Bi kịch gia đình bắt đầu từ một lời thất hứa với con tưởng chừng rất nhỏ

Màn cãi vã giữa phố đông

Cách đây không lâu, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền loạt hình ảnh ghi lại cảnh hai mẹ con cãi vã dữ dội khi đang tham gia giao thông.

Người mẹ điều khiển xe máy, còn cô con gái ngồi phía sau trong trạng thái đầu bù tóc rối, liên tục xô đẩy và lớn tiếng quát tháo.

Không dừng lại ở đó, cô gái còn gào khóc, cào cấu mẹ ngay giữa đường, khiến nhiều người qua đường sững sờ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trước tình huống nguy hiểm, một số người đã nhanh chóng dừng xe, can thiệp và hỗ trợ người mẹ để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Con gái gào khóc, quát mắng khi mẹ đang lái xe. Ảnh cắt từ clip

Sự thật phía sau: Mâu thuẫn bắt nguồn từ một lời thất hứa

Sau khi được hỏi han, sự việc mới dần sáng tỏ. Trước đó, hai mẹ con vừa rời khỏi một cửa hàng điện thoại.

Người mẹ đưa con gái đi mua điện thoại mới theo đúng lời đã hứa, nhưng khi nghe chủ cửa hàng nói rằng chiếc điện thoại cũ vẫn có thể sửa và tiếp tục sử dụng, bà đã thay đổi quyết định, không mua máy mới cho con nữa.

Theo lời kể, trước đó người mẹ từng hứa rằng sau Tết sẽ mua điện thoại mới cho con. Tin vào lời hứa ấy, cô gái đã chăm chỉ đi làm thêm trong kỳ nghỉ, tích cóp được khoảng 4.000 NDT.

Người mẹ hỗ trợ thêm 2.000 NDT, đủ để cô gái mua một chiếc điện thoại đời mới phục vụ việc học tập và giải trí. Chính vì vậy, việc mẹ đột ngột đổi ý khiến cô cảm thấy hụt hẫng, tổn thương và cho rằng mình bị thất hứa.

Con gái ngồi phía sau trong trạng thái đầu bù tóc rối, liên tục xô đẩy và lớn tiếng quát tháo mẹ. Ảnh cắt từ clip

Khi cảm xúc bùng nổ

Trong cơn bất mãn, cô gái đã không kiểm soát được cảm xúc, dẫn đến hành vi quát mắng, xô đẩy và cào cấu mẹ ngay giữa đường phố.

Phần lớn người chứng kiến đều cho rằng hành động này là sai trái, thiếu tôn trọng đấng sinh thành và đặc biệt nguy hiểm khi cả hai đang tham gia giao thông.

Tuy nhiên, không ít ý kiến cũng chỉ ra rằng người mẹ đã xử lý tình huống chưa khéo léo. Việc thất hứa với con, nhất là khi con đã tin tưởng và nỗ lực vì lời hứa đó, có thể gây ra những tổn thương tâm lý sâu sắc.

Nếu có lý do chính đáng khiến không thể thực hiện cam kết, cha mẹ cần giải thích rõ ràng, thay vì thay đổi quyết định một cách đột ngột.

Hệ quả tâm lý của việc thất hứa với con

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc cha mẹ thường xuyên thất hứa hoặc nói dối có thể khiến trẻ rơi vào trạng thái lo âu và mất cảm giác an toàn.

Trẻ nhỏ thường tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của cha mẹ, vì vậy khi nhận ra lời hứa không được thực hiện, trẻ dễ cảm thấy bị phản bội và mất lòng tin.

Sự thất hứa lặp đi lặp lại còn làm suy yếu mối quan hệ gắn bó giữa cha mẹ và con cái. Về lâu dài, trẻ có xu hướng học theo hành vi của người lớn, trở nên dễ nói dối, thiếu trách nhiệm với lời nói của chính mình khi trưởng thành.

Câu chuyện giữa hai mẹ con tưởng chừng chỉ là mâu thuẫn nhỏ, nhưng lại phản ánh một vấn đề lớn trong giáo dục gia đình. Giữ lời hứa với con không đơn thuần là chuyện vật chất, mà là cách cha mẹ dạy con về sự tôn trọng, trung thực và trách nhiệm.

Khi buộc phải thất hứa, sự thẳng thắn và chân thành trong cách giải thích sẽ giúp con học cách cảm thông, thay vì phản ứng tiêu cực.