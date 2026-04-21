Tủ đồ 'chuẩn tính cách' của 12 cung hoàng đạo: Ai thanh lịch, ai cá tính nổi bật?
GĐXH - Tính cách của từng cung hoàng đạo thường ảnh hưởng trực tiếp đến gu thẩm mỹ và cách lựa chọn trang phục.
Có người ưu tiên sự tiện lợi, có người theo đuổi vẻ sang trọng, cũng có người luôn muốn nổi bật. Dưới đây là phong cách thời trang đặc trưng của từng cung hoàng đạo.
Cung hoàng đạo Bạch Dương: Ưu tiên sự năng động và thực tế
Bạch Dương là người hành động nhanh, thích di chuyển và không muốn bị gò bó. Vì vậy, họ thường chọn những bộ trang phục đơn giản, gọn gàng và dễ vận động.
Những thiết kế thể thao, quần jeans, áo phông hoặc giày sneakers giúp họ luôn sẵn sàng cho mọi hoạt động.
Với Bạch Dương, thời trang không chỉ đẹp mà còn phải phục vụ hiệu quả cho nhịp sống năng động của mình.
Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Sang trọng, bền bỉ và chú trọng chất lượng
Kim Ngưu yêu thích sự ổn định và lâu dài, điều này thể hiện rõ trong cách họ chọn quần áo. Họ thường ưu tiên các thiết kế cổ điển, chất liệu tốt và có thể sử dụng trong nhiều năm.
Kim Ngưu không chạy theo xu hướng nhanh chóng mà chú trọng sự tinh tế, thoải mái. Phong cách của họ mang lại cảm giác sang trọng nhưng không phô trương.
Cung hoàng đạo Song Tử: Linh hoạt và luôn thay đổi
Song Tử thích sự mới mẻ, vì vậy tủ đồ của họ hiếm khi nhàm chán. Họ có xu hướng thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau, từ thanh lịch đến cá tính.
Song Tử cũng thích kết hợp phụ kiện để tạo điểm nhấn. Việc không lặp lại trang phục giúp họ luôn nổi bật và thể hiện đúng tính cách linh hoạt của mình.
Cung hoàng đạo Cự Giải: Cổ điển nhưng mềm mại
Cự Giải thường yêu thích những thiết kế mang hơi hướng truyền thống, có phần cầu kỳ nhưng vẫn tạo cảm giác dễ chịu.
Họ chọn chất liệu mềm mại và kiểu dáng nhẹ nhàng để mang lại sự thoải mái. Dù trang phục có nhiều chi tiết, phong cách của Cự Giải vẫn toát lên nét ấm áp và gần gũi.
Cung hoàng đạo Sư Tử: Nổi bật và đầy tự tin
Sư Tử thích thu hút sự chú ý và không ngại thử những bộ đồ ấn tượng. Họ thường chọn màu sắc nổi bật, thiết kế sang trọng hoặc có điểm nhấn độc đáo.
Khi biết tận dụng sự tự tin của mình, Sư Tử dễ dàng tạo nên phong cách cá nhân mạnh mẽ và cuốn hút.
Cung hoàng đạo Xử Nữ:Tinh tế và chỉnh chu
Xử Nữ đề cao sự gọn gàng, sạch sẽ và hài hòa. Họ thường chọn những trang phục đơn giản nhưng được cắt may khéo léo.
Màu sắc nhẹ nhàng, thanh lịch giúp Xử Nữ tạo ấn tượng mà không cần quá nổi bật. Phong cách của họ mang vẻ đẹp tinh tế và kín đáo.
Cung hoàng đạo Thiên Bình: Cân bằng giữa cá tính và mềm mại
Thiên Bình yêu thích sự hài hòa trong trang phục. Họ thường chọn tông màu trung tính như đen, xám hoặc xanh đậm, sau đó kết hợp thêm phụ kiện để tạo điểm nhấn.
Sự kết hợp giữa chất liệu cứng và mềm giúp Thiên Bình tạo phong cách vừa cá tính vừa thanh lịch.
Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Bí ẩn và cuốn hút
Bọ Cạp thường chọn trang phục có màu sắc trầm, thiết kế sắc nét. Họ chú trọng sự đồng nhất trong phong cách để tạo hình ảnh bí ẩn.
Những bộ đồ của Bọ Cạp không cần quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên sức hút riêng nhờ cách phối hợp hài hòa.
Cung hoàng đạo Nhân Mã: Tự do và thoải mái
Nhân Mã yêu thích sự tiện lợi, vì vậy họ thường chọn quần áo đơn giản, dễ vận động. Tuy nhiên, khi thêm một vài phụ kiện nổi bật, phong cách của họ sẽ trở nên thú vị hơn.
Trang phục của Nhân Mã phản ánh tinh thần phóng khoáng và lạc quan.
Cung hoàng đạo Ma Kết: Ổn định và thực tế
Ma Kết chuộng những bộ đồ ấm áp, dễ mặc và phù hợp với nhiều hoàn cảnh.
Họ không thay đổi phong cách quá thường xuyên nhưng vẫn cập nhật những chi tiết nhỏ để tránh nhàm chán. Phong cách của Ma Kết mang tính ứng dụng cao và bền vững.
Cung hoàng đạo Bảo Bình: Phá cách và độc đáo
Bảo Bình thích thể hiện cá tính thông qua trang phục. Họ chọn những thiết kế khác biệt, màu sắc nổi bật và đôi khi mang tính sáng tạo cao.
Phong cách của Bảo Bình giúp họ dễ dàng trở thành tâm điểm trong đám đông.
Cung hoàng đạo Song Ngư: Nhẹ nhàng và theo xu hướng
Song Ngư yêu thích những bộ trang phục mềm mại, thanh thoát. Họ thường theo dõi xu hướng thời trang nhưng vẫn giữ nét riêng nhẹ nhàng.
Phong cách của Song Ngư giúp họ thu hút sự chú ý một cách tự nhiên mà không cần quá phô trương.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
