Lộ diện "quái vật thép 25.000 tấn" sừng sững giữa biển: Thực hiện nhiệm vụ chiến lược cho 1 triệu tổ ấm

Công ty TNHH Vận tải chuyên dụng COSCO SHIPPING (thuộc Tập đoàn Vận tải biển COSCO Trung Quốc) vừa hoàn thành việc vận chuyển và lắp đặt nổi một giàn chuyển đổi ngoài khơi (offshore converter platform) cho Dự án Trang trại điện gió ngoài khơi Qingzhou V & VII - một cột mốc quan trọng trong dự án mà COSCO mô tả là hệ thống truyền tải điện một chiều cao áp (HVDC) ngoài khơi công suất 2 GW đầu tiên trên thế giới, Offshorewind thông tin ngày 9/6.

"Quái vật thép" này nặng 25.000 tấn, là một trong những cấu trúc ngoài khơi lớn nhất được lắp đặt cho ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi cho đến nay: Nó dài 85,5m, rộng 82,5m và cao 44m. Diện tích sàn tương đương một sân bóng đá tiêu chuẩn.

Nguồn ảnh: COSCO SHIPPING Heavy Transport

Đối với dự án này, COSCO Shipping Specialized Carriers đã cung cấp giải pháp vận chuyển và lắp đặt nổi tích hợp, bao gồm các giai đoạn bốc xếp, vận chuyển và lắp đặt ngoài khơi.

Chiến dịch được thực hiện bằng tàu bán chìm DP2 Xiang Tai Kou có trọng tải 65.000 tấn thuộc lớp DP2, được thiết kế cho cả vận chuyển hàng nặng và công tác lắp đặt ngoài khơi.

COSCO cho biết hệ thống định vị động và hệ thống dằn tiên tiến của Xiang Tai Kou cho phép định vị chính xác giàn khoan và kiểm soát quá trình nhấn chìm trong quá trình lắp đặt nổi trên mặt nước.

Nguồn ảnh: COSCO SHIPPING Heavy Transport

Công ty COSCO cho biết dự án đòi hỏi sự phối hợp chính xác và kiểm soát hoạt động theo thời gian thực trong suốt cả giai đoạn vận chuyển và lắp đặt.

Trang trại điện gió Qingzhou V & VII: Hút "kho báu khổng lồ" ngoài khơi, phục vụ 1 triệu hộ gia đình

Dự án Trang trại điện gió ngoài khơi Qingzhou V & VII đang được xây dựng ngoài khơi thành phố Dương Giang và sẽ bao gồm 163 tuabin gió làm nhiệm vụ "hút kho báu" dồi dào ngoài khơi (gió) để phục vụ con người.

Theo COSCO, trang trại điện gió ngoài khơi này dự kiến sẽ sản xuất khoảng 7,7 tỷ kilowatt giờ điện sạch mỗi năm khi đi vào hoạt động đầy đủ. Sản lượng điện khổng lồ này đủ để cung cấp điện cho hơn 1 triệu hộ gia đình và giảm lượng khí thải carbon khoảng 6,3 triệu tấn mỗi năm.

COSCO cho biết việc lắp đặt thành công này chứng minh khả năng của giàn khoan Xiang Tai Kou trong việc hỗ trợ triển khai cơ sở hạ tầng ngoài khơi thế hệ mới, bao gồm các trạm chuyển đổi HVDC, giàn khoan dầu khí và các tài sản năng lượng ngoài khơi quy mô lớn khác.

Họ cũng tiết lộ rằng họ đang mở rộng đội tàu ngoài khơi của mình với một tàu bán chìm mới có trọng tải 70.000 tấn hiện đang được đóng. Tàu mới này dự kiến sẽ hỗ trợ các dự án lắp đặt năng lượng ngoài khơi lớn hơn và đòi hỏi kỹ thuật cao hơn, bao gồm cả các dự án điện gió ngoài khơi và cơ sở hạ tầng dầu khí.