Tuổi già vẫn đi làm đưa con 27 triệu mỗi tháng, cụ bà nhận lại nỗi tủi thân khó nói

Thứ hai, 19:29 20/04/2026 | Gia đình
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
GĐXH - Cuộc sống tuổi già vốn dĩ là quãng thời gian an nhàn, nhưng không ít người lại phải đối mặt với những mâu thuẫn âm ỉ trong gia đình.

Câu chuyện tuổi già của bà Lâm (60 tuổi, ở Trung Quốc) là ví dụ khiến nhiều người suy ngẫm về ranh giới giữa yêu thương và chiều chuộng con cái.

Hy sinh cả tuổi già để hỗ trợ con trai

Bà Lâm và chồng chỉ có một người con trai duy nhất. Từ khi con còn nhỏ, hai vợ chồng đã vất vả làm lụng để nuôi con ăn học nên người. 

Kinh tế không khá giả, họ chỉ đủ sống, nhưng luôn tự hào vì đã hoàn thành trách nhiệm làm cha mẹ.

Khi con trai lập gia đình, bà Lâm không đủ điều kiện mua nhà cho con. Hai vợ chồng chỉ lo liệu đám cưới và hỗ trợ một khoản tiền đặt cọc. 

Phần còn lại, con trai và con dâu tự xoay xở mua một căn nhà nhỏ ở quê.

Tuy sống gần con, bà Lâm vẫn cảm thấy áy náy vì chưa giúp được nhiều. Vì vậy, dù đã ngoài 60 tuổi, bà cùng chồng quyết định đi làm thêm. 

Bà làm tạp vụ, chồng làm bảo vệ. Mỗi tháng, họ tiết kiệm được khoảng 7.000 NDT (tương đương 27 triệu đồng), rồi đưa hết cho con trai để phụ giúp chi tiêu. 

Bà tin rằng làm vậy, cuộc sống của con sẽ bớt áp lực hơn.

Dù vẫn đi làm vất vả, ngày nghỉ chăm cháu, bà không nhận được sự cảm kích mà ngược lại còn bị trách móc. Ảnh minh họa

Những "ấm ức" dồn nén khi sống chung

Mọi chuyện tưởng chừng êm đẹp, nhưng thực tế lại không như bà mong đợi. 

Sau khi sinh con, con dâu bà không đi làm, thường xuyên ra ngoài gặp gỡ bạn bè, làm đẹp và giao cháu cho ông bà chăm sóc.

Có lần cháu nhỏ vấp ngã bị thương, con dâu trách móc bà Lâm thiếu cẩn thận. Thậm chí khi cháu nhập viện, cô còn tỏ thái độ khó chịu, không muốn bà vào chăm sóc. 

Điều này khiến bà Lâm vừa buồn vừa tủi. Dù vẫn đi làm vất vả, ngày nghỉ chăm cháu, bà không nhận được sự cảm kích mà ngược lại còn bị trách móc.

Những chuyện nhỏ tích tụ dần thành nỗi ấm ức kéo dài suốt nửa năm. Bà Lâm nhận ra mình đã hy sinh quá nhiều nhưng không được tôn trọng như mong muốn.

Câu nói thẳng thắn khiến con dâu cúi mặt

Một ngày, bà Lâm quyết định nói chuyện thẳng thắn với con dâu. Bà chia sẻ rằng vợ chồng bà đi làm thêm chỉ vì muốn hỗ trợ các con, không hề kể công chăm cháu. 

Tuy nhiên, bà cũng nhắc nhở: "Nếu con không thể đối xử tốt với bậc phụ huynh, chắc chắn sau này con của con cũng làm điều tương tự với con".

Câu nói nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn khiến con dâu lặng im, cúi mặt. Đó không chỉ là lời trách móc mà còn là lời cảnh tỉnh về cách ứng xử trong gia đình.

Quyết định thay đổi để giữ bình yên tuổi già

Sau cuộc trò chuyện, bà Lâm quyết định không đưa tiền cho con trai mỗi tháng nữa. Bà giữ lại khoản tiền đó để phòng khi tuổi già đau yếu. 

Điều bất ngờ là khi bà dừng hỗ trợ tài chính, thái độ của con dâu cũng thay đổi. Cô trở nên lễ phép, tôn trọng và quan tâm đến bố mẹ chồng hơn.

Câu chuyện của bà Lâm khiến nhiều người nhận ra rằng yêu thương con cái là điều tự nhiên, nhưng nếu chiều chuộng quá mức, cha mẹ dễ rơi vào cảnh thiệt thòi. 

Người khôn ngoan thường biết dừng đúng lúc, để con tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, đồng thời giữ lại sự chủ động cho tuổi già.

Không phụ thuộc con cái, cụ bà đúc kết 6 điều giúp tuổi già an nhàn, vui vẻ

GĐXH - Không ít người cho rằng tuổi già phải dựa vào con cái mới có thể an nhàn. Tuy nhiên, bà Lưu, 70 tuổi, lại chọn cách sống độc lập và tìm thấy niềm vui theo cách riêng.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
