Nhìn cách phụ nữ Ý sống, nhiều người nhận ra mình đang tự làm khổ bản thân

Thứ năm, 15:52 25/12/2025 | Gia đình
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
GĐXH - Không ồn ào, không phô trương, phụ nữ Ý chọn cho mình một lối sống chậm rãi, tinh tế và đầy cảm hứng. Hạnh phúc với họ không nằm ở những điều quá lớn lao, mà hiện diện trong từng khoảnh khắc đời thường.

Phụ nữ Ý tận hưởng cuộc sống năng động theo cách tự nhiên

Nhiều người hiện đại xem phòng gym hay các lớp yoga là lựa chọn quen thuộc để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng sau giờ làm việc. Điều đó hoàn toàn tích cực, nhưng với phụ nữ Ý, việc vận động lại diễn ra một cách nhẹ nhàng và gần gũi hơn.

Thay vì ép mình vào những bài tập cường độ cao, họ thường chọn tản bộ như một thói quen sống. "La Passeggiata" – những buổi đi bộ thư giãn vào chiều tối – đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng. 

Đi bộ không chỉ giúp cơ thể linh hoạt mà còn là dịp để họ cảm nhận nhịp sống, ngắm nhìn phố xá, hít thở không khí trong lành và thả lỏng tinh thần sau một ngày dài.

Những bước chân chậm rãi ấy đôi khi còn gắn liền với các cuộc trò chuyện thân mật cùng gia đình, bạn bè, giúp họ kết nối sâu sắc hơn với những người xung quanh và với chính bản thân mình.

Nhìn cách phụ nữ Ý sống, nhiều người nhận ra mình đang tự làm khổ bản thân - Ảnh 1.

Thay vì ép mình vào những bài tập cường độ cao, phụ nữ Ý thường chọn tản bộ như một thói quen sống. Ảnh minh họa

Không tự làm khổ mình vì ăn uống

Trong hành trình tìm kiếm vóc dáng lý tưởng, không ít người trở nên khắt khe với thực đơn hằng ngày, cắt giảm tinh bột, đường và cả những món ăn mình yêu thích. Thế nhưng, phụ nữ Ý lại nhìn chuyện ăn uống theo một cách rất khác.

Họ không xem carbohydrate là "kẻ thù". Pasta, bánh mì, phô mai hay thịt nguội vẫn xuất hiện đều đặn trong bữa ăn, nhưng với lượng vừa đủ và cách thưởng thức chậm rãi. 

Các nghiên cứu dinh dưỡng cũng cho thấy, nếu biết kiểm soát khẩu phần hợp lý, carbohydrate vẫn là nguồn năng lượng cần thiết giúp cơ thể hoạt động bền bỉ.

Với người Ý, ăn uống là để nuôi dưỡng cả thể chất lẫn cảm xúc. Họ sẵn sàng tự nấu cho mình những món ăn đơn giản nhưng ngon miệng, bởi cảm giác hạnh phúc khi thưởng thức một bữa ăn trọn vẹn quan trọng hơn việc ép bản thân theo những khuôn mẫu khắt khe.

Ưu tiên nguyên liệu sạch và tươi

Ẩm thực Ý nổi tiếng không phải vì sự cầu kỳ trong gia vị, mà bởi chất lượng nguyên liệu. Các cô gái Ý luôn ưu tiên sử dụng thực phẩm địa phương, theo mùa, được mua trực tiếp từ những khu chợ quen thuộc.

Rau củ, trái cây tươi, dầu ô liu, phô mai hay thảo mộc tự nhiên là nền tảng cho những bữa ăn lành mạnh. Nhờ nguyên liệu sạch và tươi, món ăn giữ được hương vị nguyên bản, không cần phụ gia hay chế biến phức tạp. 

Đây cũng là cách phụ nữ Ý chăm sóc sức khỏe lâu dài, bắt đầu từ những điều giản dị nhất trong căn bếp của mình.

Nhìn cách phụ nữ Ý sống, nhiều người nhận ra mình đang tự làm khổ bản thân - Ảnh 2.

Các cô gái Ý luôn ưu tiên sử dụng thực phẩm địa phương, theo mùa, được mua trực tiếp từ những khu chợ quen thuộc. Ảnh minh họa

Ăn uống chậm rãi và trọn vẹn

Giữa nhịp sống bận rộn, không ít người vừa ăn vừa làm việc, mắt dán vào màn hình điện thoại hoặc máy tính. 

Thói quen này tưởng chừng tiết kiệm thời gian, nhưng lại khiến bữa ăn trở nên vội vàng và thiếu cảm xúc.

Người Ý thì khác. Họ coi bữa ăn là một nghi thức đáng trân trọng. Không hấp tấp, không phân tâm, họ dành toàn bộ sự chú ý để cảm nhận hương vị món ăn, lắng nghe cơ thể và tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. 

Những bữa ăn cũng là dịp để trò chuyện, chia sẻ và gắn kết với người thân, bạn bè.

Việc ăn chậm không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn giúp tâm trí được thư giãn, tạo nên cảm giác đủ đầy và hài lòng – điều mà nhiều người hiện đại đang vô tình bỏ quên.

Giữ sự cân bằng trong nhịp sống

Làm việc chăm chỉ là điều đáng trân trọng, nhưng nếu cuộc sống chỉ xoay quanh công việc, con người rất dễ rơi vào trạng thái kiệt sức và mất phương hướng. 

Phụ nữ Ý hiểu rõ điều đó và luôn cố gắng giữ cho cán cân cuộc sống không nghiêng hẳn về một phía.

Với họ, nghỉ ngơi không phải là lười biếng, mà là một nghệ thuật sống. Một bữa trưa thong thả, một buổi chiều dạo phố, một ly rượu vang bên cuốn sách hay hay vài giờ trò chuyện cùng bạn bè đều là những niềm vui thiết thực, không xa xỉ.

Thu nhập hay thành công sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn không có thời gian để tận hưởng thành quả mình tạo ra. 

Nhờ biết cách cân bằng giữa làm việc và thư giãn, phụ nữ Ý luôn giữ được nguồn năng lượng tích cực, sự hứng khởi và động lực để tiếp tục sống trọn vẹn mỗi ngày.

Nhân tướng học chỉ ra: Phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở 3 vị trí này thường có số sướngNhân tướng học chỉ ra: Phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở 3 vị trí này thường có số sướng

GĐXH - Theo quan niệm Nhân tướng học phương Đông, mỗi nốt ruồi xuất hiện trên cơ thể không chỉ đơn thuần là đặc điểm sinh học mà còn được xem như "dấu ấn số mệnh".

