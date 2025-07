Xe gầm cao SUV hạng B giá 589 triệu đồng tại Việt Nam đẹp long lanh vượt trội Mazda CX-3, rẻ hơn Kia Seltos và Hyundai Creta

Xe gầm cao SUV hạng B tại Việt Nam, đẹp long lanh vượt trội Mazda CX-3

Mới đây, Skoda Kushaq – mẫu xe đầu tiên của thương hiệu Skoda được lắp ráp tại Việt Nam – đã chính thức ra mắt tại nhà máy của hãng đặt tại Quảng Ninh.

Kushaq được định vị ở phân khúc SUV cỡ B – một trong những thị trường cạnh tranh gay gắt nhất hiện nay, với loạt đối thủ đáng gờm như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, KIA Seltos, Hyundai Creta, Honda HR-V và Mazda CX-3.

Về thiết kế, Skoda Kushaq sở hữu ngoại hình mạnh mẽ và thể thao, với các đường gân dập nổi trên thân xe. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình cánh bướm cách điệu, cụm đèn pha LED Crystalline cho khả năng chiếu sáng rộng, gương chiếu hậu chống chói tự động và bộ mâm hợp kim 17 inch. Đuôi xe được trang bị đèn hậu LED Crystalline và cánh lướt gió tích hợp đèn phanh, mang đến diện mạo năng động, khí động học.

Kích thước tổng thể của xe lần lượt là 4.225 x 1.760 x 1.612 mm (dài x rộng x cao), trục cơ sở đạt 2.651 mm, khoảng sáng gầm 188 mm. So với các đối thủ như Mitsubishi Xforce (4.390 x 1.810 x 1.660 mm) hay KIA Seltos (4.365 x 1.800 x 1.645 mm), Kushaq có phần nhỏ gọn hơn.

Nội thất Kushaq mang phong cách tối giản nhưng thực dụng. Xe trang bị vô-lăng hai chấu bọc da tích hợp nút điều khiển, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, cửa sổ trời, sạc không dây, đèn viền nội thất và hệ thống âm thanh 6 loa Skoda kèm loa siêu trầm (ở bản cao cấp).

Về an toàn, xe được trang bị hàng loạt công nghệ tiên tiến như hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động (XDS/XDS+), khóa vi sai điện tử EDL, cảm biến áp suất lốp (TPMS), cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước. Đáng chú ý, Kushaq sở hữu gói an toàn chủ động nâng cao với hệ thống cân bằng điện tử (ESC), chức năng làm khô má phanh, phòng tránh va chạm thứ cấp, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo điểm mù hoạt động trong phạm vi lên đến 70 mét. Xe đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao Global NCAP.

Về vận hành, Kushaq sử dụng khung gầm MQB hiện đại với tỷ lệ thép cường lực cao. Xe được trang bị động cơ TSI Turbo sản sinh công suất 115 mã lực, mô-men xoắn cực đại 178 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp, mang đến trải nghiệm lái mượt mà và êm ái – một trong những điểm mạnh nổi bật trong phân khúc.

Giá xe gầm cao hạng B Kushaq

Xe được giới thiệu với hai phiên bản Ambition và Style, có giá lần lượt 599 triệu và 649 triệu đồng. Trong tháng 7 và 8/2025, khách hàng còn được ưu đãi 10 triệu đồng cùng gói bảo dưỡng miễn phí lần đầu.

Chọn xe gầm cao dưới 600 triệu đồng

Dưới đây là một số mẫu xe gầm cao thuộc phân khúc MPV cỡ nhỏ và SUV - B có giá xấp xỉ 600 triệu đồng đáng để cân nhắc:

Mitsubishi Xpander AT: 598 triệu đồng

Với 600 triệu, Mitsubishi Xpander AT chính là sự lựa chọn tốt cho một chiếc xe gầm cao 7 chỗ ngồi. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xpander đang là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam từ đầu năm đến nay. Hiện, mẫu MPV 7 chỗ này được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản số sàn MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu đồng; 3 phiên bản AT, AT Premium và Cross được nhập khẩu từ Indonesia có giá lần lượt là 598, 658 và 698 triệu đồng.

Tất cả các phiên bản của Xpander đều sử dụng động cơ 1.5L, cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước.

Như vậy, với số tiền xấp xỉ 600 triệu đồng, khách hàng Việt có thể lựa chọn phiên bản số tự động AT (598 triệu đồng) chưa kể các khuyến mại từ đại lý. Xpander AT phù hợp với khá nhiều đối tượng khác nhau, từ gia đình đến dân chạy dịch vụ.

Suzuki XL7 hybrid: 599,9 triệu đồng

Suzuki XL7 vừa được làm mới với động cơ hybrid cùng một số trang bị nhưng giá bán không đổi so với trước đây. Ảnh: Suzuki Việt Nam

Suzuki XL7 là mẫu MPV lai SUV bán chạy nhất của thương hiệu Suzuki tại Việt Nam. Tuy nhiên, so sánh tương quan trên thị trường ô tô Việt, đây lại là mẫu xe liên tiếp 3 tháng qua lọt top 10 xe bán chậm nhất tháng. Mới đây, hãng xe Nhật Bản đã làm mới mẫu xe này với phiên bản sử dụng động cơ mild-hybrid cùng một số nâng cấp nhỏ với giá không đổi so với trước đây là 599,9 triệu đồng.

Suzuki XL7 hybrid sử dụng khối động cơ 1.5L kết hợp với động cơ điện nhẹ, dẫn động cầu trước, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp cho công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Với những khách hàng bình dân, đây là mẫu xe "đủ dùng", đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Mazda CX-3 Luxury: 579 triệu đồng

Mazda CX-3 có giá khá "mềm" trong phân khúc B-SUV. Ảnh: THACO

Tại thị trường Việt Nam hiện nay, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên nặng ký khác. Dù không phải là chiếc xe bán quá chạy nhưng Mazda CX-3 luôn được đánh giá cao bởi thiết kế trẻ trung, vận hành mạnh mẽ, cùng với đó là sự đa dạng với nhiều phiên bản khác nhau để khách hàng lựa chọn.

CX-3 hiện vẫn là bản ra mắt tại Việt Nam vào tháng 4/2021, được THACO-Mazda nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 4 phiên bản. Sau nhiều lần điều chỉnh giá, các phiên bản của CX-3 là 1.5AT (base), Deluxe, Luxury và Premium đang có giá niêm yết từ 512-631 triệu đồng. Trong đó, bản Luxury (bản cao thứ 2) có giá 579 triệu đồng có thể là sự lựa chọn của nhiều khách hàng.

Các phiên bản của Mazda CX-3 đều sử dụng động cơ Skyactiv-G 1.5L, cho công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Mẫu xe Nhật Bản có ngoại hình bắt mắt với những đường nét hiện đại, phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ ở thành phố và đặc biệt là nữ giới.

Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn: 579 triệu đồng

Hyundai Creta bản Tiêu chuẩn đang được giảm giá còn 579 triệu đồng. Ảnh: TC Motor





Hyundai Creta được ra mắt vào cuối tháng 3/2022 dưới dạng nhập khẩu từ Indonesia trước khi lắp ráp trong nước. Mẫu xe này cũng gần như ngay lập tức có chỗ đứng trên thị trường với nhiều lần lọt vào top xe bán chạy nhất tháng.

Creta hiện được Hyundai Thành Công giới thiệu với 4 phiên bản, đều sử dụng khối động cơ SmartStream G 1.5L, cho công suất 113 mã lực và 144 Nm sức kéo, kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Giá bán niêm yết của các phiên bản từ 599-745 triệu đồng, nhưng đang được các đại lý giảm giá 20-30 triệu đồng trong tháng 8, trong đó phiên bản thấp nhất Creta Tiêu chuẩn có giá 579 triệu đồng.

KIA Seltos AT: 599 triệu đồng

KIA Seltos 2024 có khoảng giá dao động khá rộng, từ 599-799 triệu đồng. Ảnh: THACO

Cuối tháng 3/2024 vừa qua, THACO-KIA ra mắt bản nâng cấp KIA New Seltos 2024 với nhiều thay đổi so với mẫu xe tiền nhiệm. Dù có doanh số không ấn tượng như thời điểm những năm 2020-2021 nhưng KIA Seltos vẫn được đánh giá cao ở phân khúc B-SUV bởi thiết kế đẹp mắt, trang nhã.

Hiện, KIA Seltos 2024 được bán ra với 4 phiên bản, trong đó 3 phiên bản thấp là AT, Luxury và Premium sử dụng động cơ 1.5L cho công suất tối đa 113 mã lực, mô men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Còn phiên bản cao cấp nhất GT-line sử dụng động cơ 1.5L Turbo cho công suất tối đa 158 mã lực, mô men xoắn 253Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép.

Giá bán các phiên bản của Seltos dao động khá rộng, từ 599-799 triệu đồng. Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn Seltos AT có giá chưa tới 600 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Là bản tiêu chuẩn, Mitsubishi Xforce GLX đã ít các tiện nghi và tính năng an toàn so với các bản cao hơn. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là mẫu xe mới nhất góp mặt ở phân khúc B-SUV tại Việt Nam và ngay lập tức tạo nên doanh số ấn tượng. Thậm chí, mẫu xe thương hiệu Nhật Bản đã vươn lên vị trí số 1 của thị trường trong tháng 7/2024 vừa qua.

Mitsubishi Xforce ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 1/2024 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe có 4 phiên bản là GLX, Exceed, Premium và Ultimate với giá bán từ 599-705 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 1.5L sản sinh công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước. Em

Với tầm tài chính chưa đến 600 triệu đồng, phiên bản tiêu chuẩn Xforce GLX (giá 599 triệu đồng) có thể là sự lựa chọn phù hợp của nhiều khách hàng Việt hiện nay.