Đang xúc động vì bữa tối lãng mạn, vợ chết lặng khi mở quà kỷ niệm ngày cưới của chồng

Phương, 33 tuổi, là chủ một cửa hàng quần áo thời trang và hai quán cà phê. Từ sáng đến tối, cô quay cuồng với hàng hóa, nhân viên, doanh thu và vô số vấn đề phát sinh. Có những hôm về đến nhà, Phương chỉ muốn nằm vật xuống giường, chẳng còn sức nói chuyện với chồng.

Cô biết Luân không vui vì vợ quá bận rộn, nhưng Phương luôn tự nhủ chỉ cần cố gắng thêm một thời gian nữa. Khi hai quán cà phê đi vào hoạt động ổn định, cô sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, đưa chồng đi du lịch để bù đắp những ngày tháng cả hai ít có cơ hội ở bên nhau.

Cô không ngờ, món quà kỷ niệm ngày cưới lại khiến mọi dự định của mình đảo lộn.

Mâm cơm lãng mạn và món quà kỷ niệm ngày cưới khiến vợ chết lặng

Tối hôm qua, vừa mở cửa bước vào nhà, Phương đã bất ngờ trước khung cảnh trước mắt. Trên bàn là một mâm cơm thịnh soạn, những món cô thích đều được chuẩn bị đầy đủ. Bên cạnh còn có bánh kem, nến và những bông hoa tươi.

Luân đứng bên bàn ăn, mỉm cười nhìn vợ: "Chúc mừng kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta!".

Phương rất xúc động, đã lâu rồi cô không được tận hưởng một buổi tối lãng mạn như thế. Cô ôm chồng, thầm nghĩ có lẽ mình đã quá mải mê với công việc mà quên mất người đàn ông luôn âm thầm chờ đợi mình mỗi ngày.

Sau bữa tối, Luân lấy ra một hộp quà được gói cẩn thận, đặt vào tay vợ: "Anh có thứ này muốn tặng em. Mở ra xem nhé!".

Phương háo hức tháo lớp giấy bọc, nhưng ngay khi nhìn thấy món quà bên trong, nụ cười trên môi cô lập tức tắt ngấm. Trong đó là ba cuốn sách, một cuốn hướng dẫn chuẩn bị làm mẹ, một cuốn dạy nấu ăn và cuốn còn lại nói về sự tĩnh lặng, cân bằng cuộc sống.

Phương lật qua vài trang, sắc mặt ngày càng khó coi. Cô nhìn chồng, cố giữ bình tĩnh hỏi: "Anh tặng em những cuốn sách này có ý gì?".

Luân dường như không nhận ra sự thay đổi của vợ, vẫn vui vẻ giải thích rằng anh đã dành khá nhiều thời gian để chọn quà. Theo anh, những cuốn sách này sẽ giúp Phương biết chăm sóc bản thân, chuẩn bị cho việc sinh con và học thêm những món ăn ngon.

Cô không phải người quá đảm đang chuyện bếp núc, nhưng những món ăn cơ bản vẫn có thể tự nấu. Còn chuyện sinh con, hai vợ chồng đã thống nhất sẽ tính đến vào năm sau, khi công việc của cô bớt bận rộn hơn.



Vậy mà Luân lại biến ngày kỷ niệm đáng lẽ phải vui vẻ thành một lời nhắc nhở đầy áp lực.

Không ai chịu nhường ai. Buổi tối kỷ niệm ngày cưới kết thúc bằng hai gương mặt lạnh lùng và ba cuốn sách nằm nguyên trên bàn. Ảnh minh họa

Chồng muốn vợ sinh con, nấu ăn và bớt tham công tiếc việc

Thấy vợ im lặng, Luân mới nhận ra có điều không ổn.

"Em đừng nghĩ nhiều. Anh chỉ muốn em bớt ôm đồm công việc, dành thời gian cho gia đình hơn thôi. Chúng ta cũng đâu còn trẻ nữa. Có con lúc nào thì mừng lúc đó, cứ trì hoãn mãi cũng không tốt", anh nói.

Phương đặt cuốn sách xuống bàn, lạnh giọng đáp: "Anh nói nghe đơn giản thật đấy! Thế còn công việc của em thì sao? Hai quán cà phê mới mở, bao nhiêu thứ cần giải quyết. Chẳng lẽ em cứ bỏ mặc tất cả để ở nhà chờ có con?"

Luân cau mày, cho rằng vợ đang làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Anh thừa nhận Phương rất giỏi kiếm tiền, nhưng theo anh, một gia đình không thể chỉ được xây dựng bằng doanh thu và những kế hoạch kinh doanh.

Anh còn nhắc đến chuyện cuối năm về quê, mong vợ tranh thủ học thêm vài món ăn để có thể tự tay chuẩn bị bữa cơm cho bố mẹ chồng.

Câu nói ấy khiến Phương hoàn toàn mất kiên nhẫn.

"Vậy ra trong mắt anh, em vừa phải kiếm tiền, vừa phải sinh con, vừa phải nấu ăn ngon để làm hài lòng bố mẹ chồng? Còn anh thì sao? Anh có bao giờ nghĩ mình cần làm gì để chia sẻ với em không?".

Luân sững người. Anh cho rằng mình chỉ đang góp ý vì muốn cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn, không ngờ những lời nói ấy lại khiến vợ tổn thương đến vậy.

"Anh đâu có bắt em nghỉ việc. Anh chỉ mong em sống chậm lại một chút. Chẳng lẽ gia đình không đáng để em dành thời gian?".

"Gia đình quan trọng, nhưng sự nghiệp của em cũng quan trọng! Anh biết em bận đến mức nào mà vẫn nói những lời như thế. Anh muốn em thay đổi, nhưng anh có bao giờ hỏi em đang mệt mỏi thế nào không?".

Không ai chịu nhường ai. Buổi tối kỷ niệm ngày cưới kết thúc bằng hai gương mặt lạnh lùng và ba cuốn sách nằm nguyên trên bàn.

Một tuần chiến tranh lạnh, món quà vẫn nằm nguyên trên bàn

Từ hôm đó, Phương và Luân gần như không nói chuyện với nhau. Phương đi làm từ sớm, trở về nhà khi đã tối muộn. Luân cũng không còn chủ động hỏi han vợ như trước. Nếu cần trao đổi việc gì, cả hai chỉ nói vài câu ngắn ngủi rồi ai lại làm việc nấy.

Ba cuốn sách vẫn nằm trên kệ phòng khách, như một lời nhắc nhở khiến Phương mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy khó chịu.

Cô giận vì cho rằng chồng không hiểu những áp lực mình đang gánh vác. Cô đã nỗ lực xây dựng sự nghiệp không chỉ vì bản thân mà còn mong gia đình có cuộc sống tốt hơn. Vậy mà vào ngày đặc biệt nhất, thứ cô nhận được lại là những lời nhắc nhở rằng mình chưa đủ tốt trong vai trò người vợ, người mẹ tương lai và con dâu.

Nhưng sau một tuần im lặng, Phương cũng bắt đầu tự hỏi liệu mình có quá khắt khe với Luân hay không.

Cô nhớ lại bữa cơm anh tự tay chuẩn bị, những ngọn nến được thắp cẩn thận và vẻ mặt háo hức khi trao quà cho vợ.

Có lẽ Luân thực sự đã nghĩ rằng đó là món quà thiết thực, giúp cô cân bằng cuộc sống. Có lẽ anh cũng đã cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình, khi người vợ anh yêu luôn bận rộn đến mức chẳng còn thời gian dành cho hai người.

Nhưng nếu anh muốn được quan tâm, tại sao lại chọn cách khiến cô cảm thấy mình đang bị phán xét? Còn Phương, nếu muốn chồng thấu hiểu, liệu cô đã thực sự dành thời gian lắng nghe những mong muốn của anh?

Một tuần qua, cả hai đều chờ đối phương chủ động làm hòa, nhưng chẳng ai chịu bước tới trước. Phương nhìn ba cuốn sách, lòng rối bời. Cô không biết nên cất chúng đi, đọc thử hay thẳng thắn nói với chồng rằng món quà ấy đã khiến mình tổn thương đến mức nào.

Kỷ niệm một năm ngày cưới, cô từng mong nhận được một chuyến du lịch, một món quà nhỏ hay đơn giản là lời động viên sau những ngày làm việc kiệt sức.

Cô không cần một người chồng hoàn hảo, chỉ cần người ấy hiểu rằng phía sau sự mạnh mẽ của mình, cô cũng có lúc mệt mỏi và cần được sẻ chia. Thế nhưng, Luân cũng có những mong muốn chưa từng được nói ra thành lời.

Phương chợt nhận ra điều khiến cuộc hôn nhân của họ trở nên ngột ngạt có lẽ không nằm ở ba cuốn sách, mà ở những kỳ vọng cả hai giữ trong lòng rồi mặc định người kia phải tự hiểu.

Giờ đây, điều cô băn khoăn nhất không còn là món quà nên được cất ở đâu, mà là liệu sau một tuần im lặng, ai sẽ đủ can đảm mở lời trước để cứu vãn cuộc hôn nhân vừa bước sang năm thứ hai.