Mẹ chồng cho giỏ trứng ngày Tết: Con dâu bật khóc khi phát hiện sự thật bên trong

Nỗi áy náy của con dâu mỗi dịp Tết không thể về quê

Năm nào cũng vậy, vì bận rộn công việc ở thành phố, vợ chồng tôi hiếm khi có thời gian ở quê ăn Tết trọn vẹn cùng bố mẹ chồng.

Mỗi dịp Tết đến, tôi đều biếu bố mẹ ít quà cùng 2.300 NDT, coi như chút lòng hiếu thảo để ông bà sắm sửa.

Dù số tiền không nhiều, nhưng đó là điều tôi luôn cố gắng duy trì để bù đắp cho sự vắng mặt của mình.

Thế nhưng trong lòng tôi vẫn luôn canh cánh một nỗi áy náy, nhất là khi nghĩ đến tuổi già của bố mẹ chồng và sự thiệt thòi vì con cái ở xa.

Khi kinh tế khó khăn, con dâu càng thêm ngại ngần với mẹ chồng

Năm nay, hoàn cảnh gia đình tôi gặp nhiều biến động. Vợ chồng vừa dồn toàn bộ tiền tích cóp để mua nhà, trong khi công việc kinh doanh của chồng không được thuận lợi.

Kinh tế eo hẹp khiến chúng tôi không thể biếu bố mẹ chồng đầy đủ như mọi năm.

Tôi không nói ra, nhưng trong lòng vô cùng ngại. Ngại vì sợ mẹ chồng buồn, sợ bà nghĩ con cái đã có cuộc sống riêng rồi thì quên đi bố mẹ. Cảm giác ấy theo tôi suốt những ngày về quê ăn Tết.

Mẹ chồng lặng lẽ cho con dâu một giỏ trứng trước lúc chia tay

Có lẽ mẹ chồng đã hiểu được hoàn cảnh của chúng tôi. Trước khi vợ chồng tôi quay lại thành phố, bà không trách móc, cũng không hỏi han chuyện tiền bạc.

Mẹ chỉ lặng lẽ mang ra cho tôi một giỏ trứng gà quê, dặn dò hai đứa đừng làm việc quá sức, nhớ ăn uống đầy đủ để giữ gìn sức khỏe.

Chúng tôi không cho được bố mẹ chồng gì nhiều, nhưng khi ra về, mẹ vẫn gói ghém đủ thứ, từ rau củ, đồ ăn khô cho đến từng quả trứng, sợ con cái trên thành phố thiếu thốn. Nhìn dáng mẹ tất bật chuẩn bị, lòng tôi vừa ấm áp vừa xót xa.

Trên đường trở lại thành phố, tôi và chồng nói với nhau rằng sau này nhất định phải cố gắng hơn nữa. Chỉ mong có thể làm việc chăm chỉ, ổn định kinh tế để lo cho bố mẹ chồng được đầy đủ khi tuổi già.

Những lời nói ấy giản dị, nhưng chất chứa nhiều day dứt và quyết tâm, bởi chúng tôi hiểu rằng bố mẹ chồng chưa bao giờ đòi hỏi điều gì từ con cái.

Phát hiện bất ngờ dưới đáy giỏ trứng của mẹ chồng

Về đến nhà, tôi mang giỏ trứng mẹ chồng cho cất vào tủ lạnh. Khi xếp đến những quả cuối cùng, tay tôi chạm phải một chiếc túi nhỏ nằm dưới đáy giỏ.

Mở ra, tôi sững sờ khi thấy bên trong là một khoản tiền mặt lớn, khoảng 34.000 NDT.

Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ nghĩ rằng mẹ chồng để quên tiền. Tôi vội cầm điện thoại định gọi cho mẹ thì phát hiện thêm một mảnh giấy nhỏ được đặt kín đáo trong giỏ trứng.

Đọc những dòng chữ quen thuộc trên mảnh giấy, nước mắt tôi rơi không ngừng.

Mẹ chồng viết rằng đây là số tiền bố mẹ dành dụm được, gồm cả phần tiền vợ chồng tôi từng biếu trước đây và khoản tiết kiệm của ông bà. Mẹ biết chúng tôi đang gặp khó khăn nên gửi cho hai đứa, mong có thể giúp tạm thời xoay xở những việc cần kíp.

Không một lời trách móc, không một câu kể công, chỉ có sự thấu hiểu và yêu thương âm thầm của mẹ chồng dành cho con cái.

Tấm lòng của mẹ chồng khiến con dâu chỉ biết tự nhủ phải hiếu thảo hơn

Số tiền ấy, với bố mẹ chồng ở quê, chắc chắn không hề nhỏ. Nghĩ đến cảnh ông bà chắt chiu từng đồng, không dám tiêu cho bản thân, chỉ mong con cái bớt vất vả, tôi vừa thương vừa ân hận.

Chúng tôi tự hỏi, bao năm qua mình đã làm được gì cho bố mẹ mà lại nhận về nhiều đến vậy.

Trong lòng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất sau này nhất định phải sống tốt hơn, hiếu thảo hơn, để không phụ tấm lòng bao dung và yêu thương lặng lẽ của mẹ chồng dành cho con dâu suốt cả đời.

* Đây là bài biết chia sẻ của một tài khoản cô con dâu trên Toutiao.