Bello Eyewear là đối tác chiến lược tròng kính Essilor Stellest tại Việt Nam

Tròng kính Essilor Stellest là giải pháp kiểm soát tiến triển cận thị toàn diện cho trẻ em với 3 lợi ích nổi bật:



Điều chỉnh cận thị: Mang lại cho con bạn thị lực sắc nét như khi dùng kính đơn tròng (Kết quả thử nghiệm lâm sàng trong vòng 2 năm trên cơ sở ngẫu nhiên, có sự kiểm soát. Chúng tôi quan sát sự cải thiện khi đeo tròng kính Essilor Stellest ở 54 trẻ em bị cận thị so với 50 trẻ em đeo kính đơn tròng. Kết quả dựa trên tình trạng và phản hồi của 32 trẻ em xác nhận đeo tròng kính Essilor Stellest ít nhất 12 giờ mỗi ngày. Bao, J. et al. (2021). Hiệu quả kiểm soát tình trạng cận thị trong một năm của tròng kính với thấu kính phẳng. Br. J. Ophthalmol. doi:10.1136/bjophthalmol-2020-318367)

Kiểm soát tiến triển cận thị: Làm chậm tiến triển cận thị trung bình 67%, đã được chứng minh lâm sàng (so với kính đơn tròng, khi trẻ em đeo ít nhất 12 giờ mỗi ngày. Bao, J., Huang, Y., Li, X., Yang, A., Zhou, F., Wu, J., Wang, C., Li, Y., Lim, E.W., Spiegel, D.P., Drobe, B., Chen, H., 2022. Kính mắt với các thấu kính phẳng để kiểm soát tình trạng cận thị so với mắt kính đơn tròng: Một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên. JAMA Ophthalmol. 140(5), 472–478)

Đơn giản và thuận tiện: Trẻ chỉ cần đeo kính ít nhất 12 giờ mỗi ngày.

Đừng chỉ khắc phục tình trạng cận thị (tức chỉ đeo kính đơn tròng giúp trẻ cận thị nhìn rõ hơn) – Hãy kiểm soát nó bằng tròng kính Essilor Stellest, giải pháp đột phá của Essilor giúp làm chậm tiến triển cận thị ở trẻ em trung bình 67% so với mắt kính đơn tròng, khi đeo 12 giờ một ngày, đã được chứng minh lâm sàng là thông điệp mà Essilor và đối tác chiến lược Bello Eyewear muốn gửi đến người tiêu dùng, là các bậc cha mẹ phụ huynh học sinh tại Việt Nam!

Trọn bộ tròng kính Essilor Stellest tại Bello Eyewear bao gồm thẻ chứng minh thư tròng kính (Certificate of Authencity Card) ghi rõ tên trẻ, số độ của trẻ và loại tròng kính Essilor Stellest.

Thiết kế tròng kính kiểm soát cận thị Essilor Stellest được Essilor trang bị cùng phôi tròng kính trong suốt, sắc nét với vật liệu 1.59 Airwear có đặc tính chống va đập tốt hơn đến 40 lần (so với các chiết suất 1.50, 1.53, 1.56, 1.60, 1.67 và 1.74), mỏng hơn đến 21%, nhẹ hơn đến 16% (so với chiết suất 1.50), phẳng phù hợp cho trẻ em hiếu động.

Lớp phủ Crizal Rock cũng được trang bị trên Essilor Stellest có tác dụng như 1 lá chắn bảo vệ vô hình trước các tác nhân cản trở tầm nhìn trong suốt, sắc nét như chống phản quang, trầy xước, bám bẩn, bụi, nước và tăng cường khả năng chống tia UV ở cả 2 mặt của tròng kính.

Thông số kỹ thuật của Essilor Stellest:

- Công nghệ H.A.L.T - Highly Aspherical Lenslet Target: Vi thấu kính phi cầu cao (Tổ hợp 1021 vi thấu kính trên 11 vòng tròn đồng tâm, lần đầu tiên được thiết kế để tạo ra lượng tín hiệu giúp làm chậm sự giãn dài của trục nhãn cầu. Ở trẻ em, đôi mắt vẫn còn trong giai đoạn phát triển, lượng tín hiệu ánh áng này cho phép kiểm soát quá trình giãn dài trục nhãn cầu, từ đó làm chậm tiến triển cận thị)

- Dãy độ đáp ứng: viễn tối đa đến 2 độ, cận tối đa đến 12 độ, loạn tối đa đến 4 độ. Cận loạn kết hợp tối đa đến 12 độ.

- Vật liêu: Airwear chiết suất 1.59.

- Váng phủ: Crizal Rock.

- Nơi sản xuất: nhà máy Essilor tại Thái Lan (7 ngày làm việc)

Liên hệ tư vấn cùng chuyên gia tròng kính Essilor Stellest được Essilor chứng nhận tại Bello Eyewear - Đối tác chiến lược tròng kính kiểm soát tiến triển cận thị Essilor Stellest tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:

Mrs.Hà 0948.74.5959 – 0946.74.5959

Mr.Sơn 0961.74.9999 – 0901.46.2222

Đo thị lực tiêu chuẩn quốc tế, mài lắp kính lấy ngay nhanh chóng tại:

Bello Lê Thái Tổ: số 46 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (bờ hồ Hoàn Kiếm, cạnh báo Hà Nội Mới)

Bello Trần Quang Khải: số 245 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM

Website chính thức: https://bello.vn/

