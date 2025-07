Thông tin mới nhất vụ Công ty C.P. Việt Nam bị 'tố' dùng lợn bệnh

Sau Công ty C.P. Việt Nam bị 'tố' sử dụng lợn bệnh: Các sản phẩm từ thịt của C.P. giảm giá kèm mua 1 tặng 1, quầy hàng vẫn vắng khách GĐXH - Tại các siêu thị, sản phẩm từ thịt của Công ty C.P. Việt Nam áp dụng đồng thời chương trình giảm giá sâu và mua 1 tặng 1 với sản phẩm cùng loại, cùng trọng lượng. Tuy nhiên, các quầy hàng rất vắng khách.

Liên quan đến vụ Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam bị 'tố' dùng lợn bệnh để 'tuồn' ra thị trường, sau quá trình điều tra xác minh và thu thập toàn bộ chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm số 10922/TB-CSKT ngày 29/6/2025, kết luận: Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam không có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm quy định tại khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Đồng thời, quyết định không khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm về quy định an toàn thực phẩm".

Cận cảnh lợn bệnh được cán bộ viên chức ngành thú y tỉnh Hậu Giang đóng dấu "được lưu thông".

Trước đó, ngày 30/5, tài khoản Facebook có tên "Jonny Lieu" đăng tải nội dung tố cáo Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam có dấu hiệu đưa thịt lợn, gia cầm không đảm bảo chất lượng ra thị trường thông qua cửa hàng Fresh Shop tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (nay là thành phố Cần Thơ). Thông tin này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.



Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05 - Bộ Công an) đã chỉ đạo Công an tỉnh Hậu Giang (cũ), Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) cùng các cơ quan chức năng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang (cũ), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng (cũ), tiến hành điều tra, xác minh thông tin trên.

