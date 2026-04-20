Bạn không thiếu may mắn, bạn chỉ đang không đi đúng con đường này
GĐXH - Nhiều người nghĩ vận may là ngẫu nhiên, nhưng thực tế lại đến từ cách bạn sống mỗi ngày. 5 con đường này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn.
5 con đường giúp bạn tạo ra vận may cho chính mình
Vận may thường được xem là yếu tố ngẫu nhiên, nhưng thực tế lại chịu ảnh hưởng lớn từ thói quen, tư duy và cách sống của mỗi người. Những người được coi là "may mắn" thường là người đã chuẩn bị, nỗ lực và sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi nó xuất hiện.
Có 5 yếu tố quan trọng giúp tạo ra vận may gồm: sự nỗ lực bền bỉ, xây dựng các mối quan hệ tích cực, duy trì tư duy lạc quan, dám thay đổi và không ngừng tích lũy giá trị cho bản thân. Những yếu tố này giúp bạn tạo ra nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống.
Vận may không phải là điều có sẵn mà là kết quả của quá trình phát triển lâu dài. Khi bạn thay đổi từ những hành động nhỏ mỗi ngày, cơ hội sẽ dần xuất hiện và giúp bạn tiến xa hơn trong công việc và cuộc sống.
Nếu bạn cứ lướt điện thoại mà vẫn thấy áp lực, hãy đọc điều nàyNuôi dạy con - 21 giờ trước
GĐXH - Thời gian luôn có đủ, vấn đề nằm ở cách bạn sử dụng nó. Thay đổi nhỏ hôm nay có thể tạo ra khác biệt lớn sau này.
3 dấu hiệu trẻ đang trở nên ích kỉ, cha mẹ không sửa sớm sau này khó mong hiếu thảoNuôi dạy con - 23 giờ trước
GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ nuôi dạy con theo cách khiến trẻ hình thành tính ích kỉ từ nhỏ mà không hề hay biết. Nếu không điều chỉnh sớm có thể khiến trẻ lớn lên thiếu trách nhiệm, khó hiếu thảo.
Đừng mắng khi con làm 3 điều này, đó là dấu hiệu trẻ đang ngày càng thông minhNuôi dạy con - 2 ngày trước
GĐXH - Không ít cha mẹ mong con mình thông minh vượt trội, nhưng lại vô tình ngăn cản những hành vi vốn rất có lợi cho sự phát triển trí não của trẻ.
3 thay đổi nhỏ giúp cuộc sống dần 'đi lên': Không phải ai cũng nhận raNuôi dạy con - 4 ngày trước
GĐXH - Không cần điều gì quá lớn lao, đôi khi chỉ một vài thay đổi trong suy nghĩ và cách sống cũng đủ tạo ra bước chuyển tích cực. Vấn đề là nhiều người thường bỏ qua những điều tưởng chừng rất nhỏ này.
5 việc nhiều người vẫn làm mỗi ngày, không ngờ lại khiến cuộc sống ngày càng tệ điGia đình - 4 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng cảm xúc đi xuống là do hoàn cảnh, nhưng thực tế, chính những thói quen hàng ngày mới là yếu tố âm thầm tác động lớn nhất đến cuộc sống.
Không phải áp lực công việc, đây mới là 3 kiểu đồng nghiệp khiến dân văn phòng 'đuối' nhấtNuôi dạy con - 4 ngày trước
GĐXH - Không phải ai trong môi trường làm việc cũng phù hợp để trở thành bạn thân. Có những kiểu đồng nghiệp nếu quá gần gũi có thể khiến bạn vướng vào thị phi và rắc rối không đáng có.
Nhìn cách 3 đứa trẻ qua đường, ai cũng nhận ra 3 quan điểm giáo dục con trái ngượcNuôi dạy con - 5 ngày trước
GĐXH - Chỉ hơn 10 giây nhưng video lại tái hiện ba phong cách giáo dục khác nhau, từ bao bọc, đồng hành đến rèn luyện tính tự lập.
Gia đình có 3 dấu hiệu này dễ 'tán gia bại sản', con cái lớn lên khó ngẩng đầuNuôi dạy con - 6 ngày trước
GĐXH - Tương lai của một gia đình, dù giàu có hay không, phần lớn được quyết định bởi cách cha mẹ xây dựng nề nếp và truyền thống cho con cái.
Không phải ai cũng biết: 3 cách nói 'không' cực khéo mà vẫn được lòng người khácNuôi dạy con - 6 ngày trước
GĐXH - Từ chối chưa bao giờ là dễ, nhưng nếu biết cách, bạn vẫn có thể nói 'không' mà không làm mất lòng ai. 3 nguyên tắc đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn giao tiếp tinh tế hơn.
3 kiểu cha mẹ khiến con 'không ngẩng đầu lên được'Nuôi dạy con - 6 ngày trước
GĐXH - Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao những đứa trẻ mẫu giáo luôn tràn đầy sinh lực, nhưng khi bước vào cấp hai, nhiều em lại trở nên trầm mặc, u uất, thậm chí lúc nào cũng chau mày ủ dột?
