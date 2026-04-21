Bệnh viện Tâm Anh đứng top 1 Đông Nam Á về hỗ trợ sinh sản, điều trị thành công cho hàng nghìn bệnh nhân quốc tế
Với hơn 100.000 lượt khám mỗi năm và tỷ lệ có thai cộng dồn đạt 90,3%, cùng đội ngũ chuyên gia chuyên môn cao và làm chủ kỹ thuật hiện đại, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh được vinh danh “Top 1 Hệ thống Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản hàng đầu ASEAN 2026”.
Vợ chồng chị Gicel, 36 tuổi đến từ Philippines là một trong hàng chục ngàn cặp vợ chồng đã đón con yêu về nhà sau điều trị vô sinh tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (IVF Tâm Anh). Vợ chồng chị hiếm muộn 5 năm do chị dự trữ buồng trứng rất thấp (AMH chỉ 0,85 ng/mL), kèm béo phì và tiền đái tháo đường. Tại IVF Tâm Anh Hà Nội, chị được kích thích buồng trứng, thu được 2 noãn, tạo được một phôi duy nhất. Bác sĩ xây dựng phác đồ đặc biệt giúp chị mang thai trong lần chuyển phôi đầu tiên. Em bé nặng 4,1kg chào đời khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Ghi nhận tại Hệ thống IVF Tâm Anh, mỗi năm có hàng nghìn người từ các quốc gia châu Á đến thăm khám, điều trị qua sự giới thiệu của bác sĩ nước sở tại, bạn bè hay người thân tại Việt Nam… Số lượng khách châu Á tăng đều qua từng năm, đặc biệt là Đông Nam Á.
Trong giai đoạn 2021-2025, Hệ thống IVF Tâm Anh đạt tỷ lệ có thai cộng dồn trung bình lên tới 82,8%; riêng nhóm phụ nữ dưới 28 tuổi đạt 90,3%. Ngay cả với những ca vô sinh phức tạp (phụ nữ lớn tuổi, có nhiều bệnh lý, vô sinh lâu năm, thất bại chuyển phôi nhiều lần, suy buồng trứng; nam giới không có tinh trùng…), tỷ lệ có thai cộng dồn vẫn đạt 72,3%, mức cao so với mặt bằng chung trong khu vực.
TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết chẩn đoán, điều trị vô sinh hiếm muộn theo chuẩn quốc tế cần tiếp cận toàn diện cho cả hai vợ chồng, đặt trong tổng thể sức khỏe và có sự phối hợp liên chuyên khoa tại bệnh viện đa khoa hiện đại. Từ mục tiêu đó, bệnh viện đã tiên phong xây dựng mô hình trung tâm điều trị toàn diện "trong lòng" một bệnh viện đa khoa công nghệ cao như Tâm Anh. Mô hình chú trọng "kiềng ba chân", trong đó phát huy thế mạnh điều trị hiếm muộn nam, hiếm muộn nữ, kết hợp phòng Lab nuôi cấy phôi chuẩn ISO 5 và sàng lọc di truyền tại chỗ, giúp tối ưu thời gian, chi phí và nâng cao tỷ lệ thành công.
Chi phí cho một chu kỳ IVF tại Việt Nam khoảng 4.000-5.000 USD, chỉ bằng 1/3 so với các nước ASEAN khác. Các trung tâm IVF tại Việt Nam, trong đó có IVF Tâm Anh thuộc nhóm dẫn đầu về công nghệ và tỷ lệ thành công, đồng thời duy trì lợi thế về chi phí. Sự kết hợp giữa hiệu quả điều trị và chi phí hợp lý được xem là yếu tố giúp Việt Nam gia tăng sức cạnh tranh trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tại ASEAN.
Người mẹ hiếm muộn 21 năm "tìm con" và kỳ tích tại IVF Tâm Anh
Theo ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc IVF Tâm Anh TP.HCM, thay vì áp dụng công thức chung, mỗi cặp vợ chồng hiếm muộn đều được xây dựng một lộ trình riêng biệt. Để hỗ trợ bệnh nhân ở nước ngoài, IVF Tâm Anh triển khai khám online 1-1 miễn phí. Bệnh nhân có thể kết nối để bác sĩ nghiên cứu hồ sơ, xây dựng lộ trình chi tiết, tối ưu theo lịch trình về Việt Nam. Bên cạnh đó, các dịch vụ hỗ trợ tư vấn từ xa, phiên dịch, hướng dẫn lưu trú và theo dõi sau điều trị được triển khai, góp phần nâng cao trải nghiệm cho người bệnh nước ngoài và kiều bào.
PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết thêm rằng việc thu hút bệnh nhân quốc tế góp phần gia tăng nguồn thu dịch vụ, giữ lại ngoại tệ và tạo hiệu ứng lan tỏa sang các ngành liên quan như lưu trú, vận chuyển.
Vân Ly (BVĐK Tâm Anh)
Muốn cha mẹ về già sống an yên: Con cháu đừng dại nhắc 3 chuyện nhạy cảmGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Về già, con người không chỉ thay đổi về thể chất mà còn trở nên nhạy cảm hơn trong cảm xúc. Những lời nói của con cháu đôi khi lại khiến người lớn tuổi suy nghĩ.
Những con giáp nữ hay yêu mù quáng, dễ hy sinh tất cả vì tìnhGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, ba con giáp nữ dưới đây thường đặt tình yêu lên trên lý trí, sẵn sàng hy sinh tất cả nên cũng dễ rơi vào trạng thái bi lụy, khó dứt.
Không phải ngoại tình: Đây mới là thứ âm thầm phá vỡ hôn nhânChuyện vợ chồng - 2 giờ trước
GĐXH - Sự thiếu tôn trọng không ồn ào nhưng lại là nguyên nhân khiến nhiều mối quan hệ dần rạn nứt theo thời gian.
Không cãi vã, không ly hôn, không chung phòng: Góc khuất '3 không' và nỗi niềm của tuổi trung niênChuyện vợ chồng - 2 giờ trước
GĐXH - Nhiều cặp vợ chồng khi bước vào tuổi trung niên trông bên ngoài thì bình lặng, cuộc sống ổn định, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một nỗi niềm không thể thốt nên lời.
Tủ đồ 'chuẩn tính cách' của 12 cung hoàng đạo: Ai thanh lịch, ai cá tính nổi bật?Gia đình - 6 giờ trước
GĐXH - Tính cách của từng cung hoàng đạo thường ảnh hưởng trực tiếp đến gu thẩm mỹ và cách lựa chọn trang phục.
Sau tuổi 40, càng giữ 3 thứ này càng khiến cuộc sống nặng nềChuyện vợ chồng - 8 giờ trước
GĐXH - Nhiều người nghĩ giữ lại là tốt, nhưng có những điều càng giữ càng mệt. Sau tuổi 40, biết buông đúng lúc mới là cách sống nhẹ nhàng hơn.
Harvard: 7 hành động quen thuộc của cha mẹ đang 'bào mòn' IQ của conNuôi dạy con - 8 giờ trước
GĐXH - Nhiều nghiên cứu cho thấy những thói quen hàng ngày của cha mẹ có thể tác động trực tiếp đến khả năng học tập, trí nhớ và mức độ tập trung của trẻ.
Bán sạch 3 bất động sản, người phụ nữ giàu có chọn thuê nhà và cảm thấy hạnh phúc hơnGia đình - 10 giờ trước
GĐXH - Không phải cứ nắm trong tay nhiều tài sản mới mang lại cảm giác an toàn. Với, người phụ nữ này, việc từ bỏ sở hữu nhà lại giúp cô tìm thấy cuộc sống hạnh phúc.
Muốn con có một đời an yên, cha mẹ nhất định phải dạy con 5 điều nàyGia đình - 10 giờ trước
GĐXH - Dù con là trai hay gái, 5 lời nhắn nhủ dưới đây chính là "kim chỉ nam" mà cha mẹ muốn con khắc cốt ghi tâm.
Bạn không thiếu may mắn, bạn chỉ đang không đi đúng con đường nàyNuôi dạy con - 21 giờ trước
GĐXH - Nhiều người nghĩ vận may là ngẫu nhiên, nhưng thực tế lại đến từ cách bạn sống mỗi ngày. 5 con đường này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn.
Chồng ngoại tình, nữ bác sĩ đánh ghen dữ dội rồi bình thản lên phòng gym nói một câu thâm thúyChuyện vợ chồng
GĐXH - Không chỉ gây chú ý bởi hành động liều lĩnh khi phát hiện chồng ngoại tình, câu nói của cô sau đó mới thực sự khiến nhiều người suy ngẫm.