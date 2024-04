Giao xe cho bạn nhậu gây tai nạn chết người, nam thanh niên bị khởi tố

Ngày 10/4, Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai thông tin, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chí Quang Phát (sinh năm 1998, ngụ phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) về hành vi "Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Theo cơ quan điều tra, vào ngày 9/2, Chí Quang Phát và Vòng Cảnh Thắng (sinh năm 1998, ngụ xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) cùng nhau nhậu tại nhà anh rể của Thắng thuộc ấp Tân Bình, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ.

Sau đó, Phát đã giao xe máy có biển số 60B2-717.59 cho Thắng cầm lái để chở cả hai về nhà. Chiếc xe này thuộc sở hữu của Phát.

Chí Quang Phát tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Khi đang lưu thông trên tuyến đường liên xã Long Giao – Bảo Bình, đến KM 05+300, Thắng không làm chủ được tay lái nên đã đâm thẳng vào cổng nhà người dân ở bên trái lề đường. Vòng Cảnh Thắng tử vong tại hiện trường, Chí Quang Phát ngồi sau bị thương nhẹ.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Chí Quang Phát đã giao xe cho Vòng Cảnh Thắng sau khi Thắng đã sử dụng rượu bia (kết quả giám định nồng độ cồn trong máu của Thắng là 216,93mg/100ml, vượt quá mức quy định), không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông và gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến một người tử vong sau tai nạn.

Cơ quan điều tra tỉnh Đồng Nai xác định, hành vi của Chí Quang Phát đã đủ yếu tố cấu thành tội “Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Mỹ đang củng cố hồ sơ để xử lý Chí Quang Phát theo quy định pháp luật.

Trước đó cũng có nhiều vụ tai nạn thương tâm do tài xế say xỉn gây ra. Cụ thể, vào tháng 12/2023, Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã bắt giữ Hà Huy Điệp (sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố Hạ, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động), người gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 3 người bị thương.

Tại hiện trường, xe máy và xe đạp bị hư hỏng nặng, phần lưới tản nhiệt của xe ô tô vỡ, rơi thành nhiều mảnh. Đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế Hà Huy Điệp tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy tài xế này vi phạm 0,872 mg miligam/lít khí thở.