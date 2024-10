Bị bắt vì cưỡng đoạt tiền của hàng xóm

Hai thanh niên “bắt cóc” người vay nợ, ép viết giấy nợ, cưỡng đoạt tài sản Hai thanh niên ở Quảng Nam khống chế, yêu cầu nạn nhân vào quán cà phê viết giấy nợ rồi cưỡng đoạt xe máy, điện thoại.

Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã bắt đối tượng N.H.L (33 tuổi, ở thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong) về "Cưỡng đoạt tài sản".

Ngày 7/10/2024, Công an huyện Tuy Phong nhận được tin trình báo của bà H.T.H (39 tuổi, ở địa phương) về việc bị L nhắn tin đe dọa, đòi 100 triệu đồng, nếu không đối tượng sẽ đốt nhà. Do sợ hãi, bà H đã đưa tiền cho L, đồng thời đến cơ quan Công an trình báo vụ việc.

Công an huyện Tuy Phong đã bắt giữ L, thu giữ 55 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan.

Đối tượng L bị công an bắt giữ (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Thuận)

Bước đầu L khai nhận, bản thân nghiện ma tuý, không có nghề nghiệp ổn định nhưng muốn có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên đối tượng đã nhắn tin tống tiền và đe dọa đốt nhà nếu bà H không cho tiền.

Hiện Công an huyện Tuy Phong đang tích cực hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.