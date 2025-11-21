Bí ẩn ngôi làng kỳ lạ 30 người sống cùng hàng trăm con búp bê "rợn người"

Ngôi làng Nagoro (Nhật Bản) được biết tới là một trong những ngôi làng độc đáo trên thế giới bởi số lượng búp bê nhiều gấp 10 lần cư dân. Những búp bê ở đây được sáng tạo, bố trí như người thật khiến nhiều du khách cảm thấy ngỡ ngàng, bất ngờ.

Ngôi làng Nagoro của Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng già hóa và sụt giảm dân số nghiêm trọng. Hiện nay, trong làng chỉ toàn người già sinh sống. Chính vì thế, họ đã phải tạo ra những con búp bê để bảo vệ cuộc sống, mùa màng. Điều này cũng trở thành yếu tố thu hút du khách.

Nagoro là một ngôi làng kỳ dị nằm sâu trong thung lũng Shikoku, khi chỉ còn vài chục nhân khẩu sống chung với hàng trăm con búp bê to bằng người thật nằm rải rác khắp nơi.

Khi dân số Nhật Bản đang ngày càng giảm và già hóa, các khu vực nông thôn rơi vào tình trạng không có ai sinh sống. Tại ngôi làng ở phía đông Shikoku, 18 năm nay không có trẻ em, chỉ có vài chục người trưởng thành và hàng trăm con búp bê.

Những con búp bê trong làng Nagaro. Ảnh: The Sun

Ngôi làng Nagoro ẩn mình trong thung lũng Shikoku (Nhật Bản), những đứa trẻ cuối cùng được sinh ra cách đây 18 năm. Hiện tại, chỉ có khoảng dưới 30 người trưởng thành sống tại ngôi làng này.

Ngôi làng Nagoro nổi tiếng với bộ sưu tập búp bê do người dân địa phương tạo ra. Ý tưởng này bắt nguồn từ Ayano Tsukimi, một phụ nữ sinh ra và lớn lên tại Nagoro. Sau khi trải qua những năm tháng ở thành phố, Ayano quyết định trở về quê hương và phát hiện ra rằng số người sống ở đây đã giảm xuống chỉ còn 30. Đặc biệt, trường tiểu học đã đóng cửa vào năm 2012, ngay sau khi hai học sinh cuối cùng hoàn thành lớp sáu. Tuy nhiên, mới đây, vào một ngày chủ nhật mùa thu tươi sáng, bà Tsukimi Ayano (70 tuổi) đã đưa ngôi trường trở lại với cuộc sống.

Bà Ayano đã sắp xếp hơn 40 con búp bê được làm thủ công trong khuôn viên của ngôi trường bị đóng cửa.

"Chúng tôi không bao giờ được nhìn thấy trẻ em ở đây nữa", bà Ayano cho biết. Mọi người đã tổ chức một lễ hội búp bê hàng năm trong vòng 7 năm qua.

"Dân số Nhật Bản đang bị thu hẹp và già đi. Không nơi nào mà xu hướng này được cảm nhận mạnh mẽ hơn ở khu vực nông thôn, nơi tỷ lệ sinh thấp, cơ hội việc làm bị thu hẹp và lối sống bất tiện.

Không có cơ hội cho những người trẻ tuổi ở đây" bà Ayano nói và nhờ lại khoảng thời gian trước đây, ngôi làng có một phòng khám y tế, một tiệm đánh bạc pachinko và một quán ăn. Tuy nhiên, bây giờ Nagoro thậm chí không có nổi một cửa hàng.

Những con búp bê mô tả những cậu bé học sinh trong trường. Ảnh: The Sun

Để ngôi làng thêm sinh động bà Ayano và bạn bè đã làm khoảng 350 búp bê, bằng gỗ và khung dây, trong nhồi giấy và mặc quần áo cũ được tặng từ khắp nơi Nhật Bản. Các con búp bê được dựng trong nhiều cảnh khác nhau gợi lên hình ảnh những người thực sự từng cư trú trong làng.

Từ những con búp bê ngồi thơ thẩn trước hiên nhà, hay làm vườn, chờ xe buýt, thậm chí được làm để tưởng nhớ những cư dân đã khuất... khiến du khách mỗi lần ghé thăm làng đều phải giật mình.

Hiện đây là một điểm thu hút khách du lịch. Làng cũng tổ chức Lễ hội Bù nhìn vào tháng 8 hàng năm. Ngôi làng cũng đã được giới thiệu trong bộ phim tài liệu riêng mang tên Thung lũng búp bê.

"Tôi không nghĩ nó đáng sợ", Fanny Raynaud (38 tuổi), một y tá đến từ Pháp, đang đi du lịch qua Nhật Bản bằng xe máy cùng chồng là anh Chris Monnon (55 tuổi) cho biết.

Họ đã tới và dừng lại ở Nagoro sau khi đọc về những con búp bê trên blog du lịch .

"Tôi nghĩ rằng đó là một cách hay để làm cho ngôi làng sống lại một lần nữa", cô Raynaud nói.

Những con búp bê được tạo ra để thay thế những người hàng xóm trong làng. Ảnh: The Sun

Nagoro nằm trong thung lũng Iya, được bao quanh bởi những sườn núi rộng lớn được bao phủ bởi những cây tuyết tùng. Ngay cả khi bà Ayano còn là một đứa trẻ, dân số ở đây chỉ khoảng 300. Nagoro thuộc Shikoku là hòn đảo nhỏ nhất và ít dân cư nhất của Nhật Bản.

Trong những năm 1950-1960, khu vực này chủ yếu tập trung khai thác rừng, xây dựng đường bộ và đập cho các nhà máy thủy điện. Sau khi công trình hoàn thành, nhiều người đã rời đi. Những người ở lại sống bằng nghề nông nghiệp.

Một gia đình búp bê. Ảnh: The Sun

Bà Ayano là con cả trong bốn anh chị em. Bà rời khỏi Nagoro năm 12 tuổi khi cha của bà đi làm tại một công ty thực phẩm ở Osaka. Sau đó, bà cưới chồng và sinh hai đứa con ở đó.

Sau khi nghỉ hưu, bà trở về Nagoro để giúp chăm sóc bố vợ ốm yếu và chăm sóc vợ qua bệnh suy thận. Sau đó , bà Ayano trở về làng để chăm sóc cha.

Trên cánh đồng trước nhà họ, bà Ayano trồng một vài hạt củ cải và hạt đậu. Những con chim đã đào chúng ra, vì vậy cô bé làm một con bù nhìn.

"Nó trông giống như một con người thực sự, không phải là một bù nhìn thông thường", bà Ayano nói.

Sau đó, bà đã làm thêm ba hoặc bốn con búp bê trong hình dạng của những người phụ nữ làm cỏ trên cánh đồng và những người khác ở bên đường.

Khi một vài du khách đi ngang qua hỏi những con búp bê để tìm đường, cô Ayano rất thích thú đến nỗi cô bắt đầu làm thật nhiều búp bê.

Bây giờ bà thỉnh thoảng có những buổi học làm búp bê ở một thị trấn gần đó hoặc cho khách đến thăm xưởng vẽ của bà, được thiết lập ở trường mẫu giáo cũ của làng.

Đây là một trong những địa điểm đáng sợ nhất để ghé thăm vào dịp Halloween. Nhiều người gọi Nagoro là ngôi làng "ma ám", số lượng búp bê đông hơn cư dân gấp mười lần. Kết quả là một ngôi làng "kỳ lạ" từ đó ra đời.

