Bị khởi tố vì cho người khác mượn xe không đủ điều kiện điều khiển, gây tai nạn

Công an quận Hải An (TP. Hải Phòng) cho biết, hôm qua (16/8), cơ quan CSĐT của đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Toàn (SN 1987, trú phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP. Hải Phòng) để điều tra về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trước đó, vào ngày 15/1, Đỗ Văn Toàn giao xe máy BKS 16R5-9925 của mình, có dung tích xi lanh 135cm3 cho P.T.B (SN 2006, trú tại phường Đông Hải 1, quận Hải An). Trong khi đó, P.T.B là người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Phương tiện vi phạm được đưa đến hiện trường để thực nghiệm điều tra. Ảnh: Cơ quan Công an.

Khi P.T.B điều khiển phương tiện đến khu vực trước cửa nhà số 444 Phủ Thượng Đoạn (phường Đông Hải 1) đã gây tai nạn cho bà N.T.H (SN 1968, trú tại phố Phủ Thượng Đoạn) khiến tử vong.

Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 16/8, cơ quan CSĐT Công an quận Hải An đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Toàn về tội "Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 1 điều 264 Bộ luật Hình sự.

