Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Kiểm lâm bất ngờ phát hiện loài vật cổ xưa trên sườn núi, người dân không khỏi xôn xao

Thứ ba, 20:58 06/01/2026 | Chuyện đó đây

Đó là loài vật nào?

Loài vật từng tưởng biến mất bất ngờ xuất hiện trên sườn núi

Ngày 8-12-2015, thông tin lực lượng kiểm lâm tại Vườn quốc gia Khao Sam Roi Yot (tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thái Lan) bất ngờ ghi nhận một loài vật xuất hiện trên sườn núi đá vôi độ cao lớn đã khiến cộng đồng yêu thiên nhiên không khỏi xôn xao.

Trong ánh nắng sớm, hình dáng nhỏ gọn nhưng đầy uy lực của loài thú móng guốc cổ xưa nổi bật giữa những khối đá xám. Các kiểm lâm cho biết họ kịp quan sát vài chục giây trước khi con vật biến mất vào những khe đá, đúng với tập tính kín đáo của loài. Khoảnh khắc chỉ kéo dài vài phút, nhưng lại trở thành một trong những sự kiện hiếm hoi suốt nhiều năm qua tại khu bảo tồn rộng hơn 26.000 ha này.

Kiểm lâm bất ngờ phát hiện loài vật cổ xưa trên sườn núi, người dân không khỏi xôn xao - Ảnh 1.

Lực lượng kiểm lâm tại Vườn quốc gia Khao Sam Roi Yot (tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thái Lan) bất ngờ ghi nhận một loài vật xuất hiện trên sườn núi đá vôi độ cao lớn. (Ảnh: VQG Khao Sam Roi Yot)

Ông Ekkarit Duangmala, Giám đốc vườn quốc gia, mô tả: "Trong nhiều năm làm công tác bảo tồn, tôi hiếm khi được chứng kiến một cá thể trưởng thành xuất hiện rõ ràng như vậy. Chúng ta thường thấy hình ảnh qua bẫy camera, còn việc tận mắt quan sát giữa núi rừng là điều vô cùng đặc biệt".

Thông tin nhanh chóng lan tới người dân quanh vùng. Nhiều người thừa nhận đã quá lâu rồi mới nghe tin về sự xuất hiện của loài này. Có người kể rằng thuở nhỏ từng nhìn thấy sơn dương trên những vách đá cao, nhưng từ đó đến nay hoàn toàn biệt tăm. Vì vậy, lần ghi nhận này được xem như dấu hiệu sống lại của một phần ký ức núi rừng.

Lằn ranh sinh tồn của loài thú từng đứng bên bờ tuyệt chủng

Sơn dương (goral hoặc serow tùy phân loài) là một trong những loài thú móng guốc cổ xưa nhất còn tồn tại tại châu Á. Chúng sinh sống ở những dãy núi đá vôi hiểm trở, nơi độ dốc gần như thẳng đứng và ít có dấu chân người. Cơ thể nhỏ gọn, bộ lông nâu đen dày mượt, cổ có vệt trắng đặc trưng và đôi sừng cong nhẹ ra sau khiến chúng dễ nhận diện nhưng lại rất khó tiếp cận.

Khả năng leo trèo đáng kinh ngạc của sơn dương được xem là kỹ nghệ sinh tồn hoàn hảo: móng chẻ giúp bám chắc, thân hình linh hoạt cho phép chúng đứng trên mỏm đá chỉ rộng vài centimet. Chính vì vậy, môi trường sống của chúng gần như tách biệt với thế giới loài người. Trong tự nhiên, chúng sống đơn lẻ hoặc theo cặp, đặc biệt nhạy cảm với tiếng động, ánh sáng và mùi lạ.

Kiểm lâm bất ngờ phát hiện loài vật cổ xưa trên sườn núi, người dân không khỏi xôn xao - Ảnh 2.

Sơn dương (goral hoặc serow tùy phân loài) là một trong những loài thú móng guốc cổ xưa nhất còn tồn tại tại châu Á. (Ảnh: Adobe Stock)

Theo Sách Đỏ IUCN, nhiều phân loài goral và serow đang được xếp vào nhóm Nguy cấp hoặc Sắp nguy cấp. Tình trạng suy giảm quần thể bắt nguồn từ ba nguyên nhân chính: mất môi trường sống, săn bắn trái phép và biến đổi khí hậu khiến nguồn thức ăn ngày càng khan hiếm. Ở một số nước châu Á, sừng và thịt sơn dương từng bị săn lùng vì tin rằng có giá trị đặc biệt là điều khiến loài càng bị đẩy sâu vào nguy cơ biến mất.

Tại Thái Lan, sơn dương là động vật hoang dã được bảo vệ ở mức cao theo Đạo luật Bảo tồn và Bảo vệ Động vật Hoang dã năm 2019. Bất kỳ hành vi săn bắn, vận chuyển hay mua bán đều bị xử lý nghiêm.

Khao Sam Roi Yot – "vương quốc đá vôi" giữ lại hơi thở của loài quý hiếm

Vườn quốc gia Khao Sam Roi Yot là khu Ramsar đầu tiên của Thái Lan, nổi tiếng với hệ sinh thái đặc biệt đa dạng. Trên diện tích hơn 98.000 rai (tương đương 26.000 ha), nơi đây hội tụ đầy đủ núi đá vôi cổ đại, rừng ngập mặn, đồng cỏ, vùng trũng ngập nước theo mùa và hệ thống hang động hình thành từ 230–280 triệu năm trước.

Chính cấu trúc địa hình phức tạp này đã tạo điều kiện lý tưởng cho nhiều loài động vật hoang dã sinh sống, đặc biệt là nhóm thú thích nghi với vách đá như sơn dương. Ngoài ra, khu vực còn là điểm dừng chân của khoảng 300 loài chim di cư, biến nơi đây thành thiên đường của giới quan sát chim trên khắp thế giới.

Kiểm lâm bất ngờ phát hiện loài vật cổ xưa trên sườn núi, người dân không khỏi xôn xao - Ảnh 3.

Chính cấu trúc địa hình phức tạp này đã tạo điều kiện lý tưởng cho nhiều loài động vật hoang dã sinh sống, đặc biệt là nhóm thú thích nghi với vách đá như sơn dương. (Ảnh: VQG Khao Sam Roi Yot)

Theo ông Ekkarit, để giữ được sự ổn định của hệ sinh thái, đội ngũ kiểm lâm đã triển khai mô hình tuần tra cường độ cao, kết hợp bẫy ảnh và sự tham gia của người dân địa phương. "Việc ghi nhận cá thể lần này là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của những nỗ lực đó. Môi trường sống vẫn an toàn, nguồn thức ăn vẫn đủ để chúng tồn tại và thậm chí quay trở lại", ông nói.

Ông cũng cho biết các dữ liệu thu thập từ những lần quan sát như vậy rất quan trọng trong quá trình đánh giá mật độ quần thể. Đây là cơ sở để cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch bảo tồn dài hạn, đặc biệt ở các khu vực núi đá vôi vốn là nơi được coi là "pháo đài tự nhiên" của loài.

Sự trở lại thầm lặng nhưng đầy hy vọng

Đối với lực lượng kiểm lâm, khoảnh khắc nhìn thấy sơn dương trên sườn núi không chỉ là một hình ảnh đẹp mà còn là thông điệp đầy ý nghĩa: khi con người kiên trì bảo vệ, thiên nhiên sẽ hồi sinh theo cách của riêng nó.

Dù chỉ là một cá thể xuất hiện thoáng qua, phát hiện lần này được xem như "tia sáng" trong công tác bảo tồn động vật hoang dã tại Thái Lan. Nhiều chuyên gia nhận định, việc thấy một cá thể trưởng thành tức là vẫn tồn tại ít nhất một nhóm nhỏ có khả năng sinh sản trong khu vực. Điều này càng củng cố niềm tin rằng sơn dương chưa biến mất khỏi Khao Sam Roi Yot.

Cộng đồng địa phương cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục hỗ trợ lực lượng kiểm lâm, hạn chế tối đa hoạt động gây xáo trộn rừng như săn bắt, đốt nương hay khai thác trái phép. Với họ, sơn dương không chỉ là một loài động vật quý hiếm mà còn là biểu tượng của sự thuần khiết và kiên cường của núi rừng.

Kiểm lâm bất ngờ phát hiện loài vật cổ xưa trên sườn núi, người dân không khỏi xôn xao - Ảnh 4.

Phát hiện cá thể sơn dương tại Khao Sam Roi Yot vào cuối năm 2015 không chỉ là một tin vui bất ngờ mà còn là minh chứng cho giá trị của công tác bảo tồn được duy trì bền bỉ. (Ảnh: VQG Khao Sam Roi Yot)

Phát hiện cá thể sơn dương tại Khao Sam Roi Yot vào cuối năm 2015 không chỉ là một tin vui bất ngờ mà còn là minh chứng cho giá trị của công tác bảo tồn được duy trì bền bỉ. Trong bối cảnh nhiều loài hoang dã đang dần biến mất khỏi tự nhiên, sự xuất hiện của một cá thể sơn dương dù chỉ trong khoảnh khắc vẫn đủ để đem lại hy vọng rằng thiên nhiên sẽ tiếp tục hồi sinh nếu được bảo vệ đúng cách.

Nó cũng nhắc chúng ta rằng mỗi cánh rừng, mỗi vách đá và mỗi sinh cảnh còn giữ nguyên sự an toàn đều có thể trở thành nơi nương náu cuối cùng cho những loài cổ xưa này. Và để những khoảnh khắc kỳ diệu như con vật này xuất hiện giữa núi đá không chỉ dừng lại ở tin hiếm, trách nhiệm bảo vệ rừng cần được thực hiện không ngừng nghỉ từ lực lượng kiểm lâm cho tới từng người dân sống bên rừng.

Nguyệt Phạm Theo VQG Khao Sam Roi Yot, IUCN
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

NASA vừa chụp được điều chưa từng thấy: Một thảm hoạ

NASA vừa chụp được điều chưa từng thấy: Một thảm hoạ

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Phát hiện chấn động của kính viễn vọng James Webb.

Phát hiện hai loại vô cực mới đe dọa phá vỡ những quy tắc nền tảng của vũ trụ

Phát hiện hai loại vô cực mới đe dọa phá vỡ những quy tắc nền tảng của vũ trụ

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Giới toán học đang xôn xao trước một phát hiện chấn động từ các nhà nghiên cứu châu Âu. Sự xuất hiện của hai loại "bản số" vô cực mới không chỉ thách thức các định luật hiện hành mà còn gợi mở về một vũ trụ toán học hỗn loạn và khó nắm bắt hơn chúng ta tưởng.

"Công chúa đội vương miện ngược" trong mộ cổ 2.700 tuổi

"Công chúa đội vương miện ngược" trong mộ cổ 2.700 tuổi

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Một ngôi mộ cổ xa hoa vừa được khai quật cách thủ đô Athens của Hy Lạp 95 km, mang nhiều điều kỳ lạ.

"Quái vật" kỳ lạ nhất hành tinh: Không não nhưng rất thông minh, có gần 720 giới tính

"Quái vật" kỳ lạ nhất hành tinh: Không não nhưng rất thông minh, có gần 720 giới tính

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Nó có thể tự chữa lành chính mình trong 2 phút.

Một tảng đá 2 tỷ năm tuổi vừa nứt ra, để lộ bên trong bí mật chấn động

Một tảng đá 2 tỷ năm tuổi vừa nứt ra, để lộ bên trong bí mật chấn động

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Người đứng đầu nghiên cứu cho biết: “Đây là một khám phá cực kỳ thú vị”.

Thuyết âm mưu kỳ quái nhất thế kỷ: Tàu Titanic thật ra chưa bao giờ chìm?

Thuyết âm mưu kỳ quái nhất thế kỷ: Tàu Titanic thật ra chưa bao giờ chìm?

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Những người tin vào thuyết âm mưu này thắc mắc: Liệu con tàu bị chìm có thực sự là Titanic?

Băng trên đỉnh núi tan chảy, để lộ ra những thứ con người không dám tin vào mắt mình

Băng trên đỉnh núi tan chảy, để lộ ra những thứ con người không dám tin vào mắt mình

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Đây là những phát hiện thú vị nhưng đáng lo ngại.

Bí ẩn du hành thời gian: Từ lời tiên tri của John Titor đến bữa tiệc không người đến của Stephen Hawking

Bí ẩn du hành thời gian: Từ lời tiên tri của John Titor đến bữa tiệc không người đến của Stephen Hawking

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Liệu du hành thời gian chỉ là viễn tưởng hay một thực tế khoa học đang chờ được kiểm chứng?

Quầng sáng đỏ “giống UFO” 2 lần hiện ra trên bầu trời Ý

Quầng sáng đỏ “giống UFO” 2 lần hiện ra trên bầu trời Ý

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Tại một thị trấn nhỏ của Ý, dưới chân dãy Alps, một quầng sáng đỏ bí ẩn được mô tả là "giống UFO" đã hiện ra một lần nữa sau hơn 2 năm.

Gần 200 triệu bị gió thổi bay, cảnh tượng chỉ sau 1 phút khiến chủ sở hữu bật khóc

Gần 200 triệu bị gió thổi bay, cảnh tượng chỉ sau 1 phút khiến chủ sở hữu bật khóc

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Người đàn ông Trung Quốc sững sờ trước sự cố khi vừa rút tiền xong.

Xem nhiều

Băng trên đỉnh núi tan chảy, để lộ ra những thứ con người không dám tin vào mắt mình

Băng trên đỉnh núi tan chảy, để lộ ra những thứ con người không dám tin vào mắt mình

Chuyện đó đây

Đây là những phát hiện thú vị nhưng đáng lo ngại.

Phát hiện nửa cân vàng giá 1,4 tỷ đồng trên đường khi đang đi chơi

Phát hiện nửa cân vàng giá 1,4 tỷ đồng trên đường khi đang đi chơi

Chuyện đó đây
Một tảng đá 2 tỷ năm tuổi vừa nứt ra, để lộ bên trong bí mật chấn động

Một tảng đá 2 tỷ năm tuổi vừa nứt ra, để lộ bên trong bí mật chấn động

Chuyện đó đây
Chuẩn bị hệ thống thoát nước, các công nhân bất ngờ phát hiện kho báu bí ẩn nằm dưới bức tượng Phật 1.300 năm tuổi

Chuẩn bị hệ thống thoát nước, các công nhân bất ngờ phát hiện kho báu bí ẩn nằm dưới bức tượng Phật 1.300 năm tuổi

Chuyện đó đây
Gần 200 triệu bị gió thổi bay, cảnh tượng chỉ sau 1 phút khiến chủ sở hữu bật khóc

Gần 200 triệu bị gió thổi bay, cảnh tượng chỉ sau 1 phút khiến chủ sở hữu bật khóc

Chuyện đó đây

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top