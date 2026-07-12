Bí ẩn chàng trai "xấu xí" 25 tuổi cao 66cm và người phụ nữ xinh đẹp chưa từng rời xa

Trong một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, có một chàng trai đã bước sang tuổi 25 nhưng cơ thể vẫn mãi dừng lại ở hình hài của một em bé khoảng 6 tháng tuổi. Điều đáng nói, trong khi những người cùng thế hệ đã trưởng thành, lập nghiệp, kết hôn và xây dựng cuộc sống riêng, Vương Tuấn Minh vẫn được người thân bế trên tay mỗi ngày. Cậu cao vỏn vẹn 66 cm, không thể tự chăm sóc bản thân và chỉ sở hữu nhận thức tương đương một đứa trẻ nhỏ.

Nhưng điều kỳ lạ nhất không phải là cơ thể của Minh. Điều khiến nhiều người xúc động hơn cả là suốt 25 năm qua, cậu chưa từng thiếu đi tình yêu thương của gia đình.

Hình ảnh người đàn ông 25 tuổi đứng bên chiếc bàn nhỏ trong sân nhà. Ảnh: QQ

Dù đã 25 tuổi nhưng Minh chỉ cao 66 cm, cậu không thể tự chăm sóc bản thân, không thể tự đi lại như người bình thường và chỉ số thông minh cũng tương đương trẻ nhỏ. Bất kỳ ai lần đầu nhìn thấy đều nghĩ đó là một đứa trẻ sơ sinh đang được gia đình bế trên tay.

Nhưng nếu quan sát kỹ hơn, họ sẽ nhận ra những dấu vết không thuộc về tuổi thơ: những nếp nhăn mờ nơi khóe mắt, quầng thâm dưới đôi mắt và khuôn mặt đã in hằn dấu vết của thời gian.

Đó là cơ thể của một em bé, nhưng là cuộc đời của một người đàn ông đã sống suốt một phần tư thế kỷ.

Trong ngôi nhà đơn sơ ở vùng quê Hồ Nam, Minh được cả gia đình gọi bằng cái tên trìu mến: "bé con".

Mọi sinh hoạt cá nhân của người đàn ông đặc biệt này đều phải có sự hỗ trợ từ người thân. Ảnh: China

Ở tuổi mà nhiều người đang đối mặt với áp lực công việc, nhà cửa, hôn nhân hay những mục tiêu lớn lao của cuộc sống, thế giới của Minh lại vô cùng nhỏ bé. Mỗi ngày của cậu xoay quanh những hoạt động đơn giản như ăn uống, nghỉ ngơi và chơi đùa với người thân.

Minh thường đi ngủ trước 8 giờ tối. Cậu thích được bế đi dạo quanh sân nhà, thích nghe người thân trò chuyện và cười khúc khích mỗi khi được chiều chuộng. Trong mắt cha mẹ, Minh chưa bao giờ thực sự trưởng thành.

Mỗi sáng, khi ánh nắng bắt đầu phủ lên khoảng sân nhỏ trước nhà, Minh lại được mẹ hoặc em gái bế ra ngoài để hít thở không khí trong lành.

Nhìn từ xa, bất kỳ ai cũng nghĩ đó là một đứa trẻ đang được chăm sóc. Chỉ khi lại gần, nhìn thấy những nếp nhăn nơi khóe mắt và dấu vết thời gian in hằn trên khuôn mặt, người ta mới nhận ra đây là một người đàn ông đã sống hơn hai thập kỷ.

Không có những áp lực về học hành, công việc hay cơm áo gạo tiền. Không có những cuộc hẹn, những dự định tương lai hay những mục tiêu lớn lao.

Trong hành trình đó, người luôn đồng hành cùng Vương là em gái Tiểu Linh. Sau khi tốt nghiệp trường điều dưỡng, cô quyết định không chuyển đến thành phố lớn làm việc mà ở lại Trường Sa để tiện chăm sóc anh trai. Hiện cô làm việc tại một thẩm mỹ viện và tiếp tục đồng hành cùng anh trong quá trình điều trị, theo QQ.

Tiểu Linh hiện dự định mở một quán mì và làm livestream để kiếm thêm thu nhập phục vụ việc điều trị lâu dài cho anh trai. Cô không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng cô biết một điều chắc chắn mình sẽ không rời bỏ anh.

Giữa thế giới luôn hối hả chạy về phía trước, câu chuyện của Vương Tuấn Minh nhắc chúng ta rằng có những con người bị thời gian bỏ quên, nhưng chưa bao giờ bị tình yêu thương bỏ lại.

Trúc Chi (t/h)