Bệnh viện Tâm Anh đứng top 1 Đông Nam Á về hỗ trợ sinh sản, điều trị thành công cho hàng nghìn bệnh nhân quốc tế

Vợ chồng chị Gicel, 36 tuổi đến từ Philippines là một trong hàng chục ngàn cặp vợ chồng đã đón con yêu về nhà sau điều trị vô sinh tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (IVF Tâm Anh). Vợ chồng chị hiếm muộn 5 năm do chị dự trữ buồng trứng rất thấp (AMH chỉ 0,85 ng/mL), kèm béo phì và tiền đái tháo đường. Tại IVF Tâm Anh Hà Nội, chị được kích thích buồng trứng, thu được 2 noãn, tạo được một phôi duy nhất. Bác sĩ xây dựng phác đồ đặc biệt giúp chị mang thai trong lần chuyển phôi đầu tiên. Em bé nặng 4,1kg chào đời khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Nhờ IVF Tâm Anh, vợ chồng chị Gicel (Philippines) đã đón bé Rian sau 5 năm hiếm muộn, bé chào đời khỏe mạnh tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Ảnh: IVF Tâm Anh.

Ghi nhận tại Hệ thống IVF Tâm Anh, mỗi năm có hàng nghìn người từ các quốc gia châu Á đến thăm khám, điều trị qua sự giới thiệu của bác sĩ nước sở tại, bạn bè hay người thân tại Việt Nam… Số lượng khách châu Á tăng đều qua từng năm, đặc biệt là Đông Nam Á.

Trong giai đoạn 2021-2025, Hệ thống IVF Tâm Anh đạt tỷ lệ có thai cộng dồn trung bình lên tới 82,8%; riêng nhóm phụ nữ dưới 28 tuổi đạt 90,3%. Ngay cả với những ca vô sinh phức tạp (phụ nữ lớn tuổi, có nhiều bệnh lý, vô sinh lâu năm, thất bại chuyển phôi nhiều lần, suy buồng trứng; nam giới không có tinh trùng…), tỷ lệ có thai cộng dồn vẫn đạt 72,3%, mức cao so với mặt bằng chung trong khu vực.

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng (ở giữa), Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội nhận giải thưởng "Top 1 Hệ thống Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản hàng đầu ASEAN 2026". Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết chẩn đoán, điều trị vô sinh hiếm muộn theo chuẩn quốc tế cần tiếp cận toàn diện cho cả hai vợ chồng, đặt trong tổng thể sức khỏe và có sự phối hợp liên chuyên khoa tại bệnh viện đa khoa hiện đại. Từ mục tiêu đó, bệnh viện đã tiên phong xây dựng mô hình trung tâm điều trị toàn diện "trong lòng" một bệnh viện đa khoa công nghệ cao như Tâm Anh. Mô hình chú trọng "kiềng ba chân", trong đó phát huy thế mạnh điều trị hiếm muộn nam, hiếm muộn nữ, kết hợp phòng Lab nuôi cấy phôi chuẩn ISO 5 và sàng lọc di truyền tại chỗ, giúp tối ưu thời gian, chi phí và nâng cao tỷ lệ thành công.

Hệ thống "lab trong lab" với phòng lab nuôi cấy phôi chuẩn ISO 5 đặt bên trong phòng lab thao tác giao tử (trứng, tinh trùng) ISO 6. Ảnh: IVF Tâm Anh.

Chi phí cho một chu kỳ IVF tại Việt Nam khoảng 4.000-5.000 USD, chỉ bằng 1/3 so với các nước ASEAN khác. Các trung tâm IVF tại Việt Nam, trong đó có IVF Tâm Anh thuộc nhóm dẫn đầu về công nghệ và tỷ lệ thành công, đồng thời duy trì lợi thế về chi phí. Sự kết hợp giữa hiệu quả điều trị và chi phí hợp lý được xem là yếu tố giúp Việt Nam gia tăng sức cạnh tranh trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tại ASEAN.

Theo ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc IVF Tâm Anh TP.HCM, thay vì áp dụng công thức chung, mỗi cặp vợ chồng hiếm muộn đều được xây dựng một lộ trình riêng biệt. Để hỗ trợ bệnh nhân ở nước ngoài, IVF Tâm Anh triển khai khám online 1-1 miễn phí. Bệnh nhân có thể kết nối để bác sĩ nghiên cứu hồ sơ, xây dựng lộ trình chi tiết, tối ưu theo lịch trình về Việt Nam. Bên cạnh đó, các dịch vụ hỗ trợ tư vấn từ xa, phiên dịch, hướng dẫn lưu trú và theo dõi sau điều trị được triển khai, góp phần nâng cao trải nghiệm cho người bệnh nước ngoài và kiều bào.

PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết thêm rằng việc thu hút bệnh nhân quốc tế góp phần gia tăng nguồn thu dịch vụ, giữ lại ngoại tệ và tạo hiệu ứng lan tỏa sang các ngành liên quan như lưu trú, vận chuyển.

Tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN 2026, hôm 18/4, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh nhận cùng lúc ba danh hiệu số 1 ASEAN gồm: Top 1 Hệ thống Bệnh viện Đa khoa chất lượng cao hàng đầu ASEAN 2026; Top 1 Hệ thống Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản hàng đầu ASEAN 2026 và Top 1 Hệ sinh thái y tế công nghệ cao hàng đầu ASEAN 2026. Đây là minh chứng cho năng lực y tế Việt Nam vươn tầm quốc tế, sánh ngang những nền y tế hiện đại hàng đầu thế giới.

Vân Ly (BVĐK Tâm Anh)