khi mái tóc đã bạc dần. Ảnh minh họa

Lòng biết ơn: Thước đo thực sự của một con người

Trong cuốn sách Tình yêu nghiệt ngã, tác giả Sara từng nhận định rằng tình yêu thương quá tràn đầy nhưng thiếu giới hạn có thể khiến cha mẹ vất vả cả đời mà con cái vẫn cảm thấy mình bị đối xử bất công.

Một câu chuyện đời thường khác càng khiến người ta suy ngẫm.

Một người chú nghèo làm công trường vẫn quyết định bỏ ra số tiền bằng cả tháng lao động để mua chiếc điện thoại đời mới cho con trai học lớp 10, dù nhu cầu thực tế không cần đến mức đó.

Nhiều đứa trẻ mải sống trong thế giới tiện nghi vượt quá khả năng gia đình mà quên nhìn lại phía sau, nơi cha mẹ đang cúi lưng lao động khi mái tóc đã bạc dần.

Nhà văn Trương Giai Vệ từng nói: "Đừng vì đi quá xa mà quên mất nơi mình đã bắt đầu. Biết ơn chính là điểm mấu chốt đo lường phẩm chất đạo đức của một con người".

Sự giàu có lớn nhất của một gia đình là nuôi dạy được một đứa trẻ biết nói lời cảm ơn

Trên tàu điện ngầm Thành Đô, từng có hình ảnh khiến nhiều người xúc động, một cậu bé 12 tuổi dẫn đường cho cha mẹ khiếm thị.

Người mẹ đặt tay lên vai con, người cha bám vào vai mẹ. Ba người chậm rãi bước đi giữa dòng người đông đúc, vừa đi vừa trò chuyện và cười nhẹ nhàng.

Gia đình ấy có thể thiếu nhiều thứ, nhưng họ sở hữu điều quý giá nhất đó là sự yêu thương và biết ơn lẫn nhau.

Có lẽ, sự giàu có lớn nhất của một gia đình không nằm ở tiền bạc hay vật chất, mà ở việc nuôi dạy được một đứa trẻ biết nói lời cảm ơn.

Bởi như tác giả Sara từng viết: Cách tốt nhất để chứng minh một gia đình giàu có là nuôi dưỡng một đứa trẻ biết ơn. Và cách cao quý nhất để một con người thể hiện giá trị của mình chính là trở thành người biết ơn.

Theo Sohu