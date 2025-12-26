Bi kịch gia đình bắt đầu từ một lời thất hứa với con tưởng chừng rất nhỏ
GĐXH - Hành động mất kiểm soát của cô con gái không chỉ khiến người đi đường bàng hoàng mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về việc cha mẹ thất hứa với con cái.
Màn cãi vã giữa phố đông
Cách đây không lâu, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền loạt hình ảnh ghi lại cảnh hai mẹ con cãi vã dữ dội khi đang tham gia giao thông.
Người mẹ điều khiển xe máy, còn cô con gái ngồi phía sau trong trạng thái đầu bù tóc rối, liên tục xô đẩy và lớn tiếng quát tháo.
Không dừng lại ở đó, cô gái còn gào khóc, cào cấu mẹ ngay giữa đường, khiến nhiều người qua đường sững sờ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trước tình huống nguy hiểm, một số người đã nhanh chóng dừng xe, can thiệp và hỗ trợ người mẹ để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.
Sự thật phía sau: Mâu thuẫn bắt nguồn từ một lời thất hứa
Sau khi được hỏi han, sự việc mới dần sáng tỏ. Trước đó, hai mẹ con vừa rời khỏi một cửa hàng điện thoại.
Người mẹ đưa con gái đi mua điện thoại mới theo đúng lời đã hứa, nhưng khi nghe chủ cửa hàng nói rằng chiếc điện thoại cũ vẫn có thể sửa và tiếp tục sử dụng, bà đã thay đổi quyết định, không mua máy mới cho con nữa.
Theo lời kể, trước đó người mẹ từng hứa rằng sau Tết sẽ mua điện thoại mới cho con. Tin vào lời hứa ấy, cô gái đã chăm chỉ đi làm thêm trong kỳ nghỉ, tích cóp được khoảng 4.000 NDT.
Người mẹ hỗ trợ thêm 2.000 NDT, đủ để cô gái mua một chiếc điện thoại đời mới phục vụ việc học tập và giải trí. Chính vì vậy, việc mẹ đột ngột đổi ý khiến cô cảm thấy hụt hẫng, tổn thương và cho rằng mình bị thất hứa.
Khi cảm xúc bùng nổ
Trong cơn bất mãn, cô gái đã không kiểm soát được cảm xúc, dẫn đến hành vi quát mắng, xô đẩy và cào cấu mẹ ngay giữa đường phố.
Phần lớn người chứng kiến đều cho rằng hành động này là sai trái, thiếu tôn trọng đấng sinh thành và đặc biệt nguy hiểm khi cả hai đang tham gia giao thông.
Tuy nhiên, không ít ý kiến cũng chỉ ra rằng người mẹ đã xử lý tình huống chưa khéo léo. Việc thất hứa với con, nhất là khi con đã tin tưởng và nỗ lực vì lời hứa đó, có thể gây ra những tổn thương tâm lý sâu sắc.
Nếu có lý do chính đáng khiến không thể thực hiện cam kết, cha mẹ cần giải thích rõ ràng, thay vì thay đổi quyết định một cách đột ngột.
Hệ quả tâm lý của việc thất hứa với con
Nhiều nghiên cứu cho thấy việc cha mẹ thường xuyên thất hứa hoặc nói dối có thể khiến trẻ rơi vào trạng thái lo âu và mất cảm giác an toàn.
Trẻ nhỏ thường tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của cha mẹ, vì vậy khi nhận ra lời hứa không được thực hiện, trẻ dễ cảm thấy bị phản bội và mất lòng tin.
Sự thất hứa lặp đi lặp lại còn làm suy yếu mối quan hệ gắn bó giữa cha mẹ và con cái. Về lâu dài, trẻ có xu hướng học theo hành vi của người lớn, trở nên dễ nói dối, thiếu trách nhiệm với lời nói của chính mình khi trưởng thành.
Câu chuyện giữa hai mẹ con tưởng chừng chỉ là mâu thuẫn nhỏ, nhưng lại phản ánh một vấn đề lớn trong giáo dục gia đình. Giữ lời hứa với con không đơn thuần là chuyện vật chất, mà là cách cha mẹ dạy con về sự tôn trọng, trung thực và trách nhiệm.
Khi buộc phải thất hứa, sự thẳng thắn và chân thành trong cách giải thích sẽ giúp con học cách cảm thông, thay vì phản ứng tiêu cực.
GĐXH - Thương con là bản năng của mọi bậc cha mẹ. Nhưng thương con không đúng cách có thể vô tình đẩy con vào một tương lai mù mờ.
GĐXH - Đằng sau "kỳ tích sông Hàn" không chỉ là công nghệ hay kỷ luật thép, mà còn là một triết lý dạy con đặc biệt.
GĐXH - Nếu con bạn sở hữu 4 đặc điểm dưới đây trước năm 6 tuổi, hãy chúc mừng vì bé đang sở hữu tố chất của một "thiên tài" tương lai!
GĐXH - Không ít bậc phụ huynh đến khi tóc bạc mới chua xót nhận ra rằng những điều mình từng tin là "tốt cho con" lại vô tình gieo mầm cho sự vô ơn, bất hiếu.
Mỗi lời nói của cha mẹ không chỉ ảnh hưởng đến trẻ ở thời hiện tại mà còn định hình sâu sắc tương lai của chúng; 7 câu nói dành cho con sau đây là món quà quý giá.
GĐXH - Cách ứng xử tinh tế và EQ cao của một người mẹ khi con bị bắt nạt học đường đã khiến nhiều phụ huynh phải suy ngẫm lại cách họ sẽ phản ứng nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự.
GĐXH - Khoảng cách giàu nghèo không chỉ được tạo nên bởi tiền bạc hay xuất phát điểm, mà ngày càng bị nới rộng bởi tư duy giáo dục trong mỗi gia đình.
GĐXH - Các nhà khoa học đã quét não của hai nhóm trẻ có độ tuổi, giới tính và hoàn cảnh gia đình tương tự. Kết quả cho thấy, bộ não của những trẻ thường xuyên bị la mắng có dung tích nhỏ hơn rõ rệt so với trẻ ít bị mắng, và trí thông minh cũng bị ảnh hưởng.
GĐXH - Với người Do Thái, thành công và giàu có không chỉ đến từ năng lực cá nhân mà còn từ môi trường sống, đặc biệt là từ những người ta chọn để đồng hành.
GĐXH - Việc trông nom cháu nội, cháu ngoại vốn là niềm vui ấm áp của các bậc ông bà, nhưng chăm sóc lâu ngày, không ít người lớn tuổi cũng bắt đầu băn khoăn: Khi nào thì nên buông tay, khi nào thì nên lùi lại một bước?