Giờ sinh Âm lịch của người tốt tính, đi đâu cũng được yêu quý

Người sinh giờ Ngọ Âm lịch (11h - 13h): Nhiệt tình, sống tích cực

Nhờ thái độ sống tích cực, người sinh giờ Ngọ Âm lịch có thể từng bước cải thiện cuộc sống và tạo dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Ảnh minh họa

Người sinh vào giờ Ngọ Âm lịch có tính cách thân thiện và thích giúp đỡ người khác. Hơn nữa, họ đều là những người có lòng bao dung và thường đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn.

Đôi khi họ dễ xúc động và do dự nhưng vì họ tốt bụng và xử lý mọi việc khéo léo nên được mọi người xung quanh quý mến, theo Phụ nữ mới.

Họ không ngại giao tiếp, sẵn sàng kết nối với những người xung quanh để mở rộng các mối quan hệ. Sự cởi mở cùng khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ giúp họ dễ nhận được thiện cảm của mọi người.

Điểm đáng quý ở những người này là tinh thần cầu tiến. Họ không dễ dàng hài lòng với những gì đang có mà luôn tìm cách trau dồi kiến thức, hoàn thiện bản thân và nâng cao năng lực. Khi gặp khó khăn, thay vì chán nản hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, họ thường chủ động tìm hướng giải quyết.

Nhờ thái độ sống tích cực, người sinh giờ Ngọ Âm lịch có thể từng bước cải thiện cuộc sống và tạo dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Dù đôi lúc gặp trở ngại, họ vẫn có xu hướng giữ vững tinh thần, kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Bên cạnh đó, cách đối nhân xử thế chân thành giúp họ xây dựng được những mối quan hệ đáng tin cậy. Trong công việc cũng như cuộc sống, sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, bạn bè và những người có kinh nghiệm có thể mang đến cho họ nhiều cơ hội quý giá.

Theo thời gian, nếu tiếp tục phát huy thế mạnh và biết nắm bắt thời cơ, họ có thể hướng đến cuộc sống ổn định, hạnh phúc hơn.

Người sinh giờ Hợi Âm lịch (21h - 23h): Thông minh, khéo léo trong giao tiếp

Người sinh vào giờ Hợi Âm lịch thường được mô tả là nhanh nhạy, thông minh và có khả năng quan sát tốt. Ảnh minh họa



Nhắc đến những khung giờ sinh Âm lịch được cho là có lợi thế về tính cách, giờ Hợi là một cái tên đáng chú ý. Người sinh vào khoảng thời gian này thường được mô tả là nhanh nhạy, thông minh và có khả năng quan sát tốt. Họ biết lắng nghe, nắm bắt tình hình và điều chỉnh cách ứng xử sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh.

Không nhất thiết phải là người nổi bật giữa đám đông, họ vẫn có thể tạo được thiện cảm nhờ sự hòa nhã, gần gũi và biết tôn trọng người khác. Trong các mối quan hệ, họ thường tránh gây căng thẳng không cần thiết, đồng thời cố gắng tìm tiếng nói chung khi xảy ra bất đồng.

Điều khiến người sinh giờ Hợi Âm lịch được đánh giá cao là tinh thần ham học hỏi. Họ hiểu rằng không ai hoàn hảo, vì vậy luôn sẵn sàng nhìn nhận thiếu sót, tiếp thu góp ý và cải thiện những điểm còn hạn chế. Chính thái độ cầu thị này giúp họ ngày càng trưởng thành, cả trong suy nghĩ lẫn cách làm việc.

Trong sự nghiệp, sự nhạy bén kết hợp với khả năng giao tiếp có thể giúp họ nhận ra cơ hội và xây dựng những mối quan hệ có ích. Khi kiên trì nâng cao chuyên môn, chủ động học hỏi kinh nghiệm và biết tính toán hợp lý, họ có thêm điều kiện cải thiện thu nhập, hướng đến cuộc sống sung túc.

Theo tử vi, người sinh giờ Hợi thường có triển vọng phát triển tốt về lâu dài. Tuy nhiên, thành quả thực tế vẫn phụ thuộc vào năng lực, sự nỗ lực và những lựa chọn của mỗi người.

Người sinh giờ Mão Âm lịch (5h - 7h): Tốt bụng, hào phóng và đáng tin cậy

Theo tử vi, người sinh giờ Mão Âm lịch được kỳ vọng có tương lai nhiều triển vọng nhờ sự kết hợp giữa trí tuệ, lòng tốt và tinh thần cầu tiến. Ảnh minh họa

Giờ Mão – khi mặt trời còn e ấp sau rặng núi, là thời khắc khởi đầu một ngày mới. Sinh vào lúc này, con người thường mang tinh thần tích cực, nhẹ nhàng, đầy lòng trắc ẩn và sự cảm thông với người khác, theo Thanh niên Việt.

Một nghiên cứu quốc tế cho thấy: Người có “đồng hồ sinh học” thuộc nhóm sáng sớm thường có hoạt động của các tế bào thần kinh gương cao hơn 17%. Điều này giúp họ dễ dàng đồng cảm, thấu hiểu cảm xúc người khác – một dạng thông minh cảm xúc rất đáng quý.

Người sinh giờ Mão có khả năng cảm nhận tinh tế, ứng xử khéo léo mà vẫn chân thành. Họ không cần nói quá nhiều nhưng ai ở bên cũng thấy ấm lòng. Trong công việc, họ thường là người “giải cứu tình thế” lúc nguy cấp; trong gia đình, họ là chốn bình yên, là bờ vai cho người thân tựa vào.

Họ không phải người thích cạnh tranh hay gây chú ý, nhưng lại được người khác tin tưởng một cách tự nhiên. Sự thiện lương và nhạy cảm của họ là món quà vô giá mà trời đất ban cho – như ánh bình minh, dịu dàng mà đầy sức sống.

Theo tử vi, người sinh giờ Mão Âm lịch được kỳ vọng có tương lai nhiều triển vọng nhờ sự kết hợp giữa trí tuệ, lòng tốt và tinh thần cầu tiến. Dù vậy, để biến mục tiêu thành hiện thực, họ vẫn cần có kế hoạch cụ thể, biết quản lý nguồn lực và kiên trì trước những thử thách.

Nhìn chung, giờ Ngọ, giờ Hợi và giờ Mão là 3 khung giờ sinh Âm lịch thường được tử vi gắn với những người có tính cách tốt, dễ tạo thiện cảm và được mọi người tin tưởng.

Dẫu vậy, giờ sinh chỉ là một góc nhìn tham khảo theo quan niệm truyền thống, phẩm chất, các mối quan hệ và tương lai của mỗi người vẫn được hình thành chủ yếu từ cách sống, sự rèn luyện và những lựa chọn trong thực tế.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.