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Bắt sống trăn khổng lồ dài 5 mét, nặng 30kg ẩn nấp trong ký túc xá

Thứ ba, 20:30 07/07/2026 | Chuyện đó đây

Các nhân viên cứu hộ động vật hoang dã đã phải đập vỡ sàn nhà để bắt một con trăn khổng lồ đang bò qua các khe hở bên trong ký túc xá trường học.

Nhóm cứu hộ được gọi đến Trường Nữ sinh Phuket ở Thái Lan sau khi các giáo viên báo cáo nghe thấy những tiếng động mà họ cho là phát ra từ một con rắn.

Khi tìm kiếm trong khuôn viên, các tình nguyện viên đã phát hiện con trăn dài 5 mét đang di chuyển qua các khe hở trên bức tường nối với đường ống thoát nước và bắt đầu chiến dịch bắt giữ nó.

Đoạn clip cho thấy một nhân viên dùng búa đập vỡ bê tông và gạch trước khi được 2 đồng nghiệp khác hỗ trợ kéo con trăn ra.

Bắt sống trăn khổng lồ dài 5 mét, nặng 30kg ẩn nấp trong ký túc xá - Ảnh 1.

Con trăn khổng lồ bị bắt.

Một nhân viên cứu hộ động vật từ Tổ chức Kusoldharm Phuket cho biết: "Chúng tôi đã đến đó trước đây nhưng không tìm thấy con trăn. Hóa ra nó đang di chuyển qua các khe hở, vì vậy chúng tôi đã tiến hành một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng hơn".

Cuối cùng, các tình nguyện viên đã tìm thấy con trăn đang ẩn náu bên trong các khe hở trên bức tường nối với không gian bên dưới sàn nhà.

Họ đã phá vỡ cấu trúc và đưa con trăn ra khỏi khu vực một cách an toàn.

Người cứu hộ nói thêm: "Nó nặng 30 kg và đang đói khi chúng tôi tìm thấy nó. Trăn ở khu vực này thường có kích thước như vậy".

Con trăn được đưa từ ký túc xá đến cơ sở của tổ chức trước khi thả về tự nhiên.

Phương Linh (t/h)

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